MES: FERMARE IL CONTAGIO!

In diretta streaming sabato 7 marzo alle ore 16, su questa pagina.

Il cosiddetto “Meccanismo Europeo di Stabilità” (MES) va fermato. Sono in gioco, assieme alla democrazia e all’indipendenza nazionale, l’economia del Paese, la stessa possibilità di uscire dalla crisi. Il MES è uno degli strumenti con i quali l’Unione europea impone l’austerità e schiaccia gli Stati pur di tenere in piedi il sistema liberista che fa perno sul mercato unico e l’euro.

I cittadini, attraverso i loro rappresentanti in parlamento, possono ancora opporsi alla ratifica di un trattato pensato per imporre all’Italia nuovi e micidiali vincoli che metteranno a rischio i risparmi delle famiglie, le banche e le aziende di cui ci si vuole impadronire a basso prezzo. In vista di una grande manifestazione nazionale che verrà organizzata a ridosso della votazione alle Camere si è deciso di ribadire un secco NO MES!

Luciano Barra Caracciolo (magistrato costituzionalista, già sottosegretario agli Affari Europei nel Governo Gialloverde), Giulietto Chiesa (giornalista, direttore di PandoraTv), Antonio Maria Rinaldi (economista, Eurodeputato Lega), Nino Galloni (economista e saggista, già direttore generale al ministero del Bilancio e al ministero del Lavoro), Marco Guzzi (filosofo e poeta, fondatore di “Darsi Pace”) e altri ospiti d’eccezione hanno preso una ferma posizione e ne spiegheranno le ragioni in esclusiva su Byoblu che, in collaborazione con PandoraTv, trasmetterà la diretta streaming alle ore 16.

Non mancare l’appuntamento con l’informazione libera.

