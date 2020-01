FRANCIA – MACRON, ECONOMIA E DISUGUAGLIANZE, AUTOSTRADE – BENETTON, RATZINGER – CELIBATO – #TGBYOBLU 1

#TGBYOBLU 1 – Oggi parliamo delle proteste in Francia contro Macron, di economia e disuguaglianze, della revoca delle concessioni ai Benetton, gestori della società Autostrade, e della polemica che vede coinvolto l’ex Papa Ratzinger sul celibato dei sacerdoti.

PROTESTE DI PIAZZA IN FRANCIA

Non si arresta la lotta di sindacati e cittadini contro la riforma neoliberista di Macron in caduta di consensi

Proteste così in Francia non se ne vedevano dal ’68: da Parigi a Marsiglia, da Tolosa a Lione, tutto il paese è sceso in piazza per protestare contro il punto più contestato del progetto di legge di Macron, che vorrebbe alzare l’età minima per andare in pensione da 62 a 64 anni.

I manifestanti ottengono il dietrofront del premier Philippe che dichiara: “Sono disposto a ritirare dal progetto di legge la misura…”, ma quasi tutti i sindacati, salvo il più moderato, vogliono il totale ritiro della riforma, che prevede, a fronte di 42 diversi regimi pensionistici, divisi per professione, l’accorpamento di questi in un solo sistema di calcolo a punti. Probabili quindi altri scioperi di scuole e tribunali, ma soprattutto del settore dei trasporti, che ha già paralizzato il paese per 38 giorni.

Nel frattempo la fiducia dei francesi nei confronti del premier Philippe cala al 27% e non va meglio quella nei confronti di Macron, che a gennaio perde altri 2 punti, arrivando al 25%. Sarà una seconda rivoluzione francese?

DISUGUAGLIANZA ESTREMA

Si allarga ancora la forbice economica fra ricchi e poveri, mettendo in discussione le basi stesse della democrazia

Cresce ancora il divario fra ricchi e poveri Lo certifica l’ultimo rapporto pubblicato dall’Eurostat che indica come in Italia il 20% della popolazione con i redditi più alti possa contare su entrate sei volte superiori rispetto ai cittadini che vivono una situazione di chiara difficoltà economica.

Questi dati confermano le analisi da tempo elaborate dall’economista premio nobel Joseph Stiglitz, che in libri come “Il Prezzo della disuguaglianza” mette in guardia dai rischi rappresentati da un modello che nega in radice il concetto stesso di “giustizia sociale”. Il neoliberismo – dominante negli ultimi 30 anni – ha allargato notevolmente la forbice delle disuguaglianze, senza valorizzare per davvero il concetto di merito caro ai tecnocrati. Negli Stati Uniti, ad esempio – ma il discorso potrebbe valere anche per l’Europa – le prospettive di un giovane figlio di una famiglia svantaggiata, che va bene a scuola, sono molto meno promettenti di quelle di un figlio di famiglia benestante che, però, trascura lo studio.

Meglio fare attenzione, quindi, perché alla lunga l’aumento inarrestabile delle disparità economiche finirà probabilmente con il mettere seriamente in discussione le basi della democrazia

AUTOSTRADE: REVOCA DELLE CONCESSIONI AI BENETTON

Finisce il mito delle privatizzazioni di Autostrade: lo Stato deve tornare protagonista nell’economia.

All’indomani del crollo del ponte Morandi a Genova, il 14 agosto del 2018, che provocò la morte di 43 persone, Di Maio – allora vicepremier del governo “gialloverde” – dichiarò risoluto: “chi non vuole la revoca dovrà passare sul mio cadavere”. È passato un anno e mezzo da allora e il ritiro delle concessioni alla società Autostrade dei Benetton rimane argomento di discussione politica.

Il braccio di ferro è ancora in corso e non è detto che la politica trovi davvero la forza di estromettere un colosso economico come quello rappresentato dai Benetton, nonostante gli oggettivi disastri provocati. L’acquisizione della società Autostrade da parte del gruppo Iri, tornata tristemente d’attualità, è stata l’operazione più lucrosa mai realizzata dalla cassaforte finanziaria della famiglia imprenditoriale di Ponzano Veneto. La privatizzazione di Autostrade, ossia il trasferimento di un monopolio naturale alle mani dei privati realizzato dalla maggioranza di centro-sinistra, porta su di sé il marchio di Romano Prodi, Carlo Azeglio Ciampi, Mario Draghi e Massimo D’Alema. Il processo di privatizzazione maturò durante il primo governo Prodi, per poi proseguire e concludersi senza soluzione di continuità con il governo D’Alema, con Ciampi ministro del Tesoro di entrambi gli esecutivi, Draghi direttore generale e Gian Maria Gros-Pietro presidente dell’Iri.

