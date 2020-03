Il testamento imbarazzante delle tendenze reazionarie della scienza moderna – Paolo Barnard

Paolo Barnard difende Byoblu dall’esposto del Patto Trasversale Per la Scienza, ricordando a Roberto Burioni che la scienza non vive di dogmi ma che anzi prospera grazie a tutti coloro che li mettono a dura prova, e porta esempi illuminati di scienziati autorevoli che non si sono mai sognati di ricorrere alla censura per dimostrare di avere ragione.



Investire la magistratura di silenziare chi porta tesi diverse è un assassinio ideologico, che “rimarrà il testamento imbarazzante delle tendenze reazionarie della scienza moderna“.



“State umiliando il ricordo di Galileo Galilei” conclude Paolo Barnard, che aggiunge: “Ritirate l’esposto contro Byoblu, oppure togliete la parola scienza dal vostro patto. I dogmi scientifici odierni probabilmente sono giusti, ma devono essere sfidati“.