PER LA BCE STIAMO TUTTI BENE – #TgByoblu 36

#TgByoblu 36 – Oggi parliamo dell’immobilismo della Bce nell’affrontare la crisi economico-finanziaria, dell’andamento delle misure emergenziali in Italia e del calo dei contagi, delle manovre anti-Conte e del Super Tuesday negli Stati Uniti.

PER LA BCE STIAMO TUTTI BENE

La presidente Lagarde: “Non ci sono condizioni di urgenza per attivare misure extra da parte della Banca europea”.

Mentre il vice presidente degli Stati Uniti, a capo delle Task Force nazionale anti-virus, nominava il ministro del Tesoro e il capo del National Econòmic Council come suoi collaboratori, dimostrando al mondo un approccio economico e finanziario alla risoluzione del problema, la numero uno della Bce, Christine Lagarde, in un’intervista al Financial Times, sosteneva che non esistono condizioni di urgenza legate al virus tali da richiedere un intervento extra della Banca centrale. Un approccio al problema decisamente differente da quello adottato dall’altra parte dell’Atlantico e non solo.

La Banca del popolo della Cina ha già lanciato iniezioni straordinarie di liquidità, la Casa Bianca studia nuovi tagli alle tasse, mentre la Banca del Giappone è sul punto di lanciare misure straordinarie per affrontare la crisi.

E nell’area euro? Sembra di vivere un déjà vu: come nel 2008 si prende tempo, si attende come se tutte le implicazioni negative della diffusione del virus non fossero ancora abbastanza evidenti. Una situazione così inverosimile che è dell’ultima ora la notizia che la presidente della Bce abbia dovuto fare marcia indietro rispetto a quanto dichiarato finora, unendosi tardivamente alle altre banche centrali nel contrasto dell’impatto economico del covid-19. Ma chissà se siamo ancora in tempo.

di Virginia Camerieri

MISURE EMERGENZIALI

In Italia diminuiscono i contagi, per le strutture sanitarie disponibili 80 caserme con 6600 posti letto

Questa settimana sarà quella decisiva per capire l’andamento del contagio in Italia e per verificare se le misure adottate finora funzionino o meno. Ieri l’incremento dei malati è stato del 16% a fronte dell’aumento del 50% registrato il giorno prima.

Ad oggi i dati sono i seguenti: su 1.835 malati, 927 sono in isolamento nella propria casa, 742 ricoverati con sintomi e 166 in terapia intensiva. I guariti sono 149, 52 i decessi. Le strutture sanitarie sono già molto provate e nel caso in cui non fosse più sostenibile accettare altri ricoveri sono state rese disponibili 80 caserme con 6600 posti letto. Inoltre è entrato in vigore con la firma del presidente della Repubblica Mattarella, il decreto-legge sulle “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese”, più colpite.

Mentre l’Oms afferma che non si tratta ancora di pandemia, e che con misure precoci e aggressive, si può interrompere la trasmissione, nel frattempo continua la ricerca del vaccino e gli Stati Uniti sperano di trovarlo a fine estate.

di Mariachiara Stella

MANOVRE ANTI CONTE

Solo rimandate le polemiche politiche nazionali sul governo attuale

Probabilmente c’è solo una cosa che Salvini e Renzi hanno in comune ed è la volontà di eliminare politicamente l’attuale Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. La differenza sostanziale tra i due sta nel fatto che se Salvini lo dichiara apertamente, di contro Renzi punta sul doppiogioco, cercando di minare dal basso la stabilità del governo, rimanendo incollato alle poltrone della maggioranza, ma insinuando un giorno sì e l’altro anche la possibile uscita dei suoi ministri dall’esecutivo.

L’emergenza attuale ha però scombinato qualsiasi strategia politica, costringendo tutti i contendenti, da sinistra a destra, ad assumere, almeno apparentemente, un atteggiamento più responsabile riguardo all’unità nazionale in un momento così critico, il che non esclude di certo che qualcuno possa usare questa crisi come pretesto per attaccare l’inadeguatezza del governo attuale.

In sostanza e come al solito non c’è da farsi troppe illusioni: alla prima occasione le polemiche politiche torneranno come e peggio di prima, alimentate da quelle sulla gestione dell’emergenza che l’Italia sta affrontando.

di Caterina Rappoccio

ELEZIONI STATI UNITI

Oggi è il Super Tuesday: 14 Stati al voto per scegliere il candidato democratico

Arriva la notte del super martedì negli Stati Uniti. Dal 1984 questa tornata elettorale ha sempre espresso il futuro candidato alla Presidenza degli Stati Uniti. Oggi quindi Bernie Sanders potrebbe essere lo sfidante di Donald Trump alle prossime presidenziali. Quattordici Stati saranno chiamati alle urne, un banco di prova fondamentale per la sfida di novembre.

Con un elettorato abbastanza variegato, la sfida di Sanders è quella di conquistare il voto degli ispanici. Secondo un recente sondaggio, il 53% degli ispanici in California voterebbe Sanders. Non da meno gli afroamericani. Sembrano aumentare i consensi di tale gruppo nei confronti del senatore del Vermont.

Interessante infine dare uno sguardo all’affluenza alle urne negli Stati Uniti: le ultime elezioni hanno fatto registrare un 55,7%, mentre quelle del 2012 un 54,9%. In generale non si supera il 56% dal 1968, quando l’affluenza fu del 60,7%.

di Edoardo Gagliardi

