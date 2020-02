5G: CADONO GLI ALBERI – #TgByoblu 28

#TgByoblu 28 – Oggi parliamo del taglio di un albero per il Wi-fi in Nuova Zelanda, del decreto spazzacorrotti per le banche, delle dichiarazioni della vedova Schifani dopo l’arresto del fratello e delle conseguenze dei lavoratori stranieri in Inghilterra dopo la Brexit.

5G: CADONO GLI ALBERI

Una sentenza Neozelandese ha ordinato l’abbattimento di un albero che ostacolava il Wi-fi

Il 5G, la nuova tecnologia di quinta generazione che renderà più veloce la connessione, ha scatenato un aspro dibattito sulla sua effettiva utilità e sulle sue conseguenze. In Italia, ad esempio, ha preso forma un comitato chiamato Alleanza italiana Stop 5G che promuove il principio di precauzione e mette in allarme rispetto ai danni per la nostra salute. Un’altra accusa mossa a questa innovazione è che per poterne usufruire molti alberi dovranno essere rimossi per non ostacolare la trasmissione del segnale.

Casi di abbattimento di alberi senza reali motivazioni si osservano in alcune città italiane dove presumibilmente si sta testando la nuova rete.

Un caso che ha preceduto questo dibattito arriva dalla Nuova Zelanda. È lì che nel 2018 l’Alta Corte ha stabilito l’abbattimento di un albero. La causa: la pianta impediva l’irradiazione del Wi-fi. La vicenda ha avuto come protagonisti due vicini di casa: il fruitore di internet che non riusciva più a connettersi e il proprietario dell’albero, costretto alla fine a tagliarlo.

di Mariachiara Stella

SPAZZACORROTTI BANCARIO

Nuovo decreto ministeriale in arrivo: i manager corrotti o incapaci saranno subito rimossi

È stato ribattezzato già come il nuovo spazzacorrotti, ma questa volta solo per le banche. Si tratta del decreto del ministero dell’Economia che stabilisce i “requisiti e i criteri di idoneità” per banchieri e intermediari finanziari. Cosa significa: con la sua entrata in vigore la Banca d’Italia e la Bce avranno il potere di rimuovere corrotti e incapaci che ricoprono ruoli di vertice nei consigli di amministrazione. Il provvedimento, in arrivo con un certo ritardo, attua una direttiva comunitaria del 2013.

La Banca d’Italia potrà intervenire nei confronti di chi è stato condannato anche con sentenza non passata in giudicato, per violazioni in materia bancaria, per chi ha violato il codice antimafia. Ma anche per questioni di competenza e professionalità.

di Virginia Camerieri

VEDOVA SCHIFANI

Le dichiarazioni dopo l’arresto del fratello: “La mafia non mi fermerà, continuerò il mio impegno”

Il viso e il discorso della moglie di uno degli agenti della scorta del Giudice Falcone, Vito Schifani, dopo la strage di Capaci, restò impresso nella memoria degli italiani. Rimase vedova a 22 anni con un bambino di 4 mesi e in chiesa, durante la messa per le vittime, disse in lacrime: “…io vi perdono, però vi dovete mettere in ginocchio, se avete il coraggio di cambiare. Ma loro non cambiano…”

Oggi il suo dolore viene purtroppo rinnovato dall’arresto a Palermo di suo fratello, accusato di associazione mafiosa come riscossore del pizzo per conto del clan della Vergine Maria. “Per me non esiste più. È come se mio fratello fosse morto ieri” ha dichiarato la vedova, e anche suo figlio, oggi capitano della Guardia di Finanza, prende le debite distanze dichiarando: “Con mio zio non c’erano rapporti da tempo… Purtroppo, chi rimane lì, o muore o diventa come loro…” e aggiunge: “per combattere bisogna allontanarsi, riorganizzarsi e tornare più forti”.

Rosaria Schifani vive ormai in Liguria da molti anni, ma di certo apprendere dell’arresto di suo fratello è stato un improvviso e doloroso salto nel passato: “Sono devastata” dice “ma la mafia non mi fermerà, continuerò il mio impegno”.

di Caterina Rappoccio

EFFETTO BREXIT

Le conseguenze per i lavoratori stranieri in Inghilterra: bisognerà saper parlare inglese e avere un contratto di lavoro

Addio all’idraulico polacco e al cameriere italiano. Da oggi con la Brexit si fa sul serio. Il governo britannico pensa ad una stretta sui visti d’ingresso per il Regno Unito. Chi vorrà lavorare e vivere nel Regno Unito dovrà conoscere l’inglese, avere buone qualifiche e un salario minimo di 25 mila sterline. Nel dettaglio si devono ottenere almeno 70 punti. Tre requisiti sono imprescindibili: un’offerta di lavoro (20 punti); specializzazione (altri 20 punti); conoscenza della lingua (10 punti). Un salario di 25.000 sterline fornisce i restanti 20 punti. L’obiettivo di questa nuova politica è bloccare l’immigrazione di massa, quella legata al lavoro a basso costo. Difficile capire se queste decisioni possano portare ad una svolta, visto che nel Regno Unito, al 2018, il 14% della popolazione è nata in un Paese estero. Il numero degli stranieri nati in un Paese estero è passato da 5,3 milioni nel 2004 a 9,3 milioni nel 2018. A questi numeri bisogna aggiungere i britannici di passaporto di origine straniera.

di Edoardo Gagliardi

