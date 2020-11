“COME TRUCCAVO I VOTI POSTALI”, LE CONFESSIONI DI UN INSIDER

L’inchiesta del New York Post

“Confessioni di un truffatore elettorale: ero un maestro nel falsare i voti postali”, così titolava un articolo del 29 agosto scorso, pubblicato dal New York Post, che metteva in guardia sulla facilità con cui i voti postali negli Stai Uniti possono essere truccati.

Secondo il testimone, un esponente democratico a cui il giornale ha garantito l’anonimato, la frode con i voti postali costituisce più la regola che l’eccezione. Avrebbe truccato per decenni elezioni comunali e federali nello stato del New Jersey, attuando un sistema molto semplice.

Il sistema per truccare i voti postali

Il comune di appartenenza consegna all’elettore che intende votare per posta il kit necessario in una grande busta. Quest’ultima contiene la scheda elettorale, il “certificato di iscrizione al voto” che l’elettore deve firmare e la busta postale di ritorno, cioè la busta che l’elettore dovrà imbucare sigillando al suo interno la scheda elettorale con il voto espresso e il certificato elettorale. È in questo momento che i frodatori entrano in azione.

La scheda elettorale non ha caratteristiche di sicurezza specifiche, come un francobollo o una filigrana. L’insider ha rivelato e dimostrato di essere in grado di fare schede elettorali perfettamente identiche a quelle originali.

Paradossalmente sono più sicure e difficili da ricopiare le buste di ritorno. Per questo motivo le buste di ritorno devono essere prese dagli elettori reali.



La tecnica per farlo è semplicissima. Basta mandare in giro per le case diversi agenti che convincano gli elettori a lasciar loro spedire per posta le buste, offrendosi come servizio pubblico. Gli agenti o meglio gli scagnozzi portano le buste sigillate a casa e le aprono con il vapore per allentare la colla. A quel punto basta togliere la scheda vera, inserire quella falsa e risigillare la busta. Un gioco da ragazzi, “cinque minuti per ogni voto al massimo”, garantisce il testimone.

L’unica accortezza da seguire “è non infilare le schede false in poche cassette postali pubbliche, ma spargerle in giro per la città”. “Una vera e propria miniera di voti postali facilmente falsificabili”, racconta l’insider, “sono poi le case di cura per anziani”. Lì non c’è nemmeno bisogno di tutto questo sistema, basta un’infermiera compiacente che compila direttamente la scheda per loro.



Un altro sistema è poi coinvolgere un postino. Ne basta uno per eliminare centinaia e migliaia di voti. “Un postino rabbioso anti-Trump che lavora in una roccaforte repubblicana, può prendere le buste e sapendo che il 95% andrà al candidato repubblicano, può semplicemente buttarle nella spazzatura o bruciarle”. In alcuni casi, i dipendenti delle poste erano membri della sua “squadra di lavoro”, vagliavano le schede della posta e le consegnavano all’agente. “Bastano 500 o mille voti truccati per capovolgere l’esito elettorale in alcuni Stati“, assicura l’insider del New York Post.

Le anomalie in Michigan, Wisconsin e Pennsylvania

Questo sistema facilmente falsificabile è stato molto sponsorizzato in campagna elettorale dai democratici per evitare la diffusione del coronavirus. I voti postali rischiano però di decidersi l’elezione più importante al mondo, quella del presidente degli Stati Uniti d’America.



In Michigan e Wisconsin, stati assegnati a Joe Biden, Donald Trump e il suo entourage hanno già annunciato il ricorso. I voti postali hanno completamente ribaltato il risultato in maniera sorprendente soprattutto in Michigan. Con l’82% dei voti scrutinati Trump era in testa con il 51,3% contro il 47% di Biden. La partita si è chiusa con il 50,4% per Biden e il 48% per Trump.



Anche in Pennsylvania sta accadendo qualcosa di simile. Ieri, con il 75% di voti scrutinati, Trump era saldamente in testa con il 55,7%, mentre Biden era fermo al 43,6%. Quando lo scrutinio è proseguito e arrivato all’89%, Trump ha perso 5 punti percentuali e Biden ne ha guadagnati altrettanti. Al momento la situazione è in bilico, con Trump al 50,7% e Biden al 48,1.

Il caso dell’Arizona

In Arizona ha fatto molto discutere l’assegnazione da parte dell’emittente televisiva Fox News dello Stato a Biden, quando lo scrutinio è ancora fermo all’86% di schede elettorali. Nella contea di Maricopa molti supporter del presidente in carica hanno protestato di fronte l’edificio del dipartimento elettorale di Phoenix. La folla ha gridato “Contate i voti” e le forze dell’ordine hanno dovuto scortare gli scrutinatori all’uscita del seggio. La competizione per la Casa Bianca è tesissima.

Le dichiarazioni di Rudolph Giuliani

Rudolph Giuliani, l’ex sindaco di New York e attuale capo del pool di avvocati di Donald Trump, ha rilasciato delle dichiarazioni: “Vinceremo noi le elezioni. Lo abbiamo già fatto, si tratta solo di contare i voti in modo equo. Quello in atto è uno sforzo concentrato dei criminali che gestiscono il Partito democratico. Quando governi un luogo per 20, 30 o 100 anni, la corruzione di tutti i tipi dilaga. La frode elettorale è uno dei principali metodi con cui mantengono il potere. Non lasceremo che la facciano franca, queste elezioni verranno decise dal popolo. Non sappiamo neanche se quelle schede sono vere, potrebbero provenire da Marte per quanto ci riguarda”.

La nuova lettera di monsignor Viganò

È certo dei dubbi anche monsignor Carlo Maria Viganò che ha scritto una nuova lettera in cui invita i Cristiani e i fedeli cittadini a pregare contro la truffa elettorale che sarebbe stata attuata a danno del presidente in carica. “Vi sono Stati in cui il numero dei voti è superiore a quello dei votanti; altri in cui il voto per corrispondenza pare esclusivamente a favore di Joe Biden; altri in cui lo spoglio delle schede viene sospeso senza motivo o dove sono scoperte clamorose manomissioni: sempre e solo contro il Presidente Donald J. Trump, e sempre e solo a vantaggio di Biden”, ha scritto monsignor Viganò.

“Stoppate i conteggi” dice Trump

A ormai quasi quarant’otto ore dalla chiusura dei seggi tutto è bloccato. Dati aggiornati non arrivano più. Donald Trump ha pubblicato un tweet in cui dice di interrompere i conteggi. Evidentemente il presidente vuole vederci chiaro. Restano ancora da assegnare i grandi elettori di Nevada, Arizona, Pennsylvania, Georgia e Nord Carolina. Se Biden ne vincesse uno solo, sarebbe eletto. La sensazione è che il prossimo presidente degli Stati Uniti d’America sarà deciso in un’aula di Tribunale, dai giudici della Corte Suprema.

LA TUA GRANDE SCOMMESSA PER CAMBIARE LA STORIA €26.197 of €100.000 raised Fermati e rifletti: che tu sia giovane o che abbia alle spalle ormai diverse primavere, quante volte ti è capitato di vedere una televisione che nascesse per l’esclusiva volontà dei cittadini? Sta avvenendo oggi, e sta accadendo in Italia. Per la prima volta abbiamo la possibilità di finanziare non un giornale, non un semplice canale youtube, ma un’informazione diversa, al vertice della piramide dell’informazione, che possa raggiungere milioni di italiani e che sia davvero libera. In questo video Claudio Messora e Virginia Camerieri vi raccontano la magia che sta avvenendo sotto ai vostri occhi, e vi chiedono di crederci. Non è mai bastato così poco per ottenere così tanto, perché Democrazia è Confronto, e già solo offrire un punto di vista diverso a milioni di cittadini, nell’era della censura social e del pensiero unico dominante, è un atto rivoluzionario. Non è più il momento di essere nichilisti né quello di dividersi: sarà una televisione di tutti, e per averla ti chiediamo solo di partecipare con il tuo piccolo atto di fiducia mensile. Riusciresti a sopportare, quando un giorno ogni spazio dovesse chiudersi – come già avvenuto in passato – il rimorso o il rimpianto di non averci provato quando sarebbe bastato così poco per far accadere il miracolo? Diventa un editore della nuova televisione. Fai una donazione mensile ricorrente, o sottoscrivi un piccolo abbonamento. Potrebbe essere l’ultimo spiraglio aperto, nel quale infilarsi prima che la pesante paratia stagna del controllo sociale si chiuda del tutto. € Importo della Donazione: editore volenteroso

editore appasionato

editore impegnato

editore convinto

editore entusiasta

super editore

editore autonomo (scegli la tua quota) Fai questa donazione mensile Seleziona il metodo di pagamento PayPal

Donazione con bonifico

Carta di credito Informazioni Personali Nome * Cognome Indirizzo Email * Rendi anonima questa donazione. Termini Chi siamo L'indirizzo del nostro sito web è: https://www.byoblu.com. Quali dati personali raccogliamo e perché li raccogliamo Commenti Quando i visitatori lasciano commenti sul sito, raccogliamo i dati mostrati nel modulo dei commenti oltre all'indirizzo IP del visitatore e la stringa dello user agent del browser per facilitare il rilevamento dello spam. Una stringa anonimizzata creata a partire dal tuo indirizzo email (altrimenti detta hash) può essere fornita al servizio Gravatar per vedere se lo stai usando. La privacy policy del servizio Gravatar è disponibile qui: https://automattic.com/privacy/. Dopo l'approvazione del tuo commento, la tua immagine del profilo è visibile al pubblico nel contesto del tuo commento. Media Se carichi immagini sul sito web, dovresti evitare di caricare immagini che includono i dati di posizione incorporati (EXIF GPS). I visitatori del sito web possono scaricare ed estrarre qualsiasi dato sulla posizione dalle immagini sul sito web. Modulo di contatto Cookie Se lasci un commento sul nostro sito, puoi scegliere di salvare il tuo nome, indirizzo email e sito web nei cookie. Sono usati per la tua comodità in modo che tu non debba inserire nuovamente i tuoi dati quando lasci un altro commento. Questi cookie dureranno per un anno. Se hai un account e accedi a questo sito, verrà impostato un cookie temporaneo per determinare se il tuo browser accetta i cookie. Questo cookie non contiene dati personali e viene eliminato quando chiudi il browser. Quando effettui l'accesso, verranno impostati diversi cookie per salvare le tue informazioni di accesso e le tue opzioni di visualizzazione dello schermo. I cookie di accesso durano due giorni mentre i cookie per le opzioni dello schermo durano un anno. Se selezioni "Ricordami", il tuo accesso persisterà per due settimane. Se esci dal tuo account, i cookie di accesso verranno rimossi. Se modifichi o pubblichi un articolo, un cookie aggiuntivo verrà salvato nel tuo browser. Questo cookie non include dati personali, ma indica semplicemente l'ID dell'articolo appena modificato. Scade dopo 1 giorno. Contenuto incorporato da altri siti web Gli articoli su questo sito possono includere contenuti incorporati (ad esempio video, immagini, articoli, ecc.). I contenuti incorporati da altri siti web si comportano esattamente allo stesso modo come se il visitatore avesse visitato l'altro sito web. Questi siti web possono raccogliere dati su di te, usare cookie, integrare ulteriori tracciamenti di terze parti e monitorare l'interazione con quel contenuto incorporato, incluso il tracciamento della tua interazione con il contenuto incorporato se hai un account e hai effettuato l'accesso a quel sito web. Analytics Con chi condividiamo i tuoi dati Per quanto tempo conserviamo i tuoi dati Se lasci un commento, il commento e i relativi metadati vengono conservati a tempo indeterminato. È così che possiamo riconoscere e approvare automaticamente eventuali commenti successivi invece di tenerli in una coda di moderazione. Per gli utenti che si registrano sul nostro sito web (se presenti), memorizziamo anche le informazioni personali che forniscono nel loro profilo utente. Tutti gli utenti possono vedere, modificare o cancellare le loro informazioni personali in qualsiasi momento (eccetto il loro nome utente che non possono cambiare). Gli amministratori del sito web possono anche vedere e modificare queste informazioni. Quali diritti hai sui tuoi dati Se hai un account su questo sito, o hai lasciato commenti, puoi richiedere di ricevere un file esportato dal sito con i dati personali che abbiamo su di te, compresi i dati che ci hai fornito. Puoi anche richiedere che cancelliamo tutti i dati personali che ti riguardano. Questo non include i dati che siamo obbligati a conservare per scopi amministrativi, legali o di sicurezza. Dove spediamo i tuoi dati I commenti dei visitatori possono essere controllati attraverso un servizio di rilevamento automatico dello spam. Le tue informazioni di contatto [email protected]

02 3031 24664 Acconsento all’utilizzo dei dati personali. Ricevi i nuovi video di Byoblu per email Totale Donazione: €10,00 One Time

Niente e nessuno potrà più manipolarti, con i suoi trucchi per convincerti che la guerra è pace, la libertà è schiavitù, l’ignoranza è forza. Manuale di Autodifesa per Sovranisti: il primo libro edito da Byoblu. Scritto da Francesco Carraro.