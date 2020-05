La sfida cui tutti siamo chiamati a rispondere adesso

Il Manifesto del Patto per la Libertà di Espressione, lanciato su Byoblu, ha raggiunto oltre 70 mila firme in una settimana. Settantamila persone stufe di una casta che si arroga il diritto di stabilire cosa si possa dire, pensare, e cosa no. Settantamila persone che non vogliono nulla di più di quanto già non sia garantito loro dalla Costituzione, la Legge delle leggi. Viaggiamo serenamente verso le centomila, e poi verso la costituzione di un organismo giuridico che tutelerà la libertà di pensiero e di parola per tutti, anche per chi la vuole togliere agli altri. Come Costituzione vuole.

Ora c’è un’altra sfida. Mai abbiamo raggiunto un livello di privazione delle libertà personali così feroce come in questo devastante 2020. Se tutto ciò fosse giustificato da evidenze scientifiche incontrovertibili, magari avremmo potuto anche accettarlo, parzialmente o per intero. Tuttavia, abbiamo assistito all’indegno spettacolo di esperti che in televisione smentivano altri esperti, e poi non contenti smentivano se stessi; abbiamo dovuto ascoltare numeri, dati, conteggi che definire dubbi sarebbe un’eufemismo; abbiamo subito ordinanze da sindaci che giocavano a fare i duri più dei presidenti di Regione, mentre i presidenti di Regione giocavano a fare i duri più dei presidenti del Consiglio; abbiamo rispettato la legge, e ciononostante siamo stati denunciati, sanzionati, braccati come selvaggina durante le battute di caccia; siamo stati mortificati attraverso aiuti economici farseschi, mentre assistevamo allo sfascio delle nostre attività lavorative, ingannati dalla promessa di finanziamenti che non vengono approvati e di fondi che non vengono erogati, e forse non lo saranno mai; abbiamo subito l’umiliazione di vedere che quasi ovunque nel mondo, i governi lasciavano inalterate le libertà fondamentali dei cittadini, contando sul loro senso di responsabilità, mentre noi venivamo trattati come bambini capricciosi e indisciplinati e intanto che i veri bambini (quelli che non avevano un parco privato a disposizione) marcivano in piccoli appartamenti di cemento senza che nessuno rivolgesse loro neppure un pensiero; siamo stati reclusi, privati della possibilità di fare esercizio fisico, privati perfino dei parchi pubblici, quando è evidente che ci si contagia molto di più negli ambienti chiusi che all’aperto, rispettando le distanze di sicurezza; siamo stati terrorizzati dai media che attribuivano al coronavirus qualunque decesso per qualunque causa, per poi essere smentiti dagli stessi parenti delle vittime; siamo stati sbeffeggiati se osavamo dubitare; siamo stati attenzionati dalle Task Force e messi a tacere dalle delibere che imponevano ai social network di oscurare e censurare; e infine siamo stati inseguiti e minacciati fin nel nostro intimo, laddove più voci dal mondo scientifico e ora anche istituzionale lamentano l’assenza di misure di obbligatorietà che impongano di rimuovere i cosiddetti asintomatici positivi dalle loro abitazioni (e delle due l’una: o parliamo di un agente altamente infettivo, e quindi è inutile allontanare un familiare da un nucleo già infetto, oppure parliamo di un agente che non è così contagioso, e allora non serve allontanare nessuno dalla propria casa e dai propri affetti, tantomeno se sta bene). Potrei continuare, ed ognuno di voi potrebbe aggiungere la sua triste riga a questo indecoroso elenco di beffe e atrocità.

Tuttavia, per fortuna c’è un Italia che non ha perso il lume della ragione, che non si vergogna di affidarsi alla logica più che ai media ormai completamente controllati, che ha capito benissimo che in tutto quello che è successo c’è un misto di incompetenza e di latente autoritarismo. Quell’Italia ha scritto un appello al Presidente della Repubblica, che è formalmente il garante dei diritti costituzionali, il rappresentante di quei padri costituenti che si preoccuparono di tutelare i cittadini rispetto alle derive autoritarie dopo avere vissuto i più feroci totalitarismi che la storia moderna ricordi. Quell’appello è stato inizialmente scritto e firmato da alcuni intellettuali liberi, tra cui figurano politici, giornalisti, filosofi, uomini di spettacolo, economisti, giuristi e tanti altri che rappresentano la fiamma della ragione donata da Prometeo a noi piccoli mortali.

