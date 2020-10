LA SOLUZIONE CONTRO LE NUOVE REGOLE CENSORIE DI YOUTUBE

Dimentichiamoci la libertà d’espressione sui social network. Siamo ormai entrati nella fase in cui le piattaforme delle multinazionali hi-tech si stanno attivando per ergersi sempre di più a censori e a unici possessori della verità.

Le nuove regole di YouTube sul vaccino anti Covid-19

Alphabet Inc, la holding che controlla YouTube, ha annunciato che rimuoverà dalla piattaforma i video che diffondono informazioni errate sui vaccini contro il Covid-19. Nell’epoca del pensiero unico dominante la notizia non stupisce e non coglie impreparati.

Ovviamente i vertici della multinazionale hanno assicurato di farlo per tutelare la salute e la sicurezza della popolazione, ma è davvero così? La verità sembra essere un’altra e cioè che debba passare solo un’unica informazione. YouTube, del resto, lo ha detto chiaramente: “Qualsiasi contenuto che includa affermazioni sulle vaccinazioni anti Covid-19 che contraddicano il consenso degli esperti delle autorità sanitarie locali o dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) sarà rimosso”. Voci critiche o minimi dubbi non saranno ammessi.

Il pensiero unico dominante e tutte le sue contraddizioni

Il punto è: chi ci assicura che “il consenso degli esperti delle autorità locali o dell’Oms” corrisponde a verità assoluta? E se un singolo ricercatore o medico avesse fatto una scoperta contrastante con quanto affermato dall’OMS e volesse rivelarla al mondo con un video su YouTube? In base a queste nuove norme non potrà farlo.

La stessa OMS, poi, durante l’emergenza, non ha dimostrato di essere proprio monolitica nelle sue convinzioni. Abbiamo assistito a continui dietrofront sull’utilità delle mascherine, dei guanti, dei lockdown, per non parlare dello scandalo dell’idrossiclorochina, un farmaco che salverebbe la vita se somministrato da un medico ai primi sintomi, ma la cui prescrizione non è stata più autorizzata dall’organizzazione internazionale avente sede a Ginevra.

Su un tema così delicato come quello del vaccino contro il Sars Cov-2 la libera discussione dovrebbe essere la base minima dalla quale partire in una società democratica. Non dimentichiamoci che stiamo parlando di un coronavirus che muta nel tempo e che i vaccini in sperimentazione stanno beneficiando di enormi fondi pubblici e privati e corsie privilegiate nella tempistica. La trasparenza e il libero dibattito sono necessari.

YouTube ha comunicato che esempi di contenuti che potranno essere rimossi sono quelli in cui si afferma che il vaccino ucciderà le persone o causerà l’infertilità, oppure quelli in cui si dice che microchip saranno impiantati nelle persone a cui sarà somministrato il vaccino. Affermazioni che, messe così in fila, sembrano esagerate, se non si tenesse in conto che è stato lo stesso Bill Gates a dichiarare che 700 mila persone con effetti collaterali sarebbero un numero accettabile e che alcuni volontari del vaccino di Astrazeneca hanno riportato come reazione avversa la mielite acuta trasversa, una malattia invalidante che porta alla morte.

La policy di YouTube sulle cure

Il nuovo annuncio sul vaccino anti Covid è un’estensione della già censoria politica adottata sul tema. Recentemente YouTube ha dettato un nuovo vademecum, in base al quale non è più possibile: negare l’esistenza del Covid-19, affermare che le persone non siano morte a causa del virus, affermare che l’autoisolamento o il distanziamento sociale non siano efficaci nel ridurre la diffusione del virus o che uno specifico medicinale possa rappresentare la cura. Insomma si tratta di regole che renderebbero, ad esempio, uno dei più eminenti virologi al mondo come il professore Didier Raoult (che ha curato migliaia di pazienti con l’idrossiclorochina a Marsiglia) un pericoloso criminale di cui censurare il pensiero e le scoperte scientifiche sulla piattoforma di condivisione video più diffusa al mondo. Ci rendiamo conto del punto a cui siamo giunti?

