Arriva il Manuale di Autodifesa per Sovranisti, il primo libro edito da Byoblu, di Francesco Carraro.

Oggi ancora una volta cambia la storia di Byoblu. Nel lungo percorso che da una webcam ha portato a una televisione, forte di mezzo milione di iscritti su Youtube, di tre regioni sul digitale terrestre (Lombardia, Lazio e Piemonte), di una serie di podcast che stanno scalando velocemente le classifiche dei più ascoltati in Italia, di App per tutti i dispositivi che aiutano a superare la censura dei social networks, di oltre 10 mila abbonati, 150 mila iscritti alla newsletter e soprattutto più di cento milioni di visualizzazioni tra riprese di eventi e conferenze, tg, interviste, speciali ed editoriali prodotti nel corso degli anni, oggi Byoblu raggiunge un altro traguardo importante: diventa casa editrice.

Per liberarsi dalle camicie di forza del pensiero unico è necessaria un’azione sinergica e strategica che operi contemporaneamente su più fronti. In questa ottica, i libri sono e restano pilastri fondamentali del pensiero, con la loro capacità di penetrare nel silenzio dei nostri momenti più intimi e di ampliare gli spazi di approfondimento in una espansione senza limiti e confini, liberando così temi ed argomenti dai vincoli di tempo imposti dai media di massa e consentendo a noi stessi di respirare e comprendere in profondità ciò che mai avremmo osato sperare un giorno di poter capire.

E quale poteva essere il primo libro edito interamente da Byoblu, se non un testo che svela a chi lo possiede tutti i trucchi per non cadere nella trappola della guerra delle parole, condotta dai padroni del discorso per inattivare ogni legittima aspirazione ad una critica ragionata che porti all’autodeterminazione dei popoli, attraverso i principi costituzionali e l’esercizio di una consapevolezza costruttiva? Grazie alle parole inventate appositamente per stigmatizzare o creare mostri, come tutti gli -ismi (l’ultimo: il “sovranismo”) o come i neologismi di importazione (si pensi al termine “fake news”, di cui fino a poco tempo fa nessuno sentiva parlare, pur descrivendo un fenomeno vecchio come il mondo), e grazie alle affermazioni logiche solo all’apparenza, agli stratagemmi mediati dall’arte della guerra di Sun Tzu, alle tecniche della PNL, le élite controllano e governano i popoli, e con la complicità dei media che hanno smesso da tempo di essere cani da guardia del potere (mentre sono piuttosto cani da guardia in difesa del potere) intervengono immediatamente per iniettare il germe del dubbio all’interno di qualunque legittima aspirazione sostenuta da idee e logiche evidenti, che di per sé nessuno potrebbe contestare. Pensate solo a come sono riusciti a stravolgere addirittura la Costituzione, che all’articolo 1 recita che la sovranità appartiene al Popolo, per etichettare chi quello stesso articolo sostiene e difende come il male assoluto, come un pazzo, un oscurantista, un… sovranista.

Byoblu pubblica allora, oggi, un testo destinato ad essere un punto di riferimento per chiunque voglia affrancarsi dall’ipnosi di massa degli incantatori di parole. Agli spin doctor del sistema, si contrappone da oggi un Manuale di Autodifesa per Sovranisti, scritto dall’avvocato Francesco Carraro, con la mia prefazione. Da L’arte della guerra di Sun Tzu ai 36 Stratagemmi cinesi, dalla PNL alle fallacie di Aristotele: tutti i trucchi con cui ci manipolano per farci accettare gli Stati Uniti d’Europa.

Fra i primissimi, già oltre dieci anni fa Byoblu vi ha raccontato di un progetto in corso di realizzazione senza un consenso democratico fondato su una corretta informazione. Quel percorso nel frattempo ha generato ferite, provocato vittime ed è stato attuato senza scrupoli, a colpi di bassezze e di inganni, utilizzando tecniche di ingegneria sociale per indurre l’opinione pubblica a credere in una Europa Unita (che unita non è), nella moneta unica (che unica, nei vantaggi che produce, non è), e al mito del “grande sogno europeo”.

Il “Manuale di Autodifesa per Sovranisti” ti permetterà di riconoscere e disinnescare queste strategie, ma anche di scoprire i retroscena di un progetto destinato a imporre “legalmente” un modello di gestione dell’economia e della società diametralmente opposto rispetto a quello della nostra Costituzione. La lettura del testo ti aiuterà a individuare le armi dialettiche usate contro di te e ti insegnerà le adeguate contromisure (ne sa qualcosa Benedetto Della Vedova apparso con Francesco Carraro recentemente in una trasmissione su La7). E dopo avere imparato i segreti della PNL, ben 36 stratagemmi cinesi e tutti gli espedienti dell’Arte della Guerra di Sun Tzu, in appendice troverai anche decine di schede corredate da articoli di legge, immagini, grafici e schemi per smontare tutte le vere “fake news” del giornalismo cosiddetto “mainstream” e difenderti dagli inganni del racconto europeista.

Il Manuale di Autodifesa per Sovranisti, presto in vendita su tutte le piattaforme, può essere acquistato ad un prezzo speciale di lancio, nella versione cartacea o in formato eBook a questo link.

Andiamo sul Digitale Terrestre! 74% raccolto Non so come siamo arrivati fino a qui. Abbiamo attraversato ogni sorta di difficoltà. Hanno fatto esposti contro Byoblu. Ci hanno oscurato ben sette video. Ci hanno attaccato perfino dagli Stati Uniti (NewsGuard). C'è stato il coronavirus. Eppure siamo ancora qui, siamo ancora in piedi. In questi mesi incredibilmente duri abbiamo sempre continuato a lavorare per informarvi, perché era la cosa giusta da fare. E non è stata l'informazione a senso unico di tv e giornali: vi abbiamo davvero portati sull'altra faccia della luna. Quaranta milioni di video visti e centoquaranticinquemila nuovi iscritti tra febbraio e maggio lo testimoniano come una bandiera piantata nella pietra. Oggi siamo quasi a mezzo milione di iscritti. Più ci attaccano e più ci rendono forti. Ma è solo la forza della verità. La verità non ha bisogno di niente, se non di essere mostrata. La Tv dei Cittadini è un successo spettacolare, e il fatto che nessuno ne parli se non per tentare di chiuderla è la vostra migliore garanzia. Così come la forma di finanziamento che abbiamo scelto: niente pubblicità, niente fondi pubblici, niente erogazioni da Soros o da Bill Gates. Solo microdonazioni diffuse! Il perché è semplice: se siete in tanti a donare o a fare l'abbonamento, nessuno potrà mai fare una chiamata e dirci cosa possiamo dire e cosa no. Ma perché siate in tanti, serve infondere fiducia: serve essere credibili, onesti, altrimenti non funziona. Spiegatelo agli altri, a quelli che hanno bisogno di milioni di euro provenienti da grandi finanziatori, per partorire un topolino. A quelli che per tentare di rendere credibili le loro balle hanno bisogno di istituire task force di Governo, perché altrimenti non riuscirebbero a convincere nessuno. A quelli che per farsi ascoltare hanno bisogno di mettere a tacere ogni altra voce, perché hanno idee deboli, e allora fanno oscurare i video dei cittadini. Con loro il finanziamento popolare non funzionerà mai, perché non sono credibili. Ma non è finita, perché questa è una gara che non finisce mai: non si può mai smettere di correre. Adesso, cari Cittadini (con la C maiuscola), dobbiamo gettare il cuore oltre l'ostacolo, fare un altro grande salto in avanti. Siamo appena diventati una Testata Editoriale, e a giorni avremo le App tanto attese, ma dobbiamo aumentare l'organico, e dobbiamo arrivare sul digitale terrestre. Subito, non si può più attendere: già da settembre. Non esiste una scorciatoia: non c'è una via di uscita. Abbiamo sfidato il mondo e adesso dobbiamo affrontarlo, a testa alta: la Tv dei cittadini deve diventare l'ottava televisione italiana. Già 90 mila persone hanno firmato il Manifesto del Patto per la libertà di espressione (e presto tutti riceverete istruzioni).