Ma, come sempre accade, “altri intellettuali”, o “intellettuali altri”, si sono sentiti in dovere di difendere l’Italia dei virologi che fanno esposti, l’Italia della collezione di autocertificazioni, l’Italia che consigliava di farsi lo spritz perché tanto qui di problemi non ce ne sarebbero mai stati, l’Italia delle commissioni di tecnici sconosciuti che esautorano la politica dei cittadini e prendono decisioni nel nome di interessi che non sono chiari, l’Italia dei giornalisti che si limitano a recepire e inoltrare veline scritte dove non si sa, l’Italia che subisce e che non difende i suoi figli.

Questi “altri intellettuali”, o “intellettuali altri”, anziché aggiungersi alla richiesta di ripristino dei diritti elementari, della logica e del buon senso, anziché insomma lottare per la libertà di tutti, si vantano di avere raccolto 16 mila firme in pochi giorni per difendere il Governo delle dirette facebook, il Governo dei Decreti della Presidenza del Consiglio (DPCM) usati per sottrarre diritti e futuro senza avere a sua volta il diritto di farlo, il Governo delle promesse che, a differenza della Germania che ha fin da subito impegnato centinaia di miliardi per i suoi cittadini, non ha saputo fare altro che dare 600 euro una tantum ad alcuni – uno schiaffo morale – precipitando nella più nera miseria tutto il Paese.

Bene…, se ritieni che questi “altri intellettuali”, o “intellettuali altri”, abbiano ragione, non firmare l’appello al Presidente della Repubblica dei cittadini che chiedono il totale ripristino delle loro libertà, anche quella di scegliere come vivere e come morire, se non gli piace finire i loro giorni sottratti all’affetto dei loro familiari e portati via di notte, per finire la loro esistenza nel nulla.

Se invece tutto quello che è avvenuto in questi mesi ti ha lasciato dentro un forte sapore di amaro, e quel retrogusto poco piacevole che deriva dalla sensazione di avere subito molto, enormemente di più di quello che sarebbe stato giusto, e perfino di quanto saresti stato disposto a tollerare, allora firma l’appello al Presidente della Repubblica che puoi leggere cliccando su “Leggi la petizione“, qui sotto. E soprattutto, amico mio, fai firmare i tuoi conoscenti, i tuoi amici, i tuoi… fratelli.

Vogliamo che la Costituzione sia rispettata Leggi la petizione Sig.ina Sig Sig.ra Signorina Mx. Dolt. Al presidente della Repubblica italiana Nulla poena sine lege!

Non abbassiamo la guardia sui diritti inviolabili garantiti dalla Costituzione Caro presidente Sergio Mattarella,

Le scriviamo per esprimerle la nostra preoccupazione per le libertà sospese in Italia, tante, troppe e da troppo tempo. Per farlo facciamo nostre le parole del premio Nobel per la letteratura Mario Vargas Llosa: "Che la pandemia non diventi un pretesto per l'autoritarismo". Non possiamo fare a meno di notare che mentre "gli operatori della sanità pubblica e privata combattono valorosamente contro il coronavirus, molti governi dispongono misure che restringono indefinitamente le libertà e i diritti fondamentali. Invece di alcune ragionevoli limitazioni alla libertà, prevale un confinamento con minime eccezioni, l'impossibilità di lavorare e produrre e la manipolazione delle informazioni". I parlamenti, con il pretesto del contagio da coronavirus, non si riuniscono o si riuniscono "a ranghi ridotti".

