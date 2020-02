#TgByoblu 17 – Oggi parliamo dei rischi che minano la libertà di pensiero ed espressione sui social, della pericolosa nuova droga sintetica già arrivata anche in Italia, degli ostacoli al raggiungimento della verità sull’omicidio di Giulio Regeni e della pittoresca campagna elettorale già iniziata da Donald Trump.

GRAN BRETAGNA SHOCK: IN GALERA CHI NON È PRO-VAX SUI SOCIAL

Censura sempre più stringente sulla libertà di espressione

Pubblicare notizie, video sui social media su argomentazioni, tesi anti – vaccino potrebbe presto diventare reato. Ad affermarlo è la nuova commissaria per il diritto penale del Regno Unito, Penny Lewis, che sta valutando la possibilità di apporre delle modifiche alle leggi inglesi con l’obiettivo di “abbassare la soglia” della criminalità per la pubblicazione di informazioni false online che mettono in pericolo la vita delle persone.

La notizia arriva proprio dal Regno Unito, la culla dei diritti civili, ponendo non pochi dubbi sulla questione delle libertà fondamentali, come quella di espressione. E anche i social network sembrano muoversi verso questa direzione, attivando gli strumenti più svariati per il controllo dei contenuti. Ad esempio, tutte le informazioni relative al Coronavirus saranno reindirizzate a fonti esclusivamente mainstream. Le altre verranno penalizzate o oscurate.

Uno scenario che era stato previsto già qualche mese fa dal centro per la sicurezza sanitaria dell’Università americana Johns Hopkins che aveva simulato quello che sarebbe accaduto con l’arrivo di una pandemia. La prima azione delle istituzioni sarebbe stata proprio la censura social.

di Virginia Camerieri

PERICOLO NUOVE DROGHE

La Camera dichiara guerra al traffico illegale del Fentanyl

Un nuovo tipo di stupefacente è in circolazione. Si tratta del Fentanyl, un farmaco oppioide, simile alla morfina, usato in medicina per alleviare il dolore o per anestetizzare. Questa sostanza prodotta già negli anni ’60 è letale se non si rispettano le giuste dosi e tempistiche.

Negli Stati Uniti l’uso di oppioidi è stato legalizzato negli anni ’90 rendendo migliaia di americani consumatori abituali. Nel 2017 negli USA si calcolano 30 mila decessi per overdose, di cui il 60% causato proprio dal Fentalyn, tanto da essere definita da Trump “un’emergenza sanitaria nazionale”.

In Italia invece, non esiste una liberalizzazione delle vendite di oppioidi, e così farmaci come il Fentalyn vengono venduti da spacciatori o sul dark web. E dal 2017 il numero degli arresti e dei decessi è in forte aumento. Anche la crescita, negli ultimi anni, di morti per overdose potrebbe essere correlata alla comparsa sul mercato illegale di questa nuova sostanza a volte mischiata con l’eroina. La prima morte da Fentalyn era stata infatti confusa con quella per eroina e solo dopo più di un anno si scoprì la vera causa.

Il ritardo nell’identificazione di questo oppioide non ha permesso quindi una repentina prevenzione e informazione sui rischi per i consumatori. L’approvazione all’unanimità da parte della Camera sull’uso dell’oppioide è sicuramente un passo in avanti per evitare che il fenomeno diventi un vero e proprio allarme sociale.

di Mariachiara Stella

OMICIDIO GIULIO REGENI

La verità ancora lontana, ma la famiglia non molla

La verità sull’omicidio di Giulio Regeni sembra essere ancora molto lontana: i suoi genitori rinnovano la richiesta di ritiro dell’ambasciatore italiano Cantini al Cairo, accusandolo di occuparsi solo di commercio e turismo e parlano di “zone grigie” sia da parte del governo italiano che di quello egiziano, decisamente non collaborativo, aggiungendo inoltre che “La professoressa di Giulio Maha Abdelrahman dovrebbe avere il coraggio di rispondere con onestà e chiarezza elle domande” chiedendosi “se dorme tranquilla”.

Anche l’avvocato Ballerini legale della famiglia, dichiara che “l’Italia dovrebbe inserire l’Egitto nella lista dei Paesi non sicuri” e che “lì tre/quattro persone ogni giorno fanno la fine di Giulio”. In aggiunta a tutto ciò, le allusioni riguardo ai presunti contatti di Giulio con i Servizi Segreti italiani di certo non facilitano le cose alla parte lesa che, malgrado tutto, appare comunque fermamente protesa ad ottenere giustizia.

di Caterina Rappoccio

DONALD TRUMP SHOW

Il presidente Usa già nel pieno della sua pittoresca campagna elettorale

Che Trump ci abbia abituato a colpi di spettacolo non è una novità, infatti proprio al discorso sullo Stato dell’Unione il Presidente statunitense ha dapprima evitato di stringere la mano alla senatrice Nancy Pelosi, poi ha cercato di convincere il Congresso a farlo rimanere al potere, evitando l’impeachment.

La senatrice, Presidente della Camera dei rappresentanti, in risposta ha prontamente strappato i fogli del discorso di Trump. Trump ha spiegato come, durante il suo mandato, l’economia americana è tornata a crescere, la disoccupazione è calata, l’immigrazione illegale si è ridotta sensibilmente e ha detto: “Abbiamo salvato gli Stati Uniti dal declino e non torneremo più indietro”. Il Presidente ha tenuto a precisare che Gli Stati Uniti non sono mai stati così bene come oggi.

Ora non resta che attendere il verdetto degli americani, ci sarà un Trump 2? Lo sapremo a novembre.

di Edoardo Gagliardi

