Ecco l’audio che inchioderebbe Joe Biden al ricatto da 1 miliardo di dollari all’Ucraina

Terminata la fase del lockdown anche gli Stati Uniti si apprestano a riaprire attività e servizi e il Paese torna a concentrarsi sulle elezioni presidenziali di novembre. Gli ultimi sondaggi danno in testa il candidato democratico alla Casa Bianca, Joe Biden. Per Fox, l’ex vicepresidente dell’amministrazione Obama avrebbe 8 punti di vantaggio sul rivale Donald Trump, ma i giochi non si sono ancora conclusi. C’è un 11% degli elettori indecisi che potrebbe ribaltare la situazione.

Nel dibattito politico e televisivo su chi sarà il nuovo inquilino alla Casa Bianca, quasi nessuno sembra interessato ad approfondire una notizia che lo meriterebbe eccome: in rete stanno circolando alcune registrazioni telefoniche, risalenti al periodo 2015 – 2016, fra l’allora vice presidente degli Stati Uniti, Joe Biden e l’ex presidente ucraino Petro Poreshenko.

Le registrazioni, pubblicate dal deputato ucraino Andriy Derkach, proverebbero le pressioni che Biden avrebbe esercitato sul Presidente ucraino affinché rimuovesse dal suo ruolo il Procuratore generale Viktor Shokin, impegnato all’epoca nell’indagine per corruzione sulla holding Burisma.

Burisma è la più grande azienda ucraina produttrice di petrolio e gas, nel cui consiglio d’amministrazione risiedeva Hunter Biden, il figlio del vice presidente americano.

Questa la trascrizione di parte di una delle telefonate fra Poroshenko e Biden.

Biden: “Presidente sono Biden, come sta?”

Poroshenko: “Molto bene, come ogni volta che sento la sua voce, grazie”

Biden: “Bene, sta facendo tutto bene congratulazioni per aver scelto il nuovo Procuratore. So che c’è ancora molto da fare ma credo che sia tutto ok. So che tu lavorerai con la Rada (il Parlamento ucraino) nei prossimi giorni su alcune leggi aggiuntive per garantire il Fondo Monetario Internazionale (FMI). Ma congratulazioni sulla nomina del nuovo Procuratore, sarà difficile per lui lavorare sui danni che ha fatto Shokin.

Io sono un uomo di parola. Adesso che il nuovo Procuratore generale è in carica, siamo pronti per firmare quel nuovo prestito da un miliardo di dollari. Non so come tu voglia procedere. Non riuscirò a venire a Kiev presto, intendo, entro il prossimo mese o giù di lì. Non so se tu possa firmarlo con il nostro ambasciatore oppure se tu potessi venire qui potremmo firmarlo….”