UN CONTINUO MARE DI FROTTOLE A RETI UNIFICATE – Francesco Toscano #Byoblu24

di Francesco Toscano

Trascrizione del contenuto del video

Cari amici di Byoblu, che piacere vedersi! Che piacere stare insieme! Anche se parleremo oggi di una questione che di piacevole ha veramente ben poco. Come tutti sapete stiamo vivendo dei tempi molto particolari, dei tempi molto difficili. Si sono avverate situazioni che pensavamo impossibili. Il Paese è caduto dentro una spirale di ansia, di angoscia: non si sa quando usciremo da questo clima che ormai si è impossessato della nostra quotidianità, si è impossessato perfino delle nostre menti.

In questo periodo storico, però, c’è chi non solo ha continuato a fare egregiamente quello che faceva, ma ha perfino rinforzato il servizio. Claudio Messora e i suoi collaboratori, e Byoblu, nel mese di marzo, mentre tutti cercavano di capire cosa stava succedendo e limitavano le loro apparizioni pubblico, e in tanti non hanno potuto continuare a lavorare, Byoblu ha non solo continuato ad offrire una informazione di qualità, ma ha infuso degli sforzi eccezionali per non far sentire soli tutti voi, che siete costretti in casa, cercando di capire quando questa emergenza finalmente finirà.

Ecco, in questo clima, anziché dare una medaglia a Messora e ai suoi collaboratori che stanno facendo questo lavoro egregio, c’è chi invece si permette non solo di criticare (questo sarebbe legittimo e perfino auspicabile, in democrazia), ma si permette persino di chiedere l’oscuramento di un canale che ha la colpa, evidentemente molto grave, di offrire un punto di vista non allineato, non controllato, non funzionale alla sedimentazione e al mantenimento del potere nelle mani della stessa gente, delle stesse oligarchie, delle stesse persone che hanno ridotto questo Paese nelle condizioni difficili in cui noi oggi lo viviamo.

Mi riferisco – e l’avrete capito subito, e non è un mistero visto che ne stanno parlando in tanti, e fortunatamente in tanti hanno espresso e ancora esprimono solidarietà a Messora e a Byoblu per quello che è accaduto – mi riferisco alla richiesta del Patto Trasversale per la Scienza (una cosa del genere), cioè un’associazione di medici tra cui il nome più altisonante, più famoso, è probabilmente Burioni, che ha chiesto con un esposto ad alcune Procure, che il canale Byoblu finisca nel recinto di quelli che non devono più parlare, non devono avere voce, non devono più lavorare perché hanno osato dare voce anche a chi esprime un punto di vista, contestabile, criticabile, magari anche “molto” criticabile, però non dovevano neppure permettere che certe idee, certe analisi circolassero.

Ora, io sono certo che, nonostante il clima oggettivamente pesante che si respire in questo Paese, nessuno avrà per davvero il coraggio di arrivare al punto da cancellare la libertà di espressione del pensiero e di manifestazione. Sono certo che questo esposto non troverà voci pronte a darne seguito e a prenderlo troppo sul serio, ma nonostante questo io credo che il segnale che è stato mandato non va comunque sottovalutato, perché testimonia un’indole totalitaria, un’idea che si fa breccia presso le élite o presunte tali che ancora controllano le leve informative, politiche, finanziarie del nostro Paese, e che è una tentazione che noi dobbiamo respingere, demistificare innazitutto, respingere al mittente fin da subito.

Voi sapete cari amici che le élite possono governare sostanzialmente attraverso due canali. Uno è quello della capacità di carpire un consenso per mezzo della manipolazione mediatica. Cioè vengono raccontate al popolo delle frottole, però vengono raccontate di continuo, vengono raccontate a rete unificate, si dà una parvenza di legittimità ad un racconto fasullo che però è ben architettato, e questo racconto fasullo diventa pensiero condiviso, accettato e quindi prevalente.

Facciamo qualche esempio: voi sapete che noi da vent’anni tagliamo gli ospedali, non assumiamo medici, non assumiamo personale paramedico perché “abbiamo vissuto al di sopra delle nostre possibiltà”, perché “l’Europa ce lo chiede”, perché “il nostro debito pubblico non lo consente”. Adesso siamo stati improvvisamente investiti da un’emergenza terribile, e ci troviamo nudi contro un nemico pericoloso, senza la possibilità di rispondere adeguatamente, proprio perché abbiamo attuato quelle politiche miopi, insensate, che prima venivano spacciate come verità di fede.