Erano gli anni delle privatizzazioni selvagge che avrebbero dovuto rendere “più competitiva l’Italia”. A distanza di oltre venti anni, l’Italia non è affatto più competitiva. In compenso sono aumentati i costi ed è peggiorata la qualità dei servizi, fino al punto da mettere in discussione perfino l’incolumità degli automobilisti.

RATZINGER: “NON POSSO TACERE”

Il Papa emerito lancia un allarme in difesa del celibato dei sacerdoti

In ottobre il Sinodo dei vescovi dell’Amazzonia ha proposto l’ordinazione sacerdotale di uomini sposati per sopperire alla carenza di uomini del clero. Nei prossimi mesi papa Francesco prenderà una posizione nel merito con una “Esortazione Apostolica”. Contro questa ipotesi si scaglia però il Papa emerito Joseph Ratzinger che in un libro di prossima uscita titolato “Dal profondo del Cuore” – firmato insieme al cardinale Sarah – spiega come il celibato dei preti rimanga indispensabile.

“E’ urgente e necessario che tutti, vescovi, sacerdoti e laici, ritrovino uno sguardo di fede sulla chiesa e sul celibato sacerdotale che protegge il suo mistero“, dice Benedetto XVI. “Tale sguardo sarà il miglior baluardo contro lo spirito di divisione, contro lo spirito partitico, ma anche contro l’indifferenza e il relativismo dilagante”.

Aiutaci a sostenere le spese di gennaio €1.115 of €30.000 raised Grazie a voi abbiamo costruito il primo studio, a Milano. Ci vorrà un po’ di rodaggio, ma già da subito siamo operativi e iniziamo a trasmettere. Vogliamo costruire la nuova informazione: l’alternativa al mainstream, ma soprattutto una tv che sia dei cittadini. Avrà un palinsesto, andrà tutta in diretta, si potranno rivedere i programmi, andrà anche sul digitale terrestre. Sarà di tutti e per tutti. E cambierà definitivamente le regole del gioco. Adesso bisogna raccogliere la prossima sfida: dimostrare che siamo in grado di sostenere le spese vive, ogni mese. Ci sono 5 persone a Milano, 4 a Roma e alcune altre in telelavoro. Poi ci sono gli affitti, i servizi, le utenze, i materiali che si consumano, quelli ancora da comprare e tanti conduttori liberi e intelligenti da coinvolgere nel progetto. In televisione, per fare una sola puntata alla settimana ci vogliono decine di giornalisti e decine tra tecnici e registi. Ogni mese, per una sola trasmissione spendono centinaia di migliaia, se non milioni di euro. Byoblu costa solo 30 mila euro al mese. Come ci riusciamo? Lavoriamo con passione, dalla mattina alla sera, e non sprechiamo nulla. Per continuare ad essere liberi e crescere, la nuova televisione dei cittadini essere sostenuta da te, e solo da te. Sei pronto a fare la tua parte? Sappiamo che non è facile, ma siamo centinaia di migliaia di persone a guardare ogni giorno Byoblu. È venuto il tempo di dimostrare che il desiderio di cambiamento non è soltanto una parola, ma una volontà di ferro. Abbiamo già fatto tanto. È un’impresa storica. Trecentomila iscritti su Youtube, centinaia di migliaia sugli altri social network. Nessuno ne parla. Questa è la dimostrazione che siamo veramente liberi. Che altro ti serve? Aiuta la nuova televisione dei cittadini a trasmettere anche questo novembre. Questa volta, la tua generosità sarà ricompensata. Grazie!

Claudio Messora € Importo della Donazione: Aiuto a comprare l'acqua da offrire agli ospiti

Aiuto a comprare tanti caffè!

