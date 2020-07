“TSO PER I POSITIVI”: L’ULTIMA DI ZAIA, THE GOVERNATOR, DA GOTHAM CITY – TG #Byoblu24

Il governatore del Veneto, Luca Zaia, chiede un trattamento sanitario obbligatorio per i soggetti positivi al virus che però rifiutano le cure. Zaia si è detto molto irritato dopo l’incremento dei casi in regione, probabilmente per un focolaio nel Vicentino.

Da settembre sarà obbligatorio per gli over 65 il vaccino influenzale, lo ha stabilito la Regione Lazio di Nicola Zingaretti. In questa direzione vanno anche la Lombardia e la Campania. In Lombardia, addirittura, l’obbligo è esteso anche agli insegnanti, indipendentemente dalla loro età. Contro questa decisione si sono mossi molti medici, associazioni e comuni cittadini proponendo una serie di ricorsi al Tar.

Dopo una latitanza di molti mesi, il 2 luglio è stata arrestata nel New Hampshire, negli Stati Uniti, Ghislaine Maxwell, ex compagna e socia d’affari di Jeffrey Epstein, il finanziere statunitense arrestato per abusi sessuali e traffico internazionale di minorenni, morto in un carcere di New York in circostanze misteriose il 10 agosto 2019. Ghislaine Maxwell può così diventare il testimone chiave degli affari e degli scandali del multimiliardio americano. Nel servizio ricostruiamo in particolare i rapporti di Epstein con Bill Gates.

A proposito di ritorno alla normalità, è crisi drammatica per quanto riguarda il settore turistico. Stando agli ultimi dati, infatti, una azienda su quattro non riaprirà. Si prevede inoltre un calo decisivo dei turisti stranieri.

A Torino, un chitarrista e una cantante lirica, ogni domenica alle 5 di pomeriggio dal loro balcone di casa tengono un piccolo concerto, lo chiamano appunto “concertino da balconcino”. Non hanno mai ricevuto nessuna lamentela da parte dei vicini, stando alle dichiarazioni dei due, eppure sono sotto processo per disturbo della quiete pubblica. Un processo che non gli ha consentito, almeno in un primo momento, di partecipare ad un bando pubblico.

Negli Emirati Arabi chi viola il lock down viene messo alla gogna sociale. Il Ministero della giustizia ha deciso di pubblicare i volti di coloro che trasgrediscono le regole del lock down.



