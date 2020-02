DI MAIO RELOADED – #TgByoblu 18

#TgByoblu 18 – Oggi parliamo del ritorno di Di Maio a sole due settimane dalle sue dimissioni, della possibile prossima riforma di IVA e IRPEF, della assoluzione di Donald Trump riguardo all’impeachment e del licenziamento del segretario di Ratzinger.

DI MAIO RELOADED

Riecco il ministro che incita i cittadini a scendere in piazza

A sole due settimane dalle sue dimissioni e in diretta Facebook, l’ex leader del Movimento Cinque Stelle Luigi di Maio già ritorna ad incitare i suoi elettori, come nulla fosse successo.

Si schiera senza mezzi termini contro il sistema di governo, accusandolo di voler cancellare tutte le buone riforme e manovre realizzate dal Movimento negli ultimi due anni: dall’abolizione del vitalizio di parlamentari e senatori, alla cancellazione del reddito di cittadinanza, passando per il blocco della riforma Bonafede sulla prescrizione… ed incita tutti i cittadini a scendere in piazza il 15 febbraio prossimo, per impedire la realizzazione delle controriforme del sistema.

Di Maio parla come se fosse all’opposizione, come se il suo Movimento non fosse al governo insieme al Pd, e in diretta contrapposizione con le recenti dichiarazioni di Bonafede, che accusa chi fa parte del governo, come Renzi, di comportarsi come se fosse all’opposizione.

Pare di poter dire, in generale, che parecchia parte della realtà politica italiana, soprattutto quella tendente a sinistra, stia accusando una sorta di schizofrenia fra l’altro altamente contagiosa: dalle sardine che scendono in piazza contro l’opposizione per poi farsi fotografare con i cosiddetti poteri forti, fino al governo che incita le piazze proprio contro il suo governo.

di Caterina Rappoccio

RIFORMA IVA IRPEF

Oggi al via il tavolo tecnico presieduto dal ministro Gualtieri

L’obiettivo è riformare completamente l’Iva e l’Irpef entro la fine dell’anno. Oggi al Ministero dell’Economia iniziano i lavori dell’apposito tavolo tecnico presieduto dal ministro Gualtieri.

La riforma prevede la modifica dell’attuale sistema di tassazione. Ma dal momento che le risorse economiche per la manovra 2020 sono abbastanza ridotte, la riforma potrebbe essere spalmata su 3 anni. Tra le varie ipotesi, per arrivare al taglio delle tasse per famiglie e imprese, il governo sta pensando di ridurre da 5 a 4 scaglioni l’Irpef.

Si tratta comunque di un capitolo delicato, dove le posizioni dei partiti della maggioranza non sono esattamente coincidenti. Anche mettere mano all’Iva è terreno spinoso visto che ogni ‘spostamento’ del prelievo avvantaggerebbe certe voci di spesa a scapito di altre, ma è una necessità non più derogabile.

di Virginia Camerieri

IMPEACHMENT TRUMP

Il Presidente assolto dalle accuse del congresso

Una vittoria agguantata per i capelli, o sarebbe meglio dire per la parrucca, quella sull’impeachment contro Trump. Con 52 voti favorevoli e 47 contrari il Presidente americano è stato assolto dalle accuse di abuso di potere e ostruzione al congresso. L’accusa si riferisce al Kiev-gate: due diplomatici statunitensi avrebbero fatto pressioni sul Presidente ucraino Zelensky per indagare sui rivali politici di Trump, il democratico Joe Biden e il figlio Hunter. Intanto è polemica nel Partito Repubblicano, il Senatore Mitt Romney ha votato a favore dell’impeachment per “abuso di potere”. Il figlio di Trump, Donald Junior, chiede che il Senatore Romney sia espulso dal Partito. Donald Trump è il terzo Presidente americano portato a giudizio, prima di lui Bill Clinton nel 1998 e Andrew Johnson, nel 1868.

di Edoardo Gagliardi

CONGEDO IN VATICANO

Padre Georg assente da tre settimane agli incontri ufficiali

L’ultima notizia che trapela dalla Città del Vaticano ha come protagonista padre Georg Gaenswein, segretario di Joseph Ratzinger, che secondo indiscrezioni sarebbe stato congedato da Papa Francesco in persona.

