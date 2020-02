PSICOSI CORONAVIRUS – #TgByoblu 30

#TgByoblu 30 – Oggi parliamo dell’emergenza coronavirus e del crollo delle borse a questa collegato, di un modo economico per fare in casa l’amuchina, delle manifestazioni di solidarietà ad Assange e del rivale di Donald Trump Bernie Sanders.

PSICOSI CORONAVIRUS

Panico nel Nord Italia: supermercati e farmacie presi d’assalto

Il coronavirus getta nel panico il Nord Italia. Una delle regioni più colpite la Lombardia, dove oltre ad esserci il numero maggiore di contagi, la popolazione ha preso d’assalto i supermercati e le farmacie in cerca di cibo, acqua e mascherine. La polemica divampa sulla questione quarantena in Italia. Ci si chiede perché il governo non abbia provveduto prima a mettere in isolamento chi proveniva dalla Cina o a limitarne gli spostamenti sul territorio.

La vicenda coronavirus provoca anche tensioni internazionali. Gli USA accusano la Russia di diffondere informazioni false sul virus e su teorie del complotto ad esso legate. Secondo una di queste, gli americani avrebbero creato il virus in laboratorio per colpire la Cina politicamente ed economicamente. Intanto la Russia richiede il riconoscimento facciale per i passeggeri in arrivo dalla Cina.

In Europa vari Paesi prendono misure precauzionali, in Romania è prevista la quarantena per chi arriva dalla Lombardia e dal Veneto. L’Austria ha invece trattenuto al confine un treno Eurocity 86 proveniente dall’Italia e che avrebbe avuto a bordo due passeggeri con la febbre. La Corea Del Sud è il Paese con il maggior numero di contagiati dopo la Cina, 602 in totale.

di Edoardo Gagliardi

CROLLO DELLE BORSE

Il coronavirus attacca anche l’economia e lo spread si impenna

C’è preoccupazione non solo per la salute, ma anche per l’economia. Il coronavirus sta attaccando i mercati dei Paesi colpiti. La rapidità di diffusione e il crescente numero di contagiati sta pesando sui titoli di Stato. In Italia lo spread è schizzato, a pochi minuti dall’apertura dei mercati, a 145 punti base rispetto ai 134 della chiusura di venerdì scorso. Apertura in rosso per la Borsa di Milano, Piazza Affari peggiora al -4,4%. Segno meno diffuso anche nel resto dei Paesi europei.

NeI Comuni della zona rossa verrà sospeso il pagamento delle bollette, dei contributi, delle imposte e anche delle rate dei mutui. Sia per i dipendenti pubblici che per i lavoratori delle imprese private si farà ricorso allo smart working, cioè il lavoro da casa senza perdere soldi in busta paga, strada già scelta in autonomia da diverse aziende.

di Virginia Camerieri

AMUCHINA FATTA IN CASA

La ricetta per creare un semplice ed economico gel igienizzante per le mani

Nel panico generale da coronavirus oltre agli alimenti nei supermercati sono stati presi d’assalto gli scaffali di gel igienizzanti per le mani. Ma c’è un modo per produrlo a casa e a basso costo.

Ce lo spiega in un video su YouTube Benedetta, nel suo canale “Fatto in casa da Benedetta”. Vediamo come si fa. A 40 gr di acqua aggiungere 2 gr di carragenina, mescolare e lasciar riposare per 10 minuti. Poi unire 45 gr di alcool buongusto, 10 gr di glicerina, 8 gocce di olio essenziale di tea Tree, 10 gocce di olio essenziale di limone e 10 gocce di olio essenziale di lavanda. Mescolare il tutto. Poi con un mixer frullare il preparato di acqua e carragenina e aggiungere lentamente la seconda preparazione di alcool.

Il gel si asciuga rapidamente e lascia le mani morbide e idratate.

di Mariachiara Stella

CASO JULIAN ASSANGE

Iniziato il processo a Londra, a Roma una manifestazione contro l’estradizione del giornalista negli Stati Uniti

Le udienze inerenti il caso di estradizione di Julian Assange inizieranno oggi a Londra e andranno avanti per tutta la settimana. Le accuse di molestie e stupro nei confronti del fondatore di Wikileaks sono ormai decadute, ma la sua odissea è ancora in corso e gli avvocati di Assange intendono denunciare l’atteggiamento persecutorio nei suoi confronti da parte delle autorità americane.

Inoltre, nonostante l’emergenza legata al coronavirus, non mancano le manifestazioni di solidarietà al giornalista non solo a Londra, dove in Piazza del Parlamento sono previsti interventi di avvocati, musicisti e personaggi pubblici a sostegno delle ragioni di Assange, ma anche a Roma, dove ieri in Piazza del Popolo si sono alternati interventi di attivisti, giornalisti, uomini di cultura e semplici cittadini per difendere la libertà di stampa.

Assange incassa anche l’appoggio di Amnesty International, che definisce le azioni contro di lui come “un assalto su larga scala al diritto alla libertà d’espressione”, chiedendone l’immediato rilascio.

di Caterina Rappoccio

ELEZIONI USA

Bernie Sanders guadagna ancora terreno e incassa la terza vittoria alle primarie democratiche

C’è già chi lo ha soprannominato l’anti Trump. Bernie Sanders sbanca anche nello Stato del Nevada. Il senatore ha vinto con ampio vantaggio i caucus portando a casa la sua terza vittoria e si lancia alla conquista della nomination democratica.

Il panorama politico è profondamente mutato: per Sanders la formula vincente per battere The Donald è sfidarlo sul suo terreno, creando a sinistra un movimento uguale ed opposto a quello che Trump ha creato a destra. Ma cosa accadrebbe se nel 2021 alla Casa Bianca si insediasse un presidente ebreo?

Tra gli scenari immaginati c’è la possibilità che con Sanders Presidente, in realtà, si crei una profonda crepa nella politica filo-israeliana portata avanti finora e la causa sarebbe la deriva ultranazionalista presa dal primo ministro Benjamin Netanyahu. una deriva criticata da subito da Sanders. Sulla creazione di “due Stati”, uno palestinese e uno israeliano, il senatore non nasconde una questione decisiva: com’è possibile costruirli se chi governa Israele fa di tutto per rendere irrealizzabile questa soluzione? Gli americani possono portare una leadership senza eguali nella risoluzione del conflitto israelo-palestinese, ha spiegato il senatore, ma devono usare quella leadership per promuovere un accordo coerente con il diritto internazionale e le risoluzioni delle Nazioni Unite.

di Virginia Camerieri

