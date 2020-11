La gallina di Stalin e l’anno che verrà – Francesco Carraro

di Francesco Carraro

Mi è capitato di imbattermi in un aneddoto su Stalin. Non so se sia davvero farina del sacco del celebre despota, oppure no. Ma quel che qui interessa è il messaggio, che starebbe bene in bocca a qualsiasi dittatore. O anche a certi convinti assertori del cosiddetto “Grande Reset” del capitalismo planetario.

Dunque, nella storiella in questione, Stalin – davanti alla platea adorante e terrorizzata dei suoi sottoposti – piglia una gallina e la spenna viva. Poi rimette per terra il pennuto dolorante, si allontana, recupera un sacchetto di miglio, sparge un po’ di chicchi per terra e la gallinella corre subito da lui per beccarli.

La morale della favola, per il capo della Russia comunista, era semplice:

“Così si governano gli stupidi. Avete visto come la gallina mi inseguiva nonostante tutto il dolore che gli ho procurato. La maggior parte dei popoli sono così. Continuano a seguire i loro governanti e i politici nonostante tutto il dolore che gli provocano, con il solo scopo di ricevere un regalo da niente o semplicemente un po’ di cibo per qualche giorno”.

Il meccanismo è attualissimo e funziona in un duplice senso: materiale e “spirituale”, per così dire. Sotto il primo profilo, il grande reset del capitalismo è stato proposto durante una riunione virtuale, del giugno scorso, dal signor Klaus Schwab, fondatore e presidente esecutivo del World Economic Forum. Per di più, alla presenza dei maggiorenti del Fondo Monetario Internazionale, Banca mondiale e compagnia briscola. Ed è stato compreso, nella sua essenza, dall’economista, e analista geopolitico, Peter Koenig il quale ha additato la natura eversiva del progetto:

“Sostituire il frutto del lavoro, vale a dire il salario per il lavoro dignitoso, con un reddito di base universale (UBI), creando una dipendenza dal sistema e demolendo il lavoro umano e ciò che resta dell’autostima”.

In parole povere, la famosa ricetta del reddito di “cittadinanza”, “inclusione”, “universale”. Che non è affatto una misura progressista, sociale e di sinistra come vorrebbe far credere il Guru Grillo alle anime belle dei Cinque Stelle: è uno dei cardini del pensiero neo-liberista: mano libera al mercato, espulsione dallo stesso dei meno competitivi e sopravvivenza garantita a questi ultimi con le famose mancette di “dignità”.

Ora vogliono traslare questa trovata su vasta scala. Quanta più gente sarà intruppata nelle file dei “sussidiati minimi”, tanto più aumenterà il numero dei neo-proletari inoffensivi. Non già condannati a un destino da fame, foriero di spinte ribellistiche, ma tenuti semmai sulla corda di un caritatevole obolo, da meritare strada facendo cambiando “abitudini” e rispettando le “regole”.

Ma c’è un altro aspetto da considerare. Ed è la creazione di quella che gli esperti di programmazione neurolinguistica chiamerebbero una nuova “mappa del mondo” collettiva. Una mappa concepita in alto loco e spacciata dalla formidabile cinghia di trasmissione dei media mainstream. Essa, però, non ha a che fare con la “sopravvivenza” fisica (a quella penserà il reddito di cui sopra). Ha a che vedere, semmai, con la “vitalità” interiore, personale, morale; a voler usare un vocabolo impegnativo: “spirituale”, appunto. O, altrimenti detto, con la famosa “libertà”. Che si traduce, in definitiva, nella possibilità di espandere al massimo la sfera delle proprie potenzialità, capacità, ambizioni. E che rappresenta, se ci fate caso, l’ambiziosissimo programma sociale, ma anche “individuale”, della nostra Costituzione del 1948.

In particolare laddove, all’Articolo 4, la suprema Carta si impegna a offrire ai cittadini un contesto in cui poter consentire a (ed esigere da) tutti lo svolgimento di “un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società”.

