Di strategie, psicologia, società e stratagemmi per non morire con un cartello in mano

La dinamica sociale è complessa almeno tanto quanto quella individuale: l’essere umano è sfaccettato e non può essere ridotto, incasellato, etichettato, semplificato. Definizioni come “negazionisti” e “no vax” non hanno senso proprio per questo motivo: tendono a uniformare, spesso in maniera strumentale, un gruppo di persone, e a ridurne le mille motivazioni diverse, di per sé plausibili e ragionevoli, ad un’unica motivazione grottesca e, per l’ipersemplificazione che si porta dietro, inaccettabile. E sulla base di questa ipersemplificazione, si riducono un numero potenzialmente illimitato di persone ad un unica appartenenza ideologica. Una volta avrebbe potuto essere l’etnia, la razza, la religione… e sappiamo che fine facevano coloro che ricadevano entro questi paletti immaginari. Oggi tali definizioni vengono utilizzate per screditare le posizioni che non fanno comodo ai portatori di interessi e, in questo modo, continuare ad esercitare un predominio non solo ideologico, ma anche economico e perfino oppressivo. Incasellare qualcuno entro una rigorosa classificazione, come se le sue motivazioni non potessero essere diverse, in radice, rispetto a quelle di un altro che pure sembra inseguire lo stesso fine, è un errore che non permette di costruire una visione lucida della realtà. Un boomerang che si ritorce perfino contro chi lo lancia, perché imparare a comprendere le singole ragioni individuali permette di differenziare le risposte e quindi di essere più efficaci nella difesa delle proprie ragioni. Il muro contro muro generalizzato, invece, esacerba le posizioni e alimenta uno scontro infinito, cristallizzato, come una partita a scacchi eternamente in stallo.

La personalità di un essere umano è complessa: se chiedessi a ciascuno di voi perché sostiene una tesi, probabilmente avrei cento risposte diverse. Inoltre, chi ama il mare potrebbe non amare le immersioni; chi ama la montagna potrebbe non amare il volo; e tra chi ama la montagna potrebbe esserci chi ama anche il mare o chi ama la montagna ma non la neve, oppure il mare ma d’inverno, come cantava la Bertè. Certo, si può fare gruppo soltanto con chi ama la montagna e ama volare, ma sarebbe un gruppo piccolo, e quando si trattasse di difendere la montagna tout-court, sarebbe preferibile che a farlo fossero tutti quelli che amano lo montagna, e non solo quelli che amano anche il volo. Sarebbero enormemente più numerosi, non trovate?

Prendiamo uno come Andrea Crisanti, per esempio: qui su Byoblu ne abbiamo delineato molte volte i conflitti di interesse o le contraddizioni. Guardate “I rapporti del braccio destro di Zaia con la Bill & Melinda Gates Foundation“, oppure “Lockdown a Natale e tutti a casa per le feste: Crisanti vuole resettare il sistema“, o ancora “Crisanti su Nature: adesso gli asintomatici sono pericolosi come chi ha i sintomi“. Eppure, quando quello stesso Crisanti, in questi giorni, ha detto che lui il vaccino, in assenza di certezze sulla sua sicurezza, non se lo farebbe (e per questo è stato massacrato dai grandi camici bianchi del tempio), molti hanno esultato ed hanno iniziato a citarlo come se improvvisamente tutto quello che aveva detto o fatto prima non fosse mai avvenuto, o tutto sommato non fosse così importante. Perché? Perché ragioniamo a squadre: quando (ipoteticamente) Ronaldo fa una dichiarazione che apre alla possibilità di passare all’Inter, i tifosi dell’Inter esultano e quelli della Juve lo insultano. Poi magari per Ronaldo si è trattato di una provocazione, o di una battuta, o magari le sue parole facevano parte di un ragionamento più ampio, ma la speranza di segnare un passo avanti nei rapporti di forza spinge le persone a chiudere un occhio, e non infrequentemente perfino tutti e due. Pensate alla storia del figliol prodigo: come mai il padre ordina di vestirlo con i vestiti migliori, e di uccidere il vitello grasso? Perché nel perdono è insisto un senso di conquista che è ben più forte del riconoscimento di un merito già appurato. Tanta è la soddisfazione di vedere qualcuno che si pente, e che dopo avere duramente contestato si ravvede e riconosce le nostre ragioni, che siamo disposti a festeggiarlo e, sapendo quanto gli dev’essere costato, ad accoglierlo a braccia aperte.