Allo stesso modo, oggi, quelli che pretendono che passi soltanto un punto di vista, non lo fanno perché hanno a cuore gli interessi del popolo che non dev’essere deviato – diciamo – da pensatori che possono metterne in pericolo nientemeno che la salute pubblica. Lo fanno perché stanno perdendo, e hanno perduto il controllo sulle masse. Questi signori, che mentono di continuo, che hanno costruito un equilibrio di potere che ha determinato lo svuotamento del welfare, la fine dei diritti sul lavoro, vogliono continuare a fare quello che hanno sempre fatto, cioè vogliono continuare ad imporre idee prevalenti che non devono vincere – badate bene – all’interno di un pubblico dibattito dove ognuno è libero di esprimere il proprio parere, no: vogliono esprimere un pensiero prevalente in quanto espressione della classe dominante. E siccome questo pensiero prevalente, cari amici, non riescono più ad imporlo con i mezzi classici della manipolazione per mezzo di media che sembrano plurali ma rispondono tutti alle stesse centrali, agli stessi uomini, alle stesse oligarchie, adesso vogliono tacitare le voci scomode che si sono fatte strada sul web, faticosamente, conquistandosi giorno dopo giorno la fiducia dei singoli cittadini che hanno potuto comparare un’informazione libera sul web con quella pilolotata e a beneficio dei soliti noti, che i grandi media ogni giorno veicolano. È questo che non sopportano! E siccome queste élite non riescono più a comandare con il consenso, hanno deciso che è arrivato il momento di provare a comandare prima con la minaccia e – non vorrei – domani anche con la violenza.

Per cui noi non dobbiamo sottovalutare questo messaggio, che è un messaggio molto pericoloso. Ed è molto infido, anche, perché è ammantato di uno scientismo che pretende di trasfigurarsi in verità assoluta, proprio perché accompagnato da questa aura di legittimità.

Vorrei dire a Burioni che ancora ai primi di febbraio Burioni stesso spiegava pubblicamente – mi pare da Fazio o anche con degli scritti di sua spontanea volontà – che in Italia il pericolo dell’emergenza Coronavirus era pressocché inesistente. Ora, se qualcuno dovesse valutare – diciamo – con gli occhi suoi, di Burioni, questa affermaione, dovrebbe chiedere… non so cosa… che tipo di risarcimento danni dovrebbe chiedere a Burioni, e a quelli che come Burioni si sono avventurati in previsioni che sembravano più di natura astrologica che non scientifica. Per cui il mio invito è quello a voi, scienziati o presunti tali, a non prendervi troppo sul serio, a sapere che le verità scientifiche di oggi saranno confutate da nuovi scienziati domani, a relativizzare il vostro punto di vista e a scendere da questo piedistallo sul quale vi siete messi da soli, ad accettare che vengano proposte anche voci differenti, ad accettare gli inviti di chi non ha nessuna intenzione di costruire una controchiesa che ribalti in radice le verità che voi – diciamo – professate. Andate a parlare non soltanto nei mezzi televisivi ovattati dove nessuno vi fa mai una domanda scomoda, ma provate a confrontarvi anche con un pubblico più libero, che ha una capacità critica differente. Andate da Messora a spiegare perché Montanari sbaglia. Provate con la forza del vostro pensiero e del vostro ragionamento, se ne avete, a fare capire al pubblico perché le vostre impostazioni sono corrette e le sue sono sbagliate, magari non solo sbagliate: anche pericolose! Io, per esempio, non condivido quasi per nulla il ragionamento di Montanari, ma non c’è bisogno di richiamare Voltaire per dire che credo che Montanari abbia tutto il diritto di esprimere il suo pensiero e di esprimere le sue idee.

Vi lascio, cari amici, con un’ultima considerazione. Sappiate che questo Paese, per quanto in difficoltà, per quanto tormentato da una crisi sanitaria che è già diventata una crisi economica e che rischia di diventare una crisi di ordine pubblico, sta vivendo un tornante storico molto pericoloso, ma esistono delle persone che non hanno intenzione di cedere di un millimetro rispetto al rispetto e alla salvaguardia di alcuni diritti fondamentali di libertà, che non vanno immolati mai, nemmeno sull’altare della sicurezza. Noi da questo non ci muoveremo di un millimetro. Vox Italia, che è il partito di cui sono Presidente, vigilerà con estrema attenzione affinché alcune tentazioni liberticide non passino. Sappiate che da questa emergenza dovremo uscire fuori vivendo dentro un Paese più libero, più prospero, più giusto. Non vorrei che qualcuno pensasse di utilizzare questa emergenza per provare ad imporre un nuovo equilibrio di potere, che assomigli più alle dittature novecentesche, che non alle democrazie che noi abbiamo conosciuto e rispettato, specie quelle del dopoguerra fino agli inizi degli anni ’90, quando siamo caduti dentro una dittatura diversa e dissimulata, che è quella dell’Unione Europea, che oggi ci impedisce persino di aiutare i nostri malati e di spendere, come stanno facendo tutti al mondo, per dare sicurezza a quegli uomini e a quelle donne che sono costretti a casa, per ragioni che tutti voi conoscete e che non dipendono dalla loro volontà. Per cui teniamo tutti gli occhi aperti; difendiamo tutti, come un sol uomo, la libertà di informazione.

Caro Claudio, cari amici, continuate a fare il lavoro che state egregiamente facendo. Non siete soli: c’è tutto un popolo con voi, di intellettuali, di pensatori, di politici… Noi nel nostro piccolo, come forza politica, faremo di tutto, anche in Parlamento – se del caso – per interrogare chi di dovere, affinché nessuno pensi di superare il segno. Restiamo uniti, restiamo insieme, perché possiamo… stiamo imponendo un nuovo e migliore paradigma. Questo le élite non lo sopportano, sono nervose. Ma il loro nervosismo ci dice una sola cosa: che stiamo facendo bene e che il loro tempo è quasi scaduto.

