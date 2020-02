Cari amici di Byoblu. Il primo mese del 2020 è passato. A Byoblu abbiamo affrontato nuove sfide.

Dal punto di vista editoriale, con l’arrivo di Virginia abbiamo realizzato TgTalk più ricchi, ma soprattutto abbiamo iniziato a produrre il TG regolare, con una vera e propria conduzione in studio. Da questa settimana arriverà anche Edoardo. Molti di voi lo conoscono come “Metapolitics” per le sue raffinate analisi. A lui sarà affidato un mio sogno di vecchia data: la Rassegna Web, o Controrassegna Stampa. Sappiamo tutti che i media dettano l’agenda. O meglio: scrivono ogni mattina sulla grande lavagna dell’opinione pubblica quello che la gente deve pensare (lo diceva perfino Andreotti). Però, quello che davvero interessa ai cittadini è altro. Ogni giorno circolano in rete articoli, video, immagini che registrano un numero altissimo di condivisioni, provenienti da autorevoli protagonisti dell’informazione non allineata, o spesso volutamente tralasciata dai grandi media. Ecco: noi non faremo la rassegna stampa dei grandi giornali: quella la fanno in televisione e la potete guardare già su Sky, sulla Rai, a Mediaset… Noi faremo la rassegna di quanto è circolato nelle 24 ore precedenti in rete e che davvero vi interessa sentire. Non male, vero?



Dal punto di vista organizzativo, stiamo ancora facendo i salti mortali per darvi non una, ma ben tre trasmissioni ogni giorno, dal lunedì al venerdì, con una decina di persone in tutto. Riuscite a immaginare lo sforzo? Pensate solamente che in televisione ci vogliono decine e decine di persone per realizzare una sola puntata alla settimana, con un costo (a puntata) che può essere dell’ordine dei milioni di euro! Noi cerchiamo di fare, in dieci persone, tre puntate al giorno (non al mese!). E con quarantamila euro al mese. Non ci credete? Nemmeno noi… Se ci guardiamo alle spalle, davvero non sappiamo come questo miracolo silenzioso (e anche italiano, che non guasta) stia avvenendo sotto ai vostri occhi. Ci vogliono tuttavia ancora due o tre persone: un aiuto regista/montatore, un commerciale e un social media manager. Li stiamo cercando.





Dal punto di vista amministrativo, poi, questo sarà il mese del grande passo: inizieremo ad attivare i contratti di lavoro a tempo determinato e indeterminato. Dicono che non c’è lavoro, bene: Byoblu nel suo piccolo riesce perfino a crearlo. Questo significa un grande sforzo, perché passando dalle collaborazioni occasionali e dalle partite iva alle contrattualizzazioni, i costi raddoppieranno. Però è necessario, perché a Byoblu difendiamo da sempre la dignità del lavoro e della persona umana, e non faremo come i giornali che pagano 5 euro a pezzo un giornalista pubblicista, per lasciarlo precario a vita e senza la possibilità di costruirsi un futuro.



Dal punto di vista progettuale, stiamo sempre lavorando attivamente perché presto possiate vedere Byoblu installando una App sul vostro telefonino, o sulla vostra smart tv. E’ necessario perché i social network ormai sono sempre più il fantasma di quello che erano, e non consentono più ai cittadini di scambiarsi idee e opinioni liberamente, mentre sono ogni giorno più succubi dell’alta finanza e della politica. Un esempio? Nonostante l’accelerazione in termini di qualità e quantità di informazione che abbiamo impresso a Byoblu, il ritmo dei nuovi iscritti sul canale Youtube è in costante calo ed è evidente, dalla lettura dei dati, il taglio drastico alle visualizzazioni artificialmente applicato dagli algoritmi, che esaltano i contenuti superficiali e penalizzano fino a schiacciarli gli esperimenti di informazione libera e indipendente, condizionando temi, argomenti e perfino il lessico che è possibile utilizzare. Tutto questo verrà superato dall’arrivo delle App, che inizieranno a fare una grande cosa per voi: vi invieranno le notifiche di tutte le nostre trasmissioni, live o registrate. Sembra un’eresia gioire per una tale banalità nel 2020, ma è esattamente questo il modo in cui i social network oscurano il pensiero libero: vi impediscono di venire a conoscenza della pubblicazione dei nuovi video. E poiché l’investimento economico e tecnologico sarà ingente, offriremo le App anche ad altri che fanno informazione fuori dal mainstream, in maniera seria e strutturata. Solo insieme si vince.



Veniamo alla parte economica. Nel mese di gennaio i nostri editori, cioè voi, ci hanno inviato 19.419,8 €. Di questi, solo 3.307 sono stati abbonamenti al canale Youtube (che abbiamo attivato al costo di 3 caffè al mese). Il resto è arrivato sotto forma di donazioni. Per la precisione, 11.859 € sono stati donati con carta di credito o con PayPal, 3.299 € sono stati versati sotto forma di bonifico e 954 € sono stati accreditati sulla carta PostePay.

Il conto esatto delle spese sostenute deve ancora essere concluso, ma se non ho dimenticato qualcosa abbiamo pagato 17 mila € di stipendi, 3.180 € di affitti e circa 2.500 € di servizi. E poi abbiamo sostenuto la batosta della prima rata da 10.000$per lo sviluppo delle App (la seconda sarà ad agosto). Siamo sotto dunque di almeno 11/12 mila euro. Teniamo duro fino all’arrivo delle App, che pensiamo potranno cambiare tutto, ma nel frattempo vi invitiamo ad abbonarvi o a donare per rinnovare il nostro miracolo silenzioso.



Sono convinto che abbiamo tutti una grande opportunità, con Byoblu: il sogno di costruire una nuova televisione, che sia dei cittadini e non delle lobby. Spero che, tutti insieme, possiamo dimostrare di essere abbastanza maturi da coglierla.

Non c’è niente e nessuno dietro a Byoblu. Siamo fragili e siamo potenti allo stesso tempo. Siamo noi e voi, e basta. Se la grande impresa sarà possibile o no, dipenderà da quanto sapremo “stringerci a coorte” gli uni agli altri: noi che giochiamo la partita, e voi che ci sostenete dentro e fuori dal campo.

Non mi aspetto di vincere facile. Ma dovranno sudare, e tanto, se vorranno tenerci testa: non sarà una passeggiata!

Vi vogliamo bene, uno ad uno.

Claudio Messora

Claudio Messora

