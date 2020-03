Il virologo Giulio Tarro: Il vero male è l’informazione ansiogena e ipocrita – #Byoblu24

#Byoblu24 – Con una lettera aperta alle famiglie italiane, il virologo di fama internazionale candidato al Nobel e allievo di Sabin (lo scopritore del vaccino contro la poliomielite) Giulio Tarro ha voluto chiarire la questione virus: il rischio sarebbe sostanzialmente uguale a quello delle tante epidemie influenzali che si registrano ogni anno. La prima cosa da fare, ha ribadito su Byoblu il professore, è staccare la spina da un’informazione ansiogena e ipocrita, perché tutto quello che genera stress nuoce al nostro sistema immunitario.

Giulio Tarro – Nel 1973, quando scoppiò il colera a Napoli, al di là di qualche folkloristica “barricata”, notai soprattutto confusione che avveniva in una città certamente preoccupata, ma che non vedeva l’attuale arrembaggio dei supermercati da parte di persone che, evidentemente, temono di dover morire di fame. Bisogna considerare che oltre il 99% delle persone che vengono contagiate dalla malattia guariscono ed i loro anticorpi neutralizzano il virus e possono pertanto essere utilizzati per i contagiati più gravi. Come prevenzione si suggerisce quanto già conosciamo per raffreddore ed influenza. Nessuno o quasi riflette che noi, in ogni momento, siamo immersi in un ambiente saturo di innumerevoli virus, germi e altri agenti potenzialmente patogeni. E in questi giorni, quasi nessuno ci dice che se non ci ammaliamo è grazie al nostro sistema immunitario il quale può essere compromesso, oltre che da una inadeguata alimentazione e da uno sbagliato stile di vita, dallo stress, che può nascere anche dallo stare in spasmodica attenzione di ogni “notizia” sul Coronavirus regalataci dal Web e dalla TV.