Aiuto a comprare il materiale da cancelleria

Aiuto a mantenere i cavi di collegamento

Aiuto a comprare batterie e materiali di consumo

Aiuto a pagare le bollette

Aiuto a finanziare la ripresa dei convegni

Aiuto a pagare i servizi essenziali

Aiuto a finanziare i collegamenti

Aiuto a pagare gli stipendi

Aiuto a comprare i vidiwall

Vi aiuto come posso Make this donation every day week month quarter year Seleziona il metodo di pagamento PayPal

Credit Card

Donazione con bonifico Informazioni Personali Nome * Cognome Indirizzo Email * Make this an anonymous donation. Termini Chi siamo L'indirizzo del nostro sito web è: https://www.byoblu.com. Quali dati personali raccogliamo e perché li raccogliamo Commenti Quando i visitatori lasciano commenti sul sito, raccogliamo i dati mostrati nel modulo dei commenti oltre all'indirizzo IP del visitatore e la stringa dello user agent del browser per facilitare il rilevamento dello spam. Una stringa anonimizzata creata a partire dal tuo indirizzo email (altrimenti detta hash) può essere fornita al servizio Gravatar per vedere se lo stai usando. La privacy policy del servizio Gravatar è disponibile qui: https://automattic.com/privacy/. Dopo l'approvazione del tuo commento, la tua immagine del profilo è visibile al pubblico nel contesto del tuo commento. Media Se carichi immagini sul sito web, dovresti evitare di caricare immagini che includono i dati di posizione incorporati (EXIF GPS). I visitatori del sito web possono scaricare ed estrarre qualsiasi dato sulla posizione dalle immagini sul sito web. Modulo di contatto Cookie Se lasci un commento sul nostro sito, puoi scegliere di salvare il tuo nome, indirizzo email e sito web nei cookie. Sono usati per la tua comodità in modo che tu non debba inserire nuovamente i tuoi dati quando lasci un altro commento. Questi cookie dureranno per un anno. Se hai un account e accedi a questo sito, verrà impostato un cookie temporaneo per determinare se il tuo browser accetta i cookie. Questo cookie non contiene dati personali e viene eliminato quando chiudi il browser. Quando effettui l'accesso, verranno impostati diversi cookie per salvare le tue informazioni di accesso e le tue opzioni di visualizzazione dello schermo. I cookie di accesso durano due giorni mentre i cookie per le opzioni dello schermo durano un anno. Se selezioni "Ricordami", il tuo accesso persisterà per due settimane. Se esci dal tuo account, i cookie di accesso verranno rimossi. Se modifichi o pubblichi un articolo, un cookie aggiuntivo verrà salvato nel tuo browser. Questo cookie non include dati personali, ma indica semplicemente l'ID dell'articolo appena modificato. Scade dopo 1 giorno. Contenuto incorporato da altri siti web Gli articoli su questo sito possono includere contenuti incorporati (ad esempio video, immagini, articoli, ecc.). I contenuti incorporati da altri siti web si comportano esattamente allo stesso modo come se il visitatore avesse visitato l'altro sito web. Questi siti web possono raccogliere dati su di te, usare cookie, integrare ulteriori tracciamenti di terze parti e monitorare l'interazione con quel contenuto incorporato, incluso il tracciamento della tua interazione con il contenuto incorporato se hai un account e hai effettuato l'accesso a quel sito web. Analytics Con chi condividiamo i tuoi dati Per quanto tempo conserviamo i tuoi dati Se lasci un commento, il commento e i relativi metadati vengono conservati a tempo indeterminato. È così che possiamo riconoscere e approvare automaticamente eventuali commenti successivi invece di tenerli in una coda di moderazione. Per gli utenti che si registrano sul nostro sito web (se presenti), memorizziamo anche le informazioni personali che forniscono nel loro profilo utente. Tutti gli utenti possono vedere, modificare o cancellare le loro informazioni personali in qualsiasi momento (eccetto il loro nome utente che non possono cambiare). Gli amministratori del sito web possono anche vedere e modificare queste informazioni. Quali diritti hai sui tuoi dati Se hai un account su questo sito, o hai lasciato commenti, puoi richiedere di ricevere un file esportato dal sito con i dati personali che abbiamo su di te, compresi i dati che ci hai fornito. Puoi anche richiedere che cancelliamo tutti i dati personali che ti riguardano. Questo non include i dati che siamo obbligati a conservare per scopi amministrativi, legali o di sicurezza. Dove spediamo i tuoi dati I commenti dei visitatori possono essere controllati attraverso un servizio di rilevamento automatico dello spam. Le tue informazioni di contatto [email protected]

02 3031 24664 Acconsento all’utilizzo dei dati personali. Ricevi i nuovi video di Byoblu per email Totale Donazione: €15,00 One Time