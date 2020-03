Contro Covid-19, il Ministro della Salute francese raccomanda di non prendere l’ibuprofene

L’assunzione di farmaci antinfiammatori “potrebbe essere un fattore di peggioramento dell’infezione” nelle persone con Covid-19 (la malattia causata dalla SARS-CoV-2), ha avvertito sabato 14 marzo il Ministro della Salute, Olivier Véran, sul suo account Twitter. “Se hai la febbre, prendi il paracetamolo. Se stai già assumendo farmaci anti-infiammatori o in caso di dubbio, chiedi consiglio al tuo medico“, ha detto il ministro nel suo messaggio.



L’ibuprofene, venduto con questo nome e vari nomi commerciali (come Advil e Nurofen), fa parte della famiglia di farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS), farmaci che possono peggiorare le infezioni esistenti, con possibili complicazioni. Diversi medici hanno citato casi di giovani pazienti con Covid-19 e senza comorbidità che si trovano in gravi condizioni dopo aver assunto l’ibuprofene per la febbre.



Per questo motivo, i FANS non sono più venduti in self service nelle farmacie francesi dal 15 gennaio 2020, dopo un avvertimento dell’Agenzia nazionale per la sicurezza dei medicinali e dei prodotti sanitari (ANSM). Lo stesso vale per i medicinali contenenti paracetamolo (Doliprane, Efferalgan, ecc.) che, se assunti a dosi troppo elevate, possono di per sé causare gravi danni al fegato, a volte fatali.



Fonte: Le Monde. https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/03/14/face-au-coronavirus-le-ministre-de-la-sante-recommande-de-ne-pas-prendre-d-ibuprofene_6033095_3224.html