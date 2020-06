LA CULTURA DEL CATASTROFISMO CHE CI HA ABITUATI ALLA FINE DEL MONDO Alessandro Campi #Byoblu24

Si chiama “DOPO, Come la pandemia può cambiare la politica, l’economia, la comunicazione e le relazioni internazionali”, ed è un libro che senza scadere nella futurologia pseudo-scientifica cerca di racchiudere, con il contributo dei suoi numerosi autori, i cambiamenti fondamentali in atto nei vari aspetti della società interna ed esterna, quindi anche delle relazioni internazionali. Non manca la parte dedicata all’evoluzione del ruolo dell’informazione. Ce ne parla su #Byoblu24 il politologo e docente di scienza politica all’Università di Perugia, Alessandro Campi.

Firma anche tu la Petizione per nazionalizzare il debito pubblico con i BTP Italia: https://go.byoblu.com/LiberiamociDalDebito

Iscriviti al nuovo social network di Byoblu: libero, open source e decentrato http://social.byoblu.com Restiamo in contatto qualsiasi cosa succeda, iscriviti alla mailing list di Byoblu: https://go.byoblu.com/Newsletter Segui tutti gli aggiornamenti di Byoblu24: https://go.byoblu.com/24