LA COSA PIÙ IMPORTANTE ADESSO per il Ministro della Difesa di Israele Naftali Bennet – #Byoblu24

Ecco qual è la cosa più importante da fare adesso per il Ministro della Difesa dello Stato di Israele Naftali Bennett, che parla al suo popolo. Sottotitolato per voi da #Byoblu24

Sono Naftali Bennet e sono il ministro della Difesa dello Stato di Israele. Desidero condividere con voi l’unica e più importante intuizione riguardo all’intera epidemia da Coronavirus: la cosa più importante, più della distanza tra le persone, più dei tamponi, tamponi, tamponi, più di qualsiasi altra cosa è il separare le persone anziane da quelle giovani. L’unica combinazione davvero letale è quando una nonna abbraccia suo nipote. Perché? Perché il Corona è un virus unico, nel senso che è molto più letale per le persona anziane che per i giovani. In diversi paesi non si registrano morti tra i giovani e nei paesi in cui ci sono molte morti è deceduta solo lo 0% o lo 0,1% della popolazione inferiore ai 20 o 30 anni, mentre tra gli anziani oltre i 70 o 80 anni, uno su cinque o uno su sette di coloro che hanno contratto il virus è morto. Quindi ciò che dobbiamo fare nel prossimo periodo di tempo è prenderci cura delle nonne e dei nonni, ma da lontano: molto Whatsapp e Skype, gli telefonate, gli portate da mangiare, pulite la scatola prima di andarvene, loro la prendono e se la portano a casa, ma non entrate in casa, non li abbracciate, perché li mettete in pericolo. Infine la gente mi chiede: gli anziani rimarranno isolati per sempre? La risposta è no. Nei prossimi mesi accadrà questo: gradualmente il resto della popolazione, che lo voglia o meno, contrarrà il Coronavirus. La maggior parte della popolazione che sarà infettata dal Coronavirus non se ne accorgerà nemmeno, durerà tre o quattro settimane e non sapranno nemmeno di averlo, e alla fine di queste tre o quattro settimane saranno immunizzati. Inizierà con lo 0,1%, 1%, 5%, 20%… quando arriveremo a circa il 60%, 70% della popolazione immunizzata l’epidemia sarà finita e allora le nonne e i nonni potranno uscire. Potrebbe volerci un mese, potrebbero volerci due o tre mesi, magari un po’ di più, ma questo è il piano. Buona fortuna! Prendetevi cura delle nonne e dei nonni, ma non vi avvicinate a loro.