Ebbene, il Nuovo Ordine prossimo venturo, “favorito” dal Covid-19 – ma “progettato” dalle cupole opache ed elitarie del globalismo coatto – prevede che le masse siano spennate esattamente come la gallina di Stalin. E non solo, o tanto, dei diritti fondamentali, quanto piuttosto, e soprattutto, delle condizioni minime necessarie per poter esercitare nel modo più ampio, compiuto ed effettivo quegli stessi diritti in cui la libertà si sostanzia.

Per parte sua, la Matrice Mondialista offrirà a questi individui “nudi” (anzi, “spennati”), oltre alla pagnotta, un altro genere di cibo: la garanzia della salvezza (non della salute, badate bene) da questo virus, e da tutti quelli a venire. Ecco la nuova mappa del mondo cui accennavamo poc’anzi: una griglia di interpretazione e lettura della realtà dove ciò che conta è essere “immuni” da un agente patogeno: oggi il Covid, domani chissà.

E in nome di questo privilegio, anzi in cambio di esso, gli atterriti abitanti del pianeta accetteranno qualsiasi collaterale misura: preventiva, contenitiva o punitiva. Anzi, saranno persino riconoscenti per essere stati spiumati a dovere, nonché giulivi per aver sofferto abbastanza, ma non troppo.

E le sparute minoranze che si rifiutano di “adattarsi”? Se non si organizzeranno per tempo, in una massa critica, faranno la fine dei “cretini” della famosa canzone di Dalla. Insomma: “Senza grandi disturbi qualcuno sparirà”.

Niente e nessuno potrà più manipolarti, con i suoi trucchi per convincerti che la guerra è pace, la libertà è schiavitù, l’ignoranza è forza. Manuale di Autodifesa per Sovranisti: il primo libro edito da Byoblu. Scritto da Francesco Carraro.

REALIZZIAMO INSIEME L’OTTAVA TELEVISIONE ITALIANA, CHE SIA FINALMENTE UNA TV DEI CITTADINI! €71.643 of €100.000 raised Fermati e rifletti: che tu sia giovane o che abbia alle spalle ormai diverse primavere, quante volte ti è capitato di vedere una televisione che nascesse per l’esclusiva volontà dei cittadini? Sta avvenendo oggi, e sta accadendo in Italia. Per la prima volta abbiamo la possibilità di finanziare non un giornale, non un semplice canale youtube, ma un’informazione diversa, al vertice della piramide dell’informazione, che possa raggiungere milioni di italiani e che sia davvero libera. In questo video Claudio Messora e Virginia Camerieri vi raccontano la magia che sta avvenendo sotto ai vostri occhi, e vi chiedono di crederci. Non è mai bastato così poco per ottenere così tanto, perché Democrazia è Confronto, e già solo offrire un punto di vista diverso a milioni di cittadini, nell’era della censura social e del pensiero unico dominante, è un atto rivoluzionario. Non è più il momento di essere nichilisti né quello di dividersi: sarà una televisione di tutti, e per averla ti chiediamo solo di partecipare con il tuo piccolo atto di fiducia mensile. Riusciresti a sopportare, quando un giorno ogni spazio dovesse chiudersi – come già avvenuto in passato – il rimorso o il rimpianto di non averci provato quando sarebbe bastato così poco per far accadere il miracolo? Diventa un editore della nuova televisione. Fai una donazione mensile ricorrente, o sottoscrivi un piccolo abbonamento. Potrebbe essere l’ultimo spiraglio aperto, nel quale infilarsi prima che la pesante paratia stagna del controllo sociale si chiuda del tutto. € Importo della Donazione: 5

10

25

50

100

200

SCEGLI TU Fai questa donazione mensile Seleziona il metodo di pagamento PayPal

Donazione con bonifico

Carta di credito

SEPA Direct Debit Informazioni Personali Nome * Cognome Indirizzo Email * Rendi anonima questa donazione. ByoBlu - Il video blog di Claudio Messora 1.00 REALIZZIAMO INSIEME L’OTTAVA TELEVISIONE ITALIANA, CHE SIA FINALMENTE UNA TV DEI CITTADINI! ERROR: Either you do not have a saved card to donate with Google Pay or you're using an older version of Chrome without Google Pay support. or Pay with Card Numero Carta * CVC * Nome intestatario carta * Scadenza * Termini Chi siamo L'indirizzo del nostro sito web è: https://www.byoblu.com. Quali dati personali raccogliamo e perché li raccogliamo Commenti Quando i visitatori lasciano commenti sul sito, raccogliamo i dati mostrati nel modulo dei commenti oltre all'indirizzo IP del visitatore e la stringa dello user agent del browser per facilitare il rilevamento dello spam. Una stringa anonimizzata creata a partire dal tuo indirizzo email (altrimenti detta hash) può essere fornita al servizio Gravatar per vedere se lo stai usando. La privacy policy del servizio Gravatar è disponibile qui: https://automattic.com/privacy/. Dopo l'approvazione del tuo commento, la tua immagine del profilo è visibile al pubblico nel contesto del tuo commento. Media Se carichi immagini sul sito web, dovresti evitare di caricare immagini che includono i dati di posizione incorporati (EXIF GPS). I visitatori del sito web possono scaricare ed estrarre qualsiasi dato sulla posizione dalle immagini sul sito web. Modulo di contatto Cookie Se lasci un commento sul nostro sito, puoi scegliere di salvare il tuo nome, indirizzo email e sito web nei cookie. Sono usati per la tua comodità in modo che tu non debba inserire nuovamente i tuoi dati quando lasci un altro commento. Questi cookie dureranno per un anno. Se hai un account e accedi a questo sito, verrà impostato un cookie temporaneo per determinare se il tuo browser accetta i cookie. Questo cookie non contiene dati personali e viene eliminato quando chiudi il browser. Quando effettui l'accesso, verranno impostati diversi cookie per salvare le tue informazioni di accesso e le tue opzioni di visualizzazione dello schermo. I cookie di accesso durano due giorni mentre i cookie per le opzioni dello schermo durano un anno. Se selezioni "Ricordami", il tuo accesso persisterà per due settimane. Se esci dal tuo account, i cookie di accesso verranno rimossi. Se modifichi o pubblichi un articolo, un cookie aggiuntivo verrà salvato nel tuo browser. Questo cookie non include dati personali, ma indica semplicemente l'ID dell'articolo appena modificato. Scade dopo 1 giorno. Contenuto incorporato da altri siti web Gli articoli su questo sito possono includere contenuti incorporati (ad esempio video, immagini, articoli, ecc.). I contenuti incorporati da altri siti web si comportano esattamente allo stesso modo come se il visitatore avesse visitato l'altro sito web. Questi siti web possono raccogliere dati su di te, usare cookie, integrare ulteriori tracciamenti di terze parti e monitorare l'interazione con quel contenuto incorporato, incluso il tracciamento della tua interazione con il contenuto incorporato se hai un account e hai effettuato l'accesso a quel sito web. Analytics Con chi condividiamo i tuoi dati Per quanto tempo conserviamo i tuoi dati Se lasci un commento, il commento e i relativi metadati vengono conservati a tempo indeterminato. È così che possiamo riconoscere e approvare automaticamente eventuali commenti successivi invece di tenerli in una coda di moderazione. Per gli utenti che si registrano sul nostro sito web (se presenti), memorizziamo anche le informazioni personali che forniscono nel loro profilo utente. Tutti gli utenti possono vedere, modificare o cancellare le loro informazioni personali in qualsiasi momento (eccetto il loro nome utente che non possono cambiare). Gli amministratori del sito web possono anche vedere e modificare queste informazioni. Quali diritti hai sui tuoi dati Se hai un account su questo sito, o hai lasciato commenti, puoi richiedere di ricevere un file esportato dal sito con i dati personali che abbiamo su di te, compresi i dati che ci hai fornito. Puoi anche richiedere che cancelliamo tutti i dati personali che ti riguardano. Questo non include i dati che siamo obbligati a conservare per scopi amministrativi, legali o di sicurezza. Dove spediamo i tuoi dati I commenti dei visitatori possono essere controllati attraverso un servizio di rilevamento automatico dello spam. Le tue informazioni di contatto [email protected]

02 3031 24664 Acconsento all’utilizzo dei dati personali. Ricevi i nuovi video di Byoblu per email Totale Donazione: €10,00 One Time