Ora, nessuno si sogna di accogliere Crisanti a braccia aperte (a meno che non dia segni di ravvedimento ben più importanti), ma pensate a una partita di tiro alla fune: di qua ci sono gli ortodossi, i duri e puri, con muscoli d’acciaio e che non sono disposti a perdere neppure un centimetro, e di là altrettanto. Le due squadre si equivalgono e la corda, tesa all’inverosimile, non si muove. Tutti sono spossati, sudano copiosamente ma non mollano. Ora, verso il centro della fune si alternano invece individui meno caratterizzati, e magari anche più deboli, che contribuiscono al sostanziale equilibrio della partita, ma per il fatto di coltivare anche solo un dubbio sull’artificiosa suddivisione in squadre, sono più propensi, di tanto in tanto, a passare dall’altra parte e iniziare a tirare nella direzione opposta. Ne basta uno di questi che si sposta, e la partita ricomincia a girare: la squadra che acquista un membro inizia a guadagnare qualche centimetro. La corda si muove lentamente ma non ritorna più nella posizione di equilibrio iniziale. Se gli assetti di forza restano tali, prima o poi il destino della partita è segnato.

Ecco: la tensione sociale, quella fra concorrenti che difendono interessi diversi, è simile, con la differenza che non ci sono dieci concorrenti in tutto, ma decine di milioni, e che nella zona centrale e fluida ce ne sono molti, troppi per essere contati. Eppure quella zona fluida è quella che fa la differenza: una persona che passa da una parte all’altra può non essere percepibile nel quadro di insieme, ma quella persona se ne porta sempre dietro alcune decine. Taluni hanno un seguito di centinaia o di migliaia di altre persone: cosa succede se passano tutte da una parte all’altra?

E poi c’è un’altra questione: permettere a quella persona di entrare in squadra e iniziare a dare qualche strattone a svantaggio degli avversari produce un’altra conseguenza importante, che rappresenta una delle infinite variabili che incidono sulla complessità dell’animo umano. Tutti siamo immersi in questa grande partita che è la vita. Spesso le cose non cambiano fino a quando non si raggiunge una massa critica, ma da quel preciso punto in poi iniziano letteralmente a rotolare. Questo dipende dal fatto che l’essere umano è un “animale sociale”: le decisioni della maggioranza sono per molti la linea da seguire. A nessuno piace perdere: tutti, insomma, vogliono far parte della squadra che vince, e questo vale sia per le personalità più deboli che, in misura più sottile ma non per questo meno reale, per le persone di carattere. Cosa succede se un indeciso inizia a tirare dalla parte opposta, e si rende conto che insieme alla nuova squadra sta vincendo? Succede che lentamente la sua percezione delle cose inizia a cambiare: se qualcuno che si trova in una condizione di equilibrio instabile (come un uomo duramente contestato) riesce a trovare un punto di appoggio che gli dà forza e stabilità, questo qualcuno molto probabilmente non tornerà più indietro. Come per la storia iniziale dell’ipotetico Ronaldo, è la sensazione di sentirsi parte di una squadra, la sensazione di essere accolti e sostenuti, che produce il cambiamento. Accogliere qualcuno, dargli una chance, genera una nuova possibilità: la possibilità che questa persona, sentendosi rassicurata e vedendo una nuova dimensione nel suo futuro, possa decidere di restare e cambiare maglietta definitivamente.

Nel mondo di chi vuole tutto e subito, dell’intransigenza ideologica, esistono solo amici o nemici, eroi o traditori, e con i primi si parla mentre i secondi si fucilano. Questa mentalità tuttavia non è vincente ed è destinata a condurre alla marginalità. Non tiene conto del fatto che gli esseri umani sono miliardi, e come rivendichiamo per noi stessi il diritto di essere rispettati, è necessario concedere questo rispetto anche a tutti quelli che la pensano diversamente, perché concedendolo si crea un canale di comunicazione, e quando si crea un canale si crea un flusso, e dove c’è un flusso c’è movimento, spostamento, e le persone che si spostano finiscono per creare nuove maggioranze. Le nuove maggioranze sono ciò di cui abbiamo bisogno, mentre quello di cui non abbiamo bisogno è un cadavere putrefatto con un cