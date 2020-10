GRANDE RESET ECONOMICO: LA BATTAGLIA PER IL NUOVO ORDINE MONDIALE

È arrivato il momento di un grande reset del capitalismo globale.

Con queste enigmatiche parole Klaus Schwab, il fondatore del World Economic Forum, ha inaugurato la riunione virtuale di Davos, il gotha dove si incontra l’establishment della finanza internazionale, lo scorso giugno.

Un reset per imporre un “capitalismo moderato”

Ma cosa intende dire Schwab con “grande reset”? Nel suo intervento si delineano i due assi su cui si baserebbe questo punto di non ritorno. Deindustrializzazione e digitalizzazione. L’opera di propaganda di Greta Thunberg ha da tempo posto le basi per il primo asse e cioè l’eliminazione delle industrie del carbone e del petrolio e la conseguente riconversione ecologica dell’intero sistema produttivo per arrivare a quello che viene descritto come capitalismo sostenibile.

Questo cambiamento dovrà essere supportato da un processo di digitalizzazione mondiale. Le nuove infrastrutture 5G serviranno proprio a questo: a facilitare la gestione di un enorme traffico di dati, che diventeranno il petrolio del 21esimo secolo.

La maggior parte degli aspetti della vita quotidiana saranno controllati digitalmente, compresi tutti i pagamenti. Il sistema economico e finanziario verrà quindi trasferito nell’etere e sarà gestito con un sistema ibrido composto dalle banche centrali e da quelle aziende private in grado di coniare le proprie criptomonete, come il progetto Libra annunciato da Mark Zuckerberg.

Il reset dell’establishment non risolverà le ingiustizie sociali del capitalismo

Appare evidente che da questo scenario emerga una massa di sconfitti, tutti coloro che perderanno la propria occupazione dopo lo smantellamento del sistema industriale e la digitalizzazione dei servizi. Il grande reset proposto a Davos non sembra quindi essere una risposta alla portata di tutti, ma appare come una soluzione imposta dall’alto, atta semplicemente a tutelare gli interessi di chi la propone.

È curioso notare che la cosiddetta presunta “pandemia” di coronavirus, con le sue draconiane politiche di lockdown, curiosamente facilita e favorisce questo grande reset, imponendo un drastico cambiamento nei processi del lavoro, permettendo l’avanzata del digitale e – attraverso il blocco della mobilità – indebolendo l’industria dei combustibili fossili. Insomma, ad uno sguardo meno distratto e più attento, il coronavirus appare come una curiosa coincidenza, nella quale il caso potrebbe centrare molto poco.

L’altro reset: una moneta non più a debito ma a credito

Sembra però esserci un altro scenario possibile, un altro tipo di reset dell’attuale sistema capitalista. Non una soluzione moderata per rendere il capitalismo più “green“,”eco friendly” e “digital“, mantenendo però intatte le ingiustizie sociali di fondo. Si tratterebbe invece di un reset che intende rivoluzionare il sistema economico e finanziario moderno, partendo dalla sua base principale: la moneta.

Moneta che non dovrebbe essere più intesa come risorsa scarsa e a debito, ma come bene pubblico illimitato emesso a credito dalle banche centrali. Un cambio di paradigma totale che modificherebbe le gerarchie finora date per certe nel sistema che conosciamo: non più l’uomo come pedina all’interno di un’economia dominante, ma l’economia al servizio dell’uomo.

Secondo i rumors questa rivoluzione potrebbe essere fatta solo attraverso il superamento del sistema SWIFT, il provider globale più sicuro dei servizi finanziari. Questo dovrebbe essere rimpiazzato da un nuovo sistema gestito da computer quantistici.

Fantascienza? Alcuni esperti sostengono che il progetto sia già in stadio avanzato e che la nuova moneta sarà agganciata alle riserve auree di ogni Paese. E in quel caso chi si ritroverà con più soldi? La banca centrale dello Zimbabwe, un Paese attualmente al 115esimo posto nella classifica mondiale per prodotto interno lordo. Insomma una vera e propria rivoluzione copernicana.

Sempre secondo alcuni esperti, questo reset sarebbe sponsorizzato dal Presidente americano Donald Trump e le prossime elezioni americane sarebbero quindi uno spartiacque decisivo in questo senso.

Un reset temperato per cambiare tutto per non cambiare nulla, oppure una nuova rinascita, finalmente definitiva?

Il parere di Cosimo Massaro

A questo proposito abbiamo sentito il parere dello scrittore Cosimo Massaro, nonché studioso del sistema economia internazionale. Massaro effettua un’analisi storica dell’origine del moderno sistema economico internazionale, basato sull’emissione a debito della moneta da parte delle banche centrali. Lo scrittore conferma poi l’esistenza di una battaglia in corso tra l’establishment internazionale e alcuni personaggi dissidenti, tra cui lo stesso Presidente americano Trump e il Presidente russo Putin. Insieme starebbero mettendo a punto un sistema di pagamenti alternativo al circuito SWIFT.

