Youtube riapre il canale di Radio Radio: cosa è successo?

Ieri mattina, intorno alle 8.30, il canale Youtube di Radio Radio, la nota emittente, concessionaria di frequenze radiofoniche e televisive, era stato sospeso da Youtube, con una email nella quale Radio Radio veniva accusata di divulgare immagini contenenti minorenni in situazioni “sessualmente allusive”. Ovviamente Radio Radio, che si occupa principalmente di politica e che si limita a ricaricare le sue trasmissioni radiofoniche in rete, non aveva evidentemente nulla a che fare con una tale spregevole condotta.

In rete numerose sono state le testimonianze di solidarietà e di affetto, a cominciare da quella di Diego Fusaro, che lancia per primo il video “Gravissimo! Hanno chiuso il canale di “Radio Radio! La censura è appena iniziata…“, passando per “La Finanza sul Web” di Arnaldo Vitangeli, che titola “È iniziata la repressione: chiuso il canale di Radio Radio tv” e per Alessandro Meluzzi, che insieme allo stesso Fusaro svolge alcune considerazioni sulla “libertà di espressione nel globalismo“, per arrivare al noto giurista e psicoterapeuta Mauro Scardovelli, per il quale quello che è successo “aiuta a capire che si tratta di un predominio totalitario, violento, totalmente incompatibile con ogni parola della nostra Costituzione” (cfr: “GRAVISSIMO! Hanno chiuso il canale di Radio Radio“) e alla scrittrice Enrica Perucchietti, che nel video “Oscurato il canale di “Radio Radio”. La nuova Inquisizione colpisce gli eretici“, chiosa:

Chi si permette di criticare il pensiero unico dovrebbe ritagliarsi una fascetta di tessuto, ricamarci l’iniziale E, eretico, e cucirsela in bella vista sui vestiti. In fondo, anche la stregoneria, quando venne perseguitata, era assimilata all’eresia. E noi siamo diventati le streghe del nuovo millennio, da perseguitare, dileggiare, silenziare, vaporizzare, citando Orwell.

In serata, su Byoblu appare infine la ricostruzione del proprietario di Radio Radio stessa, Fabio Duranti, che svela come perfino il video di Sigfrido Ranucci, conduttore di Report, fosse stato oscurato con motivazioni false, ovvero che avrebbe “violato le norme sulle armi da fuoco” (il video parlava delle 10 mila mascherine acquistate dal Senato).

Fonti interne che preferiscono rimanere anonime, riferiscono di migliaia di segnalazioni sui video di Radio Radio, provenienti da un preciso gruppo di indirizzi IP. L’attacco sarebbe dunque stato sferrato da gruppi organizzati di persone che, avendo in spregio la democrazia e la libertà di parola, hanno fatto leva sui quei temi che, per la loro gravità, configurano una immediata sospensione del canale, per i quali una dilazione nel processo decisionale potrebbe comportare gravi conseguenze: le armi da fuoco e la pubblicazione di immagini di minori in atteggiamenti sessualmente allusivi.

Questa mattina Youtube, in una comunicazione diretta al proprietario del canale Radio Radio, ha notificato l’annullamento della sospensione dell’account, riconoscendo che non viola i loro termini di servizio. Se questa decisione sia dovuta alla presentazione del ricorso di Fabio Duranti o alla tempesta di indignazione che ne è conseguita, non è dato sapere. Peraltro, i ricorsi a Youtube nei casi sempre più frequenti di oscuramento dei video pubblicati, anche quando non violano alcuna norma della comunità, ricevono una risposta automatica in pochi minuti dove si conferma la decisione, senza possibilità di appello. Si tratta dunque quasi sempre di procedure automatiche che rendono inutile appellarsi contro l’oscuramento dei singoli contenuti.

