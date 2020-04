Il discorso dei discorsi, il TUO discorso

Ditemi, non potrebbe questo discorso essere stato scritto per ciascuno di voi, oggi esattamente come duemila anni fa?

Beati i poveri in spirito,

perché di essi è il regno dei cieli.

Beati gli afflitti,

perché saranno consolati.

Beati i miti,

perché erediteranno il mondo.

Beati coloro che hanno fame e sete di giustizia,

perché saranno saziati.

Beati i misericordiosi,

perché troveranno misericordia.

Beati sono i puri di cuore,

perché contempleranno Dio.

Beato chi porta la pace,

perché sarà chiamato figlio del Signore.

Beato colui che è perseguitato perché cerca la giustizia,

perché suo sarà il regno dei cieli.

Beati voi quando vi insulteranno e vi perseguiteranno e diranno ogni male contro di voi per causa mia. Goite allora! Gioite e e rallegratevi, perché sarete ricompensati nei Cieli, come è avvenuto per i profeti perseguitati prima di voi.

E quando pregate non usate parole inutili, perché il Padre Vostro sa di cosa avete bisogno ancora prima che glielo chiediate.

Buona Pasqua.