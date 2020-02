I VAMPIRI DELL’EUROGRUPPO – #TgByoblu 29

#TgByoblu 29 – Oggi parliamo delle scottanti registrazioni che l’ex ministro delle Finanze greco vuole pubblicare, del ritorno all’accoglienza diffusa dei migranti in Italia, della richiesta di Soros di rimuovere Zuckerberg da Facebook e delle politiche anti-razzismo dell’ospedale di Bristol.

I VAMPIRI DELL’EUROGRUPPO

L’ex ministro delle Finanze greco Varoufakis fa tremare Bruxelles: vuole pubblicare le registrazioni delle riunioni a porte chiuse dell’Eurogruppo

L’Eurogruppo è un organo informale che riunisce i ministri delle Finanze dell’Eurozona e nonostante i verbali delle sue riunioni siano riservati, tale organo prende decisioni geopolitiche ed economiche fondamentali per i cittadini europei, come ad esempio i cosiddetti “piani di salvataggio” previsti per la Grecia, poi rivelatisi totalmente fallimentari.

Oggi Varoufakis, ex ministro delle Finanze greco, alla luce delle nuove misure di “austerity“ previste per i suoi concittadini, ha dichiarato di voler rendere pubbliche le registrazioni delle riunioni a porte chiuse dell’Eurogruppo, a cui partecipò poco prima della crisi che avrebbe travolto il suo paese e che rivelerebbero apertamente la spietatezza dei burattinai di Bruxelles. Tale dichiarazione agita non poco gli alti vertici dell’Unione, a cominciare da Klaus Regling, direttore del Mes, che si dice testualmente: “Rammaricato per questa violazione della confidenzialità”. Per tutta risposta Varoufakis ha dichiarato che: “I cittadini europei hanno il diritto di accedere direttamente alle decisioni che decidono il loro futuro”.

Parleremo senz’altro di queste registrazioni, che dovrebbero essere rese pubbliche intorno al 10 marzo prossimo.

di Caterina Rappoccio

POLITICA IMMIGRAZIONE

Il ministro dell’Interno Lamorgese riapre all’accoglienza diffusa dei migranti

Mentre la maggioranza dibatte su come smantellare i decreti sicurezza del precedente governo, i numeri dell’immigrazione, dal 1 gennaio 2020, aumentano. Siamo già a più di 2000 sbarchi in Italia. E con l’avvicinarsi della bella stagione il fenomeno non rallenterà di certo: così si discute su come distribuire i nuovi “ospiti”. Il capogruppo dem della Camera, Graziano Delrio, insiste perché si torni a quel sistema di “accoglienza diffusa” che prevede la distribuzione su tutto il territorio del peso delle ondate migratorie. Un meccanismo con costi molto elevati e che aveva portato anche alla conversione di piccole-medie strutture alberghiere in centri di accoglienza per rifugiati.

In tal senso sembra dirigersi l’attuale esecutivo che con la ministra Lamorgese ha riportato la spesa media giornaliera per migrante a 22 euro, ma alle associazioni che operano nel settore sembrerebbe non bastare. Lo dimostra lo sciopero di Torino, dove alcuni giorni fa, il personale delle no-profit è sceso in piazza con le sardine per chiedere più soldi per continuare la loro attività di integrazione e assistenza.

di Virginia Camerieri

SOROS VS ZUCKERBERG

Soros chiede di rimuovere Zuckerberg da Facebook: “Ha aiutato Trump a farsi eleggere e lo farebbe anche nel 2020”

Soros contro Zuckerberg: è guerra. Il magnate di origine ungherese ha accusato il fondatore di Facebook di favorire la rielezione del presidente americano Donald Trump. Secondo il finanziere, il Ceo del social network starebbe aiutando The Donald nella riconquista della Casa Bianca. In che modo? attraverso la diffusione di contenuti falsi su internet senza nessun filtro né controllo. In cambio, Facebook si salverebbe da eccessive strette di regolamentazione, richieste, invece, a gran voce dai candidati democratici. A sostegno della sua tesi, Soros ricorda anche che nel 2016 Trump ebbe la possibilità di cooperare con Facebook per ottimizzare i suoi piani pubblicitari.

Da parte sua, Zuckerberg, in un incontro a Bruxelles con i vertici dell’Unione Europea, ha ribadito la necessità di regole più severe per quanto riguarda quattro macro tematiche : elezioni, contenuti potenzialmente pericolosi, privacy e portabilità dei dati. Lo scorso settembre il Presidente degli Stati Uniti e Zuckerberg si erano stretti la mano alla Casa Bianca, con tanto di foto e tweet: “un incontro simpatico”, aveva commentato Trump… chissà cosa ha pensato Soros!!?

di Mariachiara Stella

OSPEDALI ANTI-RAZZISTI

Nel Regno Unito nasce il cartellino rosso antirazzista: chi non si ravvede rischia l’espulsione dalla struttura sanitaria

Razzista o omofobo? Potresti non meritare cure mediche. Accade a Bristol, nel Regno Unito. Il Servizio sanitario locale di Bristol ha lanciato il “cartellino rosso” contro il razzismo e l’omofobia. Chiunque sarà colto in azioni o parole omofobe e razziste contro il personale del Southmead Hospital riceverà dapprima un cartellino giallo, un avvertimento, se non ci si ravvede, scatta il cartellino rosso. Questo comporta l’espulsione dall’ospedale.

Il personale del Southmead e altri ospedali di Bristol hanno riportato un incremento degli atti di razzismo e omofobia negli ultimi anni. In particolare i pazienti richiederebbero di essere assistiti da personale non di colore, cosa che avrebbe portato l’ospedale di Bristol ad adottare misure severe contro queste forme di razzismo e omofobia.

di Edoardo Gagliardi