Sabino Cassese, giurista ed ex giudice della Corte Costituzionale, ha spiegato che "la libertà personale (art. 13) può esser limitata solo dal giudice, salvo casi eccezionali, ma per un tempo determinato. L'articolo 13, che detta una norma residuale, per ogni tipo di libertà della persona (anche le norme sulla 'privacy' trovano il loro fondamento in tale norma) è stato dimenticato, come se riguardasse solo l'alternativa libertà/arresto-imprigionamento. Neppure la più terribile delle dittature ha interdetto la libertà di andare e venire, e di uscire da casa, per di più selettivamente limitata, per categorie di persone o a titolo individuale, indicate in atti amministrativi". E ci si chiede chi abbia scelto i componenti della Task force costituita recentemente per affrontare la cosiddetta fase2, alcuni dei quali hanno chiesto, contro ogni principio di uguaglianza giuridica, l'immunità per le conseguenze delle loro azioni. Questo è l'elenco di tutte le nostre libertà sospese: limiti alla circolazione (art. 16 Costituzione), divieti di riunione (art. 17), chiusura di scuole (art. 33 Cost.), chiese (art. 19 Cost.) e tribunali (art. 24 Cost.) limitazioni alla proprietà privata, con divieto di raggiungere le seconde case (art. 42 Cost.), chiusura di cinema, teatri, musei, bar, ristoranti, imprese e attività commerciali e professionali (art. 41 Cost.) oltre alle note - ed è il punto tragico di partenza - limitazioni alla libertà personale (art. 13 Cost.). "Su entrambe le sponde dell'Atlantico - scrive Vargas Llosa - risorgono lo statalismo, l'interventismo e il populismo con un impeto che fa pensare a un cambio di modello lontano dalla democrazia liberale e dall'economia di mercato. Vogliamo esprimere con energia che questa crisi non deve essere fronteggiata sacrificando diritti e libertà che ci e' costato conseguire. Respingiamo il falso dilemma che queste circostanze obbligano a scegliere tra l'autoritarismo e l'insicurezza, tra l'Orco Filantropico e la morte". Anche l'Alto Commissario delle Nazioni unite per i diritti umani Michelle Bachelet ha ammonito i paesi a rispettare lo stato di diritto, limitando nel tempo le misure eccezionali, al fine di evitare una "catastrofe" dei diritti umani: "Danneggiare i diritti come la libertà di espressione può causare danni incalcolabili. Data la natura eccezionale della crisi è chiaro che gli Stati hanno bisogno di ulteriori poteri per rispondervi. Tuttavia, se lo Stato di diritto non è rispettato, l'emergenza sanitaria può diventare una catastrofe per i diritti umani, i cui effetti dannosi supereranno a lungo la pandemia stessa. I Governi non dovrebbero usare i poteri di emergenza come arma per mettere a tacere l'opposizione, controllare la popolazione o rimanere al potere" Purtroppo oggi il modello cinese più che un riferimento sanitario sembra essere diventato una scelta politica. Ma noi siamo uomini liberi, italiani, occidentali. E rivendichiamo le nostre libertà ed i nostri diritti. Presidente Mattarella, per questo le chiediamo di fare qualcosa. Faccia sentire la sua voce. La libertà, in democrazia, è il bene più prezioso. Sospesa, ristretta, confinata, autocertificata, non è più libertà. Vittorio Sgarbi

Bernard-Henri Levy

Giulio Giorello

Petros Markaris

Tahar Ben Jalloun

Elena Loewenthal

Alain Elkann

Edward Luttwak

Enrico Ruggeri

Gaetano Pesce

Giordano Bruno Guerri

Pietrangelo Buttafuoco

Daniel Oren

Massimiliano Lenzi

Davide Rondoni

Sergio Castellitto

Margaret Mazzantini

Nicola Porro

Ornella Muti

Camillo Langone

Lella Curiel

Pietro Carriglio

Carlo Vulpio

Roberto Mezzaroma

Alberto Bagnai

Claudio Messora

Monica Ferrando

Giuliano Cazzola

Franco Bechis

Maurizio Donadoni

Gualberto

Francesca Dalla Monica

Gianfranco Vissani

Giuliana Pogni

Paolo Becchi

Paolo Barnard

Gianni Morelembaum

Angelo Crespi

Red Ronnie

Lillo di Mauro

Edoardo Sylos Labini

Vittorio Pezzuto

Massimo Boldi

Ubaldo Bonuccelli

Marco Castoldi (Morgan)

Gaetano Savatteri

Gianluigi Paragone

Paolo Bianchini

Chiara Giordano

Dimitri Buffa

Andrea di Consoli

Luca Salsi

Francesca Filauri

Stefano Morelli

Anna Maria Repice

Alessandro Sansoni

Diego Bernardi

Lara Rincicotti

Christian Elettra Iacheri

Eleonora Ortica

Domenico Moretti

Fabrizio Valerio Bonanni Saraceno

Franco Torchia

Nino Ippolito

Enzo Palumbo

Gianluca Lorenzale

Lucilla Gallo

Bruna Barbato

Giovanni Corti

Camilla Corti

Francesco Bonanni

Gloria Gallo

Enea Franza

Mariapia La Malfa

Paolo Barbato

Nazzareno Di Stefano

Arianna Alessandrini

Andrea Bonuomo

Delia Mangiaracina

Paolo Dias

Paolo Riparbelli

Roberto Giuliano

Benedetta Lorenzale

Margherita Delle Vedove

Filippo Arcangeli

Fabrizio Barberini

Marco Scotto Lavina

Adriana Sanetti

Anna Maria Sanetti

Fabrizio Sequi

Fabio Arcangeli

Emiliano Chierici

Emanuele Ricucci

Roberto Chierici

Matteo Di Gioia

Filippo Bacchetti

Valeria Morgen

Marco Mariani

Paolo Avanzolini **la tua firma** Voglio essere aggiornato sui risultati che raggiungeremo tutti insieme Sì, accetto il tuo politica sulla riservatezza Firma Ora 2,904 firme Condividi con i tuoi amici:

