QUADERNI IN QUARANTENA, GREMBIULI MONOUSO E PRANZO IN 20 MINUTI: LE REGOLE GROTTESCHE DI ALCUNE SCUOLE

Scuola media, periferia di Roma. Ad un alunno cade una penna per terra, viene subito attuato il rigido protocollo per recuperare quell’oggetto finito sul pavimento, potenziale fonte di un pericoloso focolaio epidemico. Il ragazzo deve immediatamente indossare la mascherina e disinfettarsi le mani, solo a quel punto può alzarsi e recuperare la penna. Tornato al posto, può togliere la mascherina e disinfettare la penna e le mani. Un’operazione che richiede attenzione, preparazione e alto senso civico e morale.

Non stiamo affatto scherzando, in questo istituto è davvero così e il risultato, ovviamente, è che per terra rimangono penne, tappi, gomme e matite senza che nessuno degli alunni vada a raccoglierli, almeno durante le lezioni.

Le nuove regole da seguire a scuola più che rigide appaiono grottesche, perché se è giusto spiegare ai ragazzi quanto sia importante mantenere una certa attenzione, appare al limite del ridicolo osservare comportamenti che poco o nulla hanno a che fare con la profilassi e l’igiene.

Come davvero folle appare il protocollo che in un altro istituto scolastico romano viene seguito per la correzione e la consegna dei compiti. Leggete bene. La professoressa, dopo aver ritirato i quaderni, li chiude in un armadio per quattro giorni. Al quinto giorno di “decantazione”, ci viene da dire, apre l’armadio, corregge i compiti e nuovamente pone i quaderni per altri quattro giorni nell’armadio. Solo a quel punto i ragazzi possono ritirarli e conoscere il loro voto per un esercizio svolto 10 giorni prima di cui probabilmente si erano quasi dimenticati l’esistenza. Quaderni in quarantena, la “ratio” irrazionale sarebbe quella di lasciar trascorrere un numero di ore sufficiente affinché il virus, eventualmente presente sul quaderno, possa morire. E intanto, per evitare che gli alunni rimangano senza quaderni, i docenti hanno chiesto ai genitori di comprare blocchi con gli anelli in modo da togliere e consegnare soltanto i fogli scritti.

DURANTE L’EDUCAZIONE FISICA È “VIETATO SUDARE”

In un’altra scuola, poi, viene chiesto ai ragazzi che svolgono attività fisica di non sudare. Una sorta di “correte piano”, mentre in mensa è consentito mangiare completando il pranzo entro 20 minuti in modo da permettere la turnazione ed evitare che la sala sia completamente piena: il risultato è che viene servito un piatto unico, che molti non gradiscono.

C’è poi la scuola, sempre nel Lazio, dove ai bambini viene chiesto di indossare ogni giorno un grembiule pulito, praticamente monouso per la gioia dei genitori, e alla lavagna ognuno deve utilizzare il proprio pennarello. Felpe e giacche, invece, vanno conservate in buste chiuse e sigillate.

In una scuola media di Roma il dirigente scolastico ha imposto agli alunni di comunicare la propria assenza almeno 48 ore prima: febbre o vomito è bene che diano i primi segnali con largo anticipo!

Insomma, l’elenco delle assurdità appare infinito, forse basterebbe un po’ di buonsenso per trovare il giusto equilibrio tra le regole da rispettare e la necessità di continuare a vivere come persone normali. Sennò si rischia che anche le note sul registro facciano più ridere che arrabbiare: “L’alunno si alza senza permesso per consegnare una mascherina chirurgica a un compagno seduto all’ultimo banco”, ha scritto un professore. Una volta si finiva sul registro per aver copiato o per aver passato un compito. O magari per essersi girati a parlare con la compagna che ogni mattina non vedevi l’ora di incontrare.

