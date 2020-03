TRUMP: IL CORONAVIRUS È UN’INFLUENZA NORMALE, L’OMS MENTE – #TgByoblu 39

#TgByoblu 39 – Oggi parliamo delle dichiarazioni di Trump contro l’OMS, del blocco della nuova via della Seta a causa della diffusione del virus, della gestione dell’immigrazione negli altri Paesi e del progetto dell’Unione Europea per tassare le emissioni di Co2.

TRUMP: IL CORONAVIRUS È UN’INFLUENZA NORMALE, L’OMS MENTE

Il Presidente USA: “I dati sulla mortalità sono falsi”. Un’impressione dettata dalle conversazioni avute con molti esperti

L’opinione di Donald Trump sul virus è molto chiara. Non crede insomma ai dati forniti dall’Organizzazione mondiale della Sanità. L’Oms ha stimato la mortalità del coronavirus al 3,4%, basata sui dati cinesi ed europei, cifra che il Presidente americano ha definito falsa in un’intervista telefonica a Fox News.

La situazione provoca un acceso dibattito politico nel Paese: i repubblicani rinfacciano ai democratici e ai media progressisti di utilizzare il virus come arma per portare avanti la propria agenda politica. Trump inoltre si è detto contrario al consiglio di stare a casa in quarantena volontaria. Intanto nella città di New York gli infetti da virus ammontano a 13, mentre in totale i casi negli Stati Uniti sono 165.

Certo, se Trump avesse ragione, si spiegherebbe perché stanno arrivando 20mila soldati americani in Europa, senza mascherina, come ha spiegato ieri sera su Byoblu Manlio Dinucci, giornalista de Il Manifesto.

di Edoardo Gagliardi

EFFETTI DEL VIRUS

Frena l’avvicinamento fra la Cina e l’Europa attraverso la nuova Via della Seta

Il panico ha già innescato una crisi economica, a sua volta la crisi economica ha innescato quella del debito. La destabilizzazione è in atto e un collasso violento dell’Unione europea pare sempre più reale. I danni si vedono e si contano direttamente in Italia, il Paese europeo più colpito.

Le regioni italiane più produttive sono soggette a misure che restringono la circolazione delle persone e delle merci. Il clima di incertezza ha congelato gli investimenti e le assunzioni. I voli da e per l’Italia sono stati limitati portando il Paese verso l’isolamento. Il turismo, una voce che vale il 5% del Pil, ha incassato il colpo più duro per il clima d’emergenza creato dai media nazionali ed internazionali. Con una mappa del mondo presentata in diretta, la CNN ci considera gli untori del virus.

Mentre i danni economici e finanziari sono sempre più evidenti, in tale situazione c’è chi sostiene che a rallentare sarebbe anche il tentativo di avvicinamento fra la Cina e il Vecchio continente attraverso la nuova Via della Seta: il virus starebbe destabilizzando l’Europa e la massa euro asiatica. Gli eventi geopolitici più importanti per la nuova via della seta stanno tutti rallentando: dai progetti infrastrutturali cinesi in Asia orientale e meridionale alla fabbrica per il 5G di Huawei in Francia.

di Virginia Camerieri

FENOMENO IMMIGRAZIONE

In Italia Salvini indagato per sequestro di persona mentre in Spagna e Grecia per chi passa il confine vige l’espulsione in flagranza

In Italia Matteo Salvini rischia fino a 15 anni di carcere per sequestro di persona, colpevole come Ministro dell’Interno di aver ritardato di qualche giorno lo sbarco di migranti per verificarne la legittimità, ma negli altri paesi la gestione dell’immigrazione è ben diversa.

Dal 2014 la Spagna, legittimata dalla Corte di Giustizia Europea, effettua senza problemi le “espulsioni di flagranza”: ovvero chi viene sorpreso a passare la frontiera viene immediatamente espulso senza alcuna possibilità di presentare domanda di asilo, e anche qualora riuscisse a passare non avrebbe nessuna possibilità di accettazione; e anche in Grecia è stato sospeso il diritto di asilo senza se e senza ma e con l’approvazione formale dell’Unione Europea: i migranti vengono respinti ai confini con le buone o con le cattive, tramite esercito e polizia appoggiati esplicitamente dalla popolazione, e i gommoni vengono invitati a tornare indietro sparando colpi di avvertimento, pena l’affondamento dell’imbarcazione, con i migranti recuperati riportati oltre i confini.

di Caterina Rappoccio

EMISSIONI CO2

Dazio europeo alla frontiera per le emissioni di anidride carbonica

È stata presentata dalla Commissione Europea una nuova proposta legislativa sul clima che ha l’obiettivo di azzerare le emissioni di CO2 entro il 2050. Ogni 5 anni verranno verificati i progressi compiuti attraverso il monitoraggio degli attuali piani nazionali, le relazioni periodiche dell’Agenzia europea dell’ambiente e l’aggiornamento dei dati scientifici sul cambiamento climatico.

Se uno stato membro non dovesse rispettare gli impegni presi, dovrà informare Bruxelles e spiegarne le motivazioni. L’intento è quello di mantenere la temperatura globale intorno a 1,5 gradi centigradi. Inoltre ogni stato dell’UE dovrà adottare delle contromisure per essere pronto a resistere alle calamità naturali e contenere così gli eventuali danni.

Non è tutto, è prevista infatti anche una sorta di carbon tax, per tassare alla frontiera quei prodotti importati che generano emissioni di anidride carbonica e la revisione della direttiva europea sulla tassazione energetica.

Nel 2021 preparatevi a spostarvi con il treno, perché la Commissione Ue ha deciso che sarà l’anno del trasporto ferroviario per merci e persone.

di Mariachiara Stella