Byoblu stessa ha subito l’oscuramento di ben sei video nell’ultimo mese e mezzo, molti dei quali contenevano interviste a medici impegnati in gruppi di ricerca universitari – dunque quanto di più lontano si possa immaginare da tesi cospirazioniste o non basate su evidenze scientifiche – che tuttavia toccavano temi considerati “irricevibili” dall’Amministratore Delegato di Youtube Susan Wojcicki, che in un video ha espressamente ammesso che la sua azienda “fermerà tutti i video che contraddicono l’OMS“, come ad esempio quelli che sottolineano l’importanza dell’assunzione della Vitamina C per la salute. Uno dei video oscurati a Byoblu si occupava proprio di questo, e lo faceva dando voce a Domenico Mastrangelo, Senior Scientist presso il dipartimento di Scienze mediche e chirurgiche dell’Università di Siena. Si arriva così al paradosso che vede una società privata censurare un ricercatore universitario stimato e riconosciuto, perché esiste una “verità di stato” che non va contraddetta. Si cita spesso George Orwell, talvolta a sproposito: in questo caso 1984 viene servito su un piatto d’argento.

Tutto è bene quel che finisce bene? Non proprio: in questo caso l’accusa era palesemente infondata, ma cosa accadrebbe se le segnalazioni si riferissero a fatti oggettivi, come ad esempio “andare contro alle indicazioni dell’Oms” (che peraltro si è contraddetta numerose volte, come ad esempio sull’uso dei guanti, finendo per dare ragione ai contenuti di alcuni video oscurati proprio perché dicevano che l’uso dei guanti nell’emergenza Covid può peggiorare le cose)? In fondo, una recente modifica del contratto di Youtube, entrata in vigore proprio con le nuove politiche a tutela dei minori alla fine dell’anno scorso, stabilisce che per chiudere un canale non serve che quest’ultimo abbia realmente violato le norme della “community”: basta che non piaccia al colosso targato Google.

Byoblu aprirà presto un ciclo di articoli nei quali mostrerà le alternative a Youtube, libere, decentralizzate e distribuite. Nel frattempo, firmate il Manifesto del Patto per la Libertà di Espressione. Mancano pochissime firme per arrivare a centomila!

Firma: Manifesto del Patto per la Libertà di Espressione

Se ti piace Byoblu, mandalo in onda anche a giugno. €14.112 of €50.000 raised Grazie a voi stiamo producendo tante trasmissioni ogni giorno. Byoblu24 è diventato un appuntamento fisso per tante persone. Stiamo lavorando a una tv che sia dei cittadini, con un palinsesto, in diretta, con i programmi da rivedere, andrà anche sul digitale terrestre. Sarà di tutti e per tutti. E siccome siete stanchi dell’informazione di giornali e tv, tutta uguale, a senso unico, ci state sostenendo. Per questo abbiamo oggi il traguardo ambizioso di unirci e andare oltre ogni nostra speranza: stiamo assumere nuovi giornalisti liberi per darvi ancora di più. Stiamo dimostrando che una Tv dei Cittadini può stare in piedi anche da sola, ogni mese, senza l’aiuto di gruppi di potere organizzato, di interessi di parte o della politica, e perfino senza pubblicità e senza nessun contributo pubblico: solo ed esclusivamente grazie a voi, alle vostre donazioni e ai vostri abbonamenti. E siccome ci state sostenendo, ci stiamo espandendo! Aiuta la nuova televisione dei cittadini a trasmettere questo mese e ad assumere. Se in meno di dieci persone facciamo tutto questo, riuscite ad immaginare cosa faremmo se fossimo il doppio? Byoblu è un’occasione per tutti. Sono sicuro che non la perderemo. Grazie!

Claudio Messora € Importo della Donazione: 10

15

25

35

50

100

150

250

300

500

1000

Vi aiuto come posso Make this donation every day week month quarter year Seleziona il metodo di pagamento PayPal

Donazione con bonifico

Carta di credito Informazioni Personali Nome * Cognome Indirizzo Email * Rendi anonima questa donazione. Termini Chi siamo L'indirizzo del nostro sito web è: https://www.byoblu.com. Quali dati personali raccogliamo e perché li raccogliamo Commenti Quando i visitatori lasciano commenti sul sito, raccogliamo i dati mostrati nel modulo dei commenti oltre all'indirizzo IP del visitatore e la stringa dello user agent del browser per facilitare il rilevamento dello spam. Una stringa anonimizzata creata a partire dal tuo indirizzo email (altrimenti detta hash) può essere fornita al servizio Gravatar per vedere se lo stai usando. La privacy policy del servizio Gravatar è disponibile qui: https://automattic.com/privacy/. Dopo l'approvazione del tuo commento, la tua immagine del profilo è visibile al pubblico nel contesto del tuo commento. Media Se carichi immagini sul sito web, dovresti evitare di caricare immagini che includono i dati di posizione incorporati (EXIF GPS). I visitatori del sito web possono scaricare ed estrarre qualsiasi dato sulla posizione dalle immagini sul sito web. Modulo di contatto Cookie Se lasci un commento sul nostro sito, puoi scegliere di salvare il tuo nome, indirizzo email e sito web nei cookie. Sono usati per la tua comodità in modo che tu non debba inserire nuovamente i tuoi dati quando lasci un altro commento. Questi cookie dureranno per un anno. Se hai un account e accedi a questo sito, verrà impostato un cookie temporaneo per determinare se il tuo browser accetta i cookie. Questo cookie non contiene dati personali e viene eliminato quando chiudi il browser. Quando effettui l'accesso, verranno impostati diversi cookie per salvare le tue informazioni di accesso e le tue opzioni di visualizzazione dello schermo. I cookie di accesso durano due giorni mentre i cookie per le opzioni dello schermo durano un anno. Se selezioni "Ricordami", il tuo accesso persisterà per due settimane. Se esci dal tuo account, i cookie di accesso verranno rimossi. Se modifichi o pubblichi un articolo, un cookie aggiuntivo verrà salvato nel tuo browser. Questo cookie non include dati personali, ma indica semplicemente l'ID dell'articolo appena modificato. Scade dopo 1 giorno. Contenuto incorporato da altri siti web Gli articoli su questo sito possono includere contenuti incorporati (ad esempio video, immagini, articoli, ecc.). I contenuti incorporati da altri siti web si comportano esattamente allo stesso modo come se il visitatore avesse visitato l'altro sito web. Questi siti web possono raccogliere dati su di te, usare cookie, integrare ulteriori tracciamenti di terze parti e monitorare l'interazione con quel contenuto incorporato, incluso il tracciamento della tua interazione con il contenuto incorporato se hai un account e hai effettuato l'accesso a quel sito web. Analytics Con chi condividiamo i tuoi dati Per quanto tempo conserviamo i tuoi dati Se lasci un commento, il commento e i relativi metadati vengono conservati a tempo indeterminato. È così che possiamo riconoscere e approvare automaticamente eventuali commenti successivi invece di tenerli in una coda di moderazione. Per gli utenti che si registrano sul nostro sito web (se presenti), memorizziamo anche le informazioni personali che forniscono nel loro profilo utente. Tutti gli utenti possono vedere, modificare o cancellare le loro informazioni personali in qualsiasi momento (eccetto il loro nome utente che non possono cambiare). Gli amministratori del sito web possono anche vedere e modificare queste informazioni. Quali diritti hai sui tuoi dati Se hai un account su questo sito, o hai lasciato commenti, puoi richiedere di ricevere un file esportato dal sito con i dati personali che abbiamo su di te, compresi i dati che ci hai fornito. Puoi anche richiedere che cancelliamo tutti i dati personali che ti riguardano. Questo non include i dati che siamo obbligati a conservare per scopi amministrativi, legali o di sicurezza. Dove spediamo i tuoi dati I commenti dei visitatori possono essere controllati attraverso un servizio di rilevamento automatico dello spam. Le tue informazioni di contatto [email protected]

02 3031 24664 Acconsento all’utilizzo dei dati personali. Ricevi i nuovi video di Byoblu per email Totale Donazione: €15,00 One Time