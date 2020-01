IRAN E SOLEIMANI, ELEZIONI REGIONALI, LIBRA: LA MONETA DI FACEBOOK, IL FILM SU CRAXI E VACCINI – #TgByoblu 2

#TgByoblu 2- Oggi parliamo di Iran, di Soleimani e del Boeing abbattuto, delle imminenti elezioni in Emilia e Calabria e dei relativi possibili risvolti nazionali, di Libra: la moneta di Facebook che non decolla e del nuovo film su Craxi.

IRAN: INTRIGO PERSIANO

Cresce il mistero sulle reali cause dell’abbattimento dell’aereo ucraino

In un primo momento, sull’onda dell’emozione, sembrava che l’omicidio mirato del generale iraniano Soleimani, di cui Trump ha assunto pubblicamente la responsabilità, dovesse trascinare il mondo sull’orlo di una nuova guerra mondiale.

A distanza di pochi giorni invece gli spiriti si sono rapidamente raffreddati e gli Ayatollah, a parte qualche incontinenza verbale, si sono limitati al lancio di qualche missile contro alcune basi americane in Iraq, per poi ritirarsi in buon ordine.

Nel frattempo l’Iran si è assunto pubblicamente la responsabilità per l’aereo ucraino abbattuto, chiedendo scusa per l’imperdonabile errore umano commesso, costato la morte a 176 passeggeri. C’è chi dice che fra di loro si nascondesse anche qualche elemento sensibile, finito volutamente – e non per errore – nel mirino dei militari iraniani vicini a Soleimani, ormai “sopportato” e temuto dai vertici del potere politico e religioso in Iran.

Allo stato si tratta solo di ipotesi e suggestioni che mischiano le carte e rendono ancora più intricata la vicenda persiana, divenuta centrale per gli equilibri sempre più instabili dell’intero Medio Oriente.

CALABRIA ED EMILIA-ROMAGNA AL VOTO

I risultati delle regionali avranno influssi sulla politica nazionale

Le sardine sbarcano in Emilia Romagna e si schierano con il governatore uscente Bonaccini del PD, in corsa diretta contro la leghista Borgonzoni, ma prima del silenzio elettorale la Lega risultava nei sondaggi come primo partito della regione, viaggiando intorno al 29,5%: i due schieramenti si equivalgono e si profila quindi un testa a testa all’ultimo voto.

Più definita la situazione in Calabria dove la candidata del centrodestra Jole Santelli è data al 52%, anche in conseguenza dell’esperienza fallimentare del governatore uscente di centrosinistra Mario Oliverio. Il Financial Times profetizza che un’eventuale vittoria della Lega in Emilia Romagna potrebbe portare ad una seria crisi dell’attuale coalizione al governo italiano, accompagnando Matteo Salvini direttamente a palazzo Chigi. Per Bersani perdere le elezioni in Emilia equivarrebbe a “chiudere bottega di una delle sale macchine del riformismo”.

Il premier Conte mette le mani avanti e derubrica il voto emiliano a mera vicenda locale che non avrà riflessi sul governo nazionale. Sembra perlopiù un modo per esorcizzare una possibile sconfitta che in tanti ora ritengono non più impossibile.

[IL RESTO DEGLI ARTICOLI SARÀ PUBBLICATO A BREVE]

Aiutaci a sostenere le spese di gennaio €3.355 of €30.000 raised Grazie a voi abbiamo costruito il primo studio, a Milano. Ci vorrà un po’ di rodaggio, ma già da subito siamo operativi e iniziamo a trasmettere. Vogliamo costruire la nuova informazione: l’alternativa al mainstream, ma soprattutto una tv che sia dei cittadini. Avrà un palinsesto, andrà tutta in diretta, si potranno rivedere i programmi, andrà anche sul digitale terrestre. Sarà di tutti e per tutti. E cambierà definitivamente le regole del gioco. Adesso bisogna raccogliere la prossima sfida: dimostrare che siamo in grado di sostenere le spese vive, ogni mese. Ci sono 5 persone a Milano, 4 a Roma e alcune altre in telelavoro. Poi ci sono gli affitti, i servizi, le utenze, i materiali che si consumano, quelli ancora da comprare e tanti conduttori liberi e intelligenti da coinvolgere nel progetto. In televisione, per fare una sola puntata alla settimana ci vogliono decine di giornalisti e decine tra tecnici e registi. Ogni mese, per una sola trasmissione spendono centinaia di migliaia, se non milioni di euro. Byoblu costa solo 30 mila euro al mese. Come ci riusciamo? Lavoriamo con passione, dalla mattina alla sera, e non sprechiamo nulla. Per continuare ad essere liberi e crescere, la nuova televisione dei cittadini essere sostenuta da te, e solo da te. Sei pronto a fare la tua parte? Sappiamo che non è facile, ma siamo centinaia di migliaia di persone a guardare ogni giorno Byoblu. È venuto il tempo di dimostrare che il desiderio di cambiamento non è soltanto una parola, ma una volontà di ferro. Abbiamo già fatto tanto. È un’impresa storica. Trecentomila iscritti su Youtube, centinaia di migliaia sugli altri social network. Nessuno ne parla. Questa è la dimostrazione che siamo veramente liberi. Che altro ti serve? Aiuta la nuova televisione dei cittadini a trasmettere anche questo novembre. Questa volta, la tua generosità sarà ricompensata. Grazie!

Claudio Messora € Importo della Donazione: Aiuto a comprare l'acqua da offrire agli ospiti

Aiuto a comprare tanti caffè!

Aiuto a comprare il materiale da cancelleria

Aiuto a mantenere i cavi di collegamento

Aiuto a comprare batterie e materiali di consumo

Aiuto a pagare le bollette

Aiuto a finanziare la ripresa dei convegni

Aiuto a pagare i servizi essenziali

Aiuto a finanziare i collegamenti

Aiuto a pagare gli stipendi

Aiuto a comprare i vidiwall

Vi aiuto come posso Make this donation every day week month quarter year Seleziona il metodo di pagamento PayPal

Credit Card

Donazione con bonifico Informazioni Personali Nome * Cognome Indirizzo Email * Make this an anonymous donation. Termini Chi siamo L'indirizzo del nostro sito web è: https://www.byoblu.com. Quali dati personali raccogliamo e perché li raccogliamo Commenti Quando i visitatori lasciano commenti sul sito, raccogliamo i dati mostrati nel modulo dei commenti oltre all'indirizzo IP del visitatore e la stringa dello user agent del browser per facilitare il rilevamento dello spam. Una stringa anonimizzata creata a partire dal tuo indirizzo email (altrimenti detta hash) può essere fornita al servizio Gravatar per vedere se lo stai usando. La privacy policy del servizio Gravatar è disponibile qui: https://automattic.com/privacy/. Dopo l'approvazione del tuo commento, la tua immagine del profilo è visibile al pubblico nel contesto del tuo commento. Media Se carichi immagini sul sito web, dovresti evitare di caricare immagini che includono i dati di posizione incorporati (EXIF GPS). I visitatori del sito web possono scaricare ed estrarre qualsiasi dato sulla posizione dalle immagini sul sito web. Modulo di contatto Cookie Se lasci un commento sul nostro sito, puoi scegliere di salvare il tuo nome, indirizzo email e sito web nei cookie. Sono usati per la tua comodità in modo che tu non debba inserire nuovamente i tuoi dati quando lasci un altro commento. Questi cookie dureranno per un anno. Se hai un account e accedi a questo sito, verrà impostato un cookie temporaneo per determinare se il tuo browser accetta i cookie. Questo cookie non contiene dati personali e viene eliminato quando chiudi il browser. Quando effettui l'accesso, verranno impostati diversi cookie per salvare le tue informazioni di accesso e le tue opzioni di visualizzazione dello schermo. I cookie di accesso durano due giorni mentre i cookie per le opzioni dello schermo durano un anno. Se selezioni "Ricordami", il tuo accesso persisterà per due settimane. Se esci dal tuo account, i cookie di accesso verranno rimossi. Se modifichi o pubblichi un articolo, un cookie aggiuntivo verrà salvato nel tuo browser. Questo cookie non include dati personali, ma indica semplicemente l'ID dell'articolo appena modificato. Scade dopo 1 giorno. Contenuto incorporato da altri siti web Gli articoli su questo sito possono includere contenuti incorporati (ad esempio video, immagini, articoli, ecc.). I contenuti incorporati da altri siti web si comportano esattamente allo stesso modo come se il visitatore avesse visitato l'altro sito web. Questi siti web possono raccogliere dati su di te, usare cookie, integrare ulteriori tracciamenti di terze parti e monitorare l'interazione con quel contenuto incorporato, incluso il tracciamento della tua interazione con il contenuto incorporato se hai un account e hai effettuato l'accesso a quel sito web. Analytics Con chi condividiamo i tuoi dati Per quanto tempo conserviamo i tuoi dati Se lasci un commento, il commento e i relativi metadati vengono conservati a tempo indeterminato. È così che possiamo riconoscere e approvare automaticamente eventuali commenti successivi invece di tenerli in una coda di moderazione. Per gli utenti che si registrano sul nostro sito web (se presenti), memorizziamo anche le informazioni personali che forniscono nel loro profilo utente. Tutti gli utenti possono vedere, modificare o cancellare le loro informazioni personali in qualsiasi momento (eccetto il loro nome utente che non possono cambiare). Gli amministratori del sito web possono anche vedere e modificare queste informazioni. Quali diritti hai sui tuoi dati Se hai un account su questo sito, o hai lasciato commenti, puoi richiedere di ricevere un file esportato dal sito con i dati personali che abbiamo su di te, compresi i dati che ci hai fornito. Puoi anche richiedere che cancelliamo tutti i dati personali che ti riguardano. Questo non include i dati che siamo obbligati a conservare per scopi amministrativi, legali o di sicurezza. Dove spediamo i tuoi dati I commenti dei visitatori possono essere controllati attraverso un servizio di rilevamento automatico dello spam. Le tue informazioni di contatto [email protected]

02 3031 24664 Acconsento all’utilizzo dei dati personali. Ricevi i nuovi video di Byoblu per email Totale Donazione: €15,00 One Time