La causa, il clamore provocato dall’uscita del libro “Dal profondo del nostro cuore”.

Scritto dal cardinale Robert Sarah, il volume fu presentato anche con la firma di Raztinger.

La tesi della pubblicazione è che il celibato non si tocca, ma il Papa emerito sostiene di non aver contribuito alla stesura del testo e di aver concesso solo un saggio sul sacerdozio scritto in precedenza.

A risolvere la situazione ci ha pensato proprio padre Georg parlando di “equivoco” e chiedendo al cardinale di rimuovere il nome di Benedetto XVII dal libro.

Da qui l’ipotesi dell’allontanamento di monsignor Gaenswein che in effetti da tre settimane risulta assente ai vari incontri pubblici, alle udienze e alle visite ufficiali.

La Santa Sede però smentisce e giustifica la cosa con “un’ordinaria redistribuzione dei suoi impegni”. Un mistero che forse sarà risolto solo quando lo vedremo di nuovo presente a fianco di Papa Francesco.

di Mariachiara Stella

Sostieni il miracolo di Byoblu a febbraio €3.683 of €40.000 raised Grazie a voi abbiamo costruito il primo studio, a Milano. Ci vorrà un po’ di rodaggio, ma già da subito siamo operativi e iniziamo a trasmettere. Vogliamo costruire la nuova informazione: l’alternativa al mainstream, ma soprattutto una tv che sia dei cittadini. Avrà un palinsesto, andrà tutta in diretta, si potranno rivedere i programmi, andrà anche sul digitale terrestre. Sarà di tutti e per tutti. E cambierà definitivamente le regole del gioco. Adesso bisogna raccogliere la prossima sfida: dimostrare che siamo in grado di sostenere le spese vive, ogni mese. Ci sono 5 persone a Milano, 4 a Roma e alcune altre in telelavoro. Poi ci sono gli affitti, i servizi, le utenze, i materiali che si consumano, quelli ancora da comprare e tanti conduttori liberi e intelligenti da coinvolgere nel progetto. In televisione, per fare una sola puntata alla settimana ci vogliono decine di giornalisti e decine tra tecnici e registi. Ogni mese, per una sola trasmissione spendono centinaia di migliaia, se non milioni di euro. Byoblu costa solo 30 mila euro al mese. Come ci riusciamo? Lavoriamo con passione, dalla mattina alla sera, e non sprechiamo nulla. Per continuare ad essere liberi e crescere, la nuova televisione dei cittadini essere sostenuta da te, e solo da te. Sei pronto a fare la tua parte? Sappiamo che non è facile, ma siamo centinaia di migliaia di persone a guardare ogni giorno Byoblu. È venuto il tempo di dimostrare che il desiderio di cambiamento non è soltanto una parola, ma una volontà di ferro. Abbiamo già fatto tanto. È un’impresa storica. Trecentomila iscritti su Youtube, centinaia di migliaia sugli altri social network. Nessuno ne parla. Questa è la dimostrazione che siamo veramente liberi. Che altro ti serve? Aiuta la nuova televisione dei cittadini a trasmettere anche questo novembre. Questa volta, la tua generosità sarà ricompensata. Grazie!

Claudio Messora € Importo della Donazione: Aiuto a comprare l'acqua da offrire agli ospiti

Aiuto a comprare tanti caffè!

Aiuto a comprare il materiale da cancelleria

Aiuto a mantenere i cavi di collegamento

Aiuto a comprare batterie e materiali di consumo

Aiuto a pagare le bollette

Aiuto a finanziare la ripresa dei convegni

Aiuto a pagare i servizi essenziali

Aiuto a finanziare i collegamenti

Aiuto a pagare gli stipendi

Aiuto a comprare i vidiwall

Vi aiuto come posso Make this donation every day week month quarter year Seleziona il metodo di pagamento PayPal