Cosa fa Facebook?

Facebook è stata capace di fare anche di peggio. All’inizio di questa settimana ha annunciato che vieterà gli annunci che scoraggiano la vaccinazione dalla sua piattaforma. Una decisione in totale contrasto con l’articolo 21 della Costituzione italiana che tutela la libertà di espressione.

La soluzione c’è: Davvero TV

In assenza degli Stati nazionali che facciano sentire la loro voce di contrarietà a forme censorie contrastanti con le Carte costituzionali, l’unica soluzione percorribile sembra essere quella di abbandonare le grandi piattaforme come YouTube e i grandi social network e trasferirsi altrove. Noi di Byoblu abbiamo anche parlato delle alternative al tubo in una edizione del nostro Tg. Sarebbe anche una protesta che colpirebbe al cuore le multinazionali. Detto tra noi, il cuore per le multinazionali si trova nelle tasche dei soldi.

Noi di Byoblu ci stiamo attrezzando per farlo. Per questo abbiamo creato e reso disponibile negli store dei cellulari l’app di Davvero TV e stiamo facendo ogni sforzo possibile per essere visibili sul digitale terrestre in tutte le regioni italiane. Al momento siamo in Lombardia (canale 606), in Piemonte (canale 607) e nel Lazio (canale 632), ma contiamo con il vostro sostegno di diventare presto l’ottava televisione italiana. Il futuro è nelle nostre mani, di piccoli cittadini che si organizzano dal basso e si uniscono. Sta a noi realizzarlo.

LA TUA GRANDE SCOMMESSA PER CAMBIARE LA STORIA €15.890 of €100.000 raised Fermati e rifletti: che tu sia giovane o che abbia alle spalle ormai diverse primavere, quante volte ti è capitato di vedere una televisione che nascesse per l’esclusiva volontà dei cittadini? Sta avvenendo oggi, e sta accadendo in Italia. Per la prima volta abbiamo la possibilità di finanziare non un giornale, non un semplice canale youtube, ma un’informazione diversa, al vertice della piramide dell’informazione, che possa raggiungere milioni di italiani e che sia davvero libera. In questo video Claudio Messora e Virginia Camerieri vi raccontano la magia che sta avvenendo sotto ai vostri occhi, e vi chiedono di crederci. Non è mai bastato così poco per ottenere così tanto, perché Democrazia è Confronto, e già solo offrire un punto di vista diverso a milioni di cittadini, nell’era della censura social e del pensiero unico dominante, è un atto rivoluzionario. Non è più il momento di essere nichilisti né quello di dividersi: sarà una televisione di tutti, e per averla ti chiediamo solo di partecipare con il tuo piccolo atto di fiducia mensile. Riusciresti a sopportare, quando un giorno ogni spazio dovesse chiudersi – come già avvenuto in passato – il rimorso o il rimpianto di non averci provato quando sarebbe bastato così poco per far accadere il miracolo? Diventa un editore della nuova televisione. Fai una donazione mensile ricorrente, o sottoscrivi un piccolo abbonamento. Potrebbe essere l’ultimo spiraglio aperto, nel quale infilarsi prima che la pesante paratia stagna del controllo sociale si chiuda del tutto. € Importo della Donazione: editore volenteroso

editore appasionato

editore impegnato

editore convinto

editore entusiasta

super editore

editore autonomo (scegli la tua quota) Fai questa donazione mensile Seleziona il metodo di pagamento PayPal

