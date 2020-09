LIBERARE L’UMANITÀ DAGLI PSICOPATICI CHE L’HANNO RESA SCHIAVA – David Icke

Trafalgar Square, sabato 26 settembre, è stata inondata di persone, almeno 15 mila che in maniera pacifica hanno protestato contro le nuove misure di lockdown reintrodotte dal Governo inglese, al grido di “We do not consent”, “Noi non lo permettiamo”. Sul palco della manifestazione ha parlato anche il giornalista e scrittore David Icke. Di seguito la traduzione del suo discorso.

La potenza della verità

“E pensare che le persone una volta mi deridevano per strada. Dì la verità e il mondo verrà da te. Ho sognato tante volte momenti come questo e speravo che lo avreste fatto arrivare, ed eccovi qua. Umanità sei la benvenuta! No, non è ancora la maggioranza e non ci siamo nemmeno così vicino, ma lo slancio è iniziato e lo spirito di questo posto deve attraversare il mondo, se vogliamo fermare per sempre tutti quegli stivali che stanno calpestando il volto umano.

Affrontiamo una grande sfida che richiede un enorme coraggio, una determinazione inestinguibile e forza d’animo, ma noi non crolleremo, noi non falliremo. Le conseguenze per noi stessi e per i nostri figli e la famiglia umana sono impensabili. Non possiamo fallire.

Il rispetto di sè attiva il Potere del No

Siamo venuti qui oggi per mostrare in pubblico il rispetto per noi stessi, collettivo ed individuale. Quel rispetto per se stessi che ha spezzato ogni tirannia nella storia umana. Il rispetto per se stessi attiva sempre il potere del no.

Non lasceremo il controllo della nostra vita e delle vite dei nostri figli a persone come il segretario della salute del Regno Unito, Matt Hancock. Un uomo che se avesse polvere da sparo al posto del cervello non gli farebbe saltare via nemmeno il cappello. Hancock e Johnson, Whitty e Vallance, Fauci e Birx, il fascista Daniel Andrews, premier di Victoria, o quello che mio fratello chiama 40 Watt. La luce forse è accesa, ma non è molto luminosa…

L’appello ad essere uniti: una sola razza, un solo credo, una sola cultura, una sola sesssualità!

Dov’è il rispetto per noi stessi, nel dare la nostra vita a queste persone e fare qualunque cosa ci dicano di fare? È abbastanza, mai più! Noi siamo insieme e nel modo più sorprendente, oggi, perché non serve prendere una posizione, non serve combattere, non servono più divisioni e conflitti. Abbiamo solo bisogno di stare insieme.

Mettiamo in secondo piano le differenze irrilevanti che ci dividono ed uniamoci insieme come siamo oggi nella richiesta di libertà per l’intera famiglia umana, nessuno escluso.

Davanti a noi oggi c’è ogni razza, colore, credo, cultura e sessualità. Potremmo non essere d’accordo su minimi dettagli di vita, ma va bene. Che mondo noioso sarebbe se lo fossimo! Tuttavia siamo uniti nel disfarci delle etichette irrilevanti, dicendo: noi siamo la libertà e non accetteremo niente di meno!

L’appello alle forze dell’ordine: proteggete le persone da questi psicopatici!

Dico agli agenti di polizia qui presenti per il Paese ed in tutto il mondo: non provo rabbia per voi, siete intrappolati da psicopatici per far rispettare il fascismo per conto di altri psicopatici. Fascismo in cui i vostri figli, le vostre famiglie e voi dovrete vivere per il resto della vostra vita. Ma c’è un’altra scelta, agenti di polizia e personale militare del mondo. Cioè cessare di far rispettare il fascismo per conto degli psicopatici. Ed invece imporre la libertà proteggendo le persone dagli psicopatici.

Uno straordinario inganno

Siamo in mezzo ad uno straordinario quasi inimmaginabile inganno che include un falso test che produce falsi casi per produrre false scuse, per il vero fascismo. Il suo inventore ha detto che non dovrebbe essere utilizzato per ciò per cui viene attualmente utilizzato.

Un inganno che include l’uso obbligatorio delle mascherine con la scusa di proteggere la nostra salute, quando sta andando a distruggere la salute di un vasto numero di persone con la soppressione dell’ossigeno e respirando l’anidride carbonica, batteri e muffe che si formano sulla mascherina. L’esatto contrario di ciò che affermano.

La mascherina, simbolo di oppressione

E cosa dicono quando inizia ad accadere questo? Le persone stanno morendo e soffrono di Covid-19 (mascherina-19 più verosimilmente), e la mascherina è un simbolo di oppressione, di sottomissione. Il simbolo dell’essere messi a tacere. Un simbolo di distruzione che cancella l’individualità. Un esercizio di massa di disumanizzazione globale. Popolo del mondo, se vuoi esprimere la tua libertà di fronte al fascismo, togliti la tua mascherina insanguinata. Libertà!

Hanno dichiarato guerra alla nostra psiche

E l’inganno è così premeditato. Un piano così calcolato a lungo, così freddo e così insensibile che non dobbiamo riposare fino a quando i responsabili, inclusi quelli in fondo alla strada, fino a che quei responsabili non saranno portati ad un processo per crimini contro l’umanità, tipo Norimberga. Quello che sta accadendo è possibile solo grazie alla guerra dichiarata da tempo alla psiche umana.

Alle basi quella guerra c’è la volontà di convincere miliardi di persone che sono solo esseri insignificanti, senza potere. Quella mentalità da esseri insignificanti sarà la causa ed anche l’effetto, che condurrà individualmente e collettivamente ad una esperienza di vita da essere insignificante.

Quindi come prima cosa per costruire il nuovo oggi e il nuovo domani occorre non essere insignificanti, non seguirli più. Siamo espressioni uniche di tutto quello che è stato e che non sarà mai, che ha una breve esperienza chiamata umana. Gente, famiglia umana in tutto il mondo, svegliati e ricordati chi sei davvero. Ricordati chi sei veramente. E che non è quello che ti hanno detto.

Ci hanno rubato la verità

L’ultimo grande comico americano Bill Hicks disse questo “Tutta la materia è semplicemente energia condensata in una lenta vibrazione. Siamo tutti parte di una coscienza che esperimenta da sé, soggettivamente. Non esiste una cosa del genere come la morte. La vita è solo un sogno e noi siamo l’immaginazione di noi stessi“.

E cos’ha fatto la famiglia umana: permettere agli psicopatici di rubarci l’immaginazione. Dobbiamo riprendercela! Gli psicopatici ci hanno tenuto distanti da una verità scintillante che apre tutte le porte e tutti i collegamenti: che questo mondo è un sogno ed il sogno è il sognatore, ed il sognatore e il sogno sono indivisibili. Ciò in cui crediamo lo percepiamo, e ciò che percepiamo lo sperimentiamo.

È tempo di riprendere indietro le nostre menti dagli psicopatici, riprendiamoci indietro le nostre percezioni, per sognare un altro sogno. Un sogno in cui i pochi che controllano i molti non recitano alcun ruolo.

Intrappolati in un giro di giostra

Bill Hicks era solito finire i suoi spettacoli così… Il mondo è come un giro in un parco divertimenti. Quando ci vai pensi che sia reale perché sono così potenti le nostre menti e la corsa va su e giù. Gira e rigira. Hai brividi e brividi. Ci sono colori molto vivaci ed è molto rumoroso e divertente per un po’. Alcuni stanno girando da molto tempo ed iniziano a metterla in discussione: è tutto vero o è solo una corsa su una giostra? Altri vengono da noi e dicono: non aver mai paura perché questa è solo una corsa, noi le aggrediamo quelle persone: “State zitte! Ho investito molto in questo giro di giostra“.

Osservo la mia preoccupazione circa il mio conto in banca, sulla mia famiglia, questo deve essere vero! È solo un giro di giostra. Eppure aggrediamo sempre quei bravi ragazzi che cercano di dircelo e lasciamo i demoni proseguire. Ma non importa, perché è solo un giro di giostra: possiamo cambiare giostra ogni volta che vogliamo.

Noi siamo liberi

Nessun lavoro, nessun risparmio, solo una scelta, adesso, tra la paura e l’amore. Questo è tutto quello che è e che è stato: paura! La valuta di controllo che ci dice “resto immobile, obbedisco, mi sottometto”. L’amore dice “io sono libero”. Amorevoli grida di libertà.

E ciò che l’amore porta è una spina dorsale d’acciaio ed il potere del no. No, non collaborerò con la nostra schiavitù! Ci sono miliardi di noi ed una manciata di loro. Quando ci svegliamo da questo il gioco è finita. Chi siamo noi? Esseri insignificanti? No, noi siamo il potere in tutti noi, siamo la danza della luna e del sole, siamo la verità che non faremo mai nascondere, siamo la svolta della marea.

Grazie mille.”