Credit Card

Donazione con bonifico Informazioni Personali Nome * Cognome Indirizzo Email * Make this an anonymous donation. Termini Chi siamo L'indirizzo del nostro sito web è: https://www.byoblu.com. Quali dati personali raccogliamo e perché li raccogliamo Commenti Quando i visitatori lasciano commenti sul sito, raccogliamo i dati mostrati nel modulo dei commenti oltre all'indirizzo IP del visitatore e la stringa dello user agent del browser per facilitare il rilevamento dello spam. Una stringa anonimizzata creata a partire dal tuo indirizzo email (altrimenti detta hash) può essere fornita al servizio Gravatar per vedere se lo stai usando. La privacy policy del servizio Gravatar è disponibile qui: https://automattic.com/privacy/. Dopo l'approvazione del tuo commento, la tua immagine del profilo è visibile al pubblico nel contesto del tuo commento. Media Se carichi immagini sul sito web, dovresti evitare di caricare immagini che includono i dati di posizione incorporati (EXIF GPS). I visitatori del sito web possono scaricare ed estrarre qualsiasi dato sulla posizione dalle immagini sul sito web. Modulo di contatto Cookie Se lasci un commento sul nostro sito, puoi scegliere di salvare il tuo nome, indirizzo email e sito web nei cookie. Sono usati per la tua comodità in modo che tu non debba inserire nuovamente i tuoi dati quando lasci un altro commento. Questi cookie dureranno per un anno. Se hai un account e accedi a questo sito, verrà impostato un cookie temporaneo per determinare se il tuo browser accetta i cookie. Questo cookie non contiene dati personali e viene eliminato quando chiudi il browser. Quando effettui l'accesso, verranno impostati diversi cookie per salvare le tue informazioni di accesso e le tue opzioni di visualizzazione dello schermo. I cookie di accesso durano due giorni mentre i cookie per le opzioni dello schermo durano un anno. Se selezioni "Ricordami", il tuo accesso persisterà per due settimane. Se esci dal tuo account, i cookie di accesso verranno rimossi. Se modifichi o pubblichi un articolo, un cookie aggiuntivo verrà salvato nel tuo browser. Questo cookie non include dati personali, ma indica semplicemente l'ID dell'articolo appena modificato. Scade dopo 1 giorno. Contenuto incorporato da altri siti web Gli articoli su questo sito possono includere contenuti incorporati (ad esempio video, immagini, articoli, ecc.). I contenuti incorporati da altri siti web si comportano esattamente allo stesso modo come se il visitatore avesse visitato l'altro sito web. Questi siti web possono raccogliere dati su di te, usare cookie, integrare ulteriori tracciamenti di terze parti e monitorare l'interazione con quel contenuto incorporato, incluso il tracciamento della tua interazione con il contenuto incorporato se hai un account e hai effettuato l'accesso a quel sito web. Analytics Con chi condividiamo i tuoi dati Per quanto tempo conserviamo i tuoi dati Se lasci un commento, il commento e i relativi metadati vengono conservati a tempo indeterminato. È così che possiamo riconoscere e approvare automaticamente eventuali commenti successivi invece di tenerli in una coda di moderazione. Per gli utenti che si registrano sul nostro sito web (se presenti), memorizziamo anche le informazioni personali che forniscono nel loro profilo utente. Tutti gli utenti possono vedere, modificare o cancellare le loro informazioni personali in qualsiasi momento (eccetto il loro nome utente che non possono cambiare). Gli amministratori del sito web possono anche vedere e modificare queste informazioni. Quali diritti hai sui tuoi dati Se hai un account su questo sito, o hai lasciato commenti, puoi richiedere di ricevere un file esportato dal sito con i dati personali che abbiamo su di te, compresi i dati che ci hai fornito. Puoi anche richiedere che cancelliamo tutti i dati personali che ti riguardano. Questo non include i dati che siamo obbligati a conservare per scopi amministrativi, legali o di sicurezza. Dove spediamo i tuoi dati I commenti dei visitatori possono essere controllati attraverso un servizio di rilevamento automatico dello spam. Le tue informazioni di contatto [email protected]

02 3031 24664 Acconsento all’utilizzo dei dati personali. Ricevi i nuovi video di Byoblu per email Totale Donazione: €15,00 One Time