Donazione con bonifico

Carta di credito Informazioni Personali Nome * Cognome Indirizzo Email * Rendi anonima questa donazione. Termini Chi siamo L'indirizzo del nostro sito web è: https://www.byoblu.com. Quali dati personali raccogliamo e perché li raccogliamo Commenti Quando i visitatori lasciano commenti sul sito, raccogliamo i dati mostrati nel modulo dei commenti oltre all'indirizzo IP del visitatore e la stringa dello user agent del browser per facilitare il rilevamento dello spam. Una stringa anonimizzata creata a partire dal tuo indirizzo email (altrimenti detta hash) può essere fornita al servizio Gravatar per vedere se lo stai usando. La privacy policy del servizio Gravatar è disponibile qui: https://automattic.com/privacy/. Dopo l'approvazione del tuo commento, la tua immagine del profilo è visibile al pubblico nel contesto del tuo commento. Media Se carichi immagini sul sito web, dovresti evitare di caricare immagini che includono i dati di posizione incorporati (EXIF GPS). I visitatori del sito web possono scaricare ed estrarre qualsiasi dato sulla posizione dalle immagini sul sito web. Modulo di contatto Cookie Se lasci un commento sul nostro sito, puoi scegliere di salvare il tuo nome, indirizzo email e sito web nei cookie. Sono usati per la tua comodità in modo che tu non debba inserire nuovamente i tuoi dati quando lasci un altro commento. Questi cookie dureranno per un anno. Se hai un account e accedi a questo sito, verrà impostato un cookie temporaneo per determinare se il tuo browser accetta i cookie. Questo cookie non contiene dati personali e viene eliminato quando chiudi il browser. Quando effettui l'accesso, verranno impostati diversi cookie per salvare le tue informazioni di accesso e le tue opzioni di visualizzazione dello schermo. I cookie di accesso durano due giorni mentre i cookie per le opzioni dello schermo durano un anno. Se selezioni "Ricordami", il tuo accesso persisterà per due settimane. Se esci dal tuo account, i cookie di accesso verranno rimossi. Se modifichi o pubblichi un articolo, un cookie aggiuntivo verrà salvato nel tuo browser. Questo cookie non include dati personali, ma indica semplicemente l'ID dell'articolo appena modificato. Scade dopo 1 giorno. Contenuto incorporato da altri siti web Gli articoli su questo sito possono includere contenuti incorporati (ad esempio video, immagini, articoli, ecc.). I contenuti incorporati da altri siti web si comportano esattamente allo stesso modo come se il visitatore avesse visitato l'altro sito web. Questi siti web possono raccogliere dati su di te, usare cookie, integrare ulteriori tracciamenti di terze parti e monitorare l'interazione con quel contenuto incorporato, incluso il tracciamento della tua interazione con il contenuto incorporato se hai un account e hai effettuato l'accesso a quel sito web. Analytics Con chi condividiamo i tuoi dati Per quanto tempo conserviamo i tuoi dati Se lasci un commento, il commento e i relativi metadati vengono conservati a tempo indeterminato. È così che possiamo riconoscere e approvare automaticamente eventuali commenti successivi invece di tenerli in una coda di moderazione. Per gli utenti che si registrano sul nostro sito web (se presenti), memorizziamo anche le informazioni personali che forniscono nel loro profilo utente. Tutti gli utenti possono vedere, modificare o cancellare le loro informazioni personali in qualsiasi momento (eccetto il loro nome utente che non possono cambiare). Gli amministratori del sito web possono anche vedere e modificare queste informazioni. Quali diritti hai sui tuoi dati Se hai un account su questo sito, o hai lasciato commenti, puoi richiedere di ricevere un file esportato dal sito con i dati personali che abbiamo su di te, compresi i dati che ci hai fornito. Puoi anche richiedere che cancelliamo tutti i dati personali che ti riguardano. Questo non include i dati che siamo obbligati a conservare per scopi amministrativi, legali o di sicurezza. Dove spediamo i tuoi dati I commenti dei visitatori possono essere controllati attraverso un servizio di rilevamento automatico dello spam. Le tue informazioni di contatto [email protected]

02 3031 24664 Acconsento all’utilizzo dei dati personali. Ricevi i nuovi video di Byoblu per email Totale Donazione: €10,00 One Time

Niente e nessuno potrà più manipolarti, con i suoi trucchi per convincerti che la guerra è pace, la libertà è schiavitù, l’ignoranza è forza. Manuale di Autodifesa per Sovranisti: il primo libro edito da Byoblu. Scritto da Francesco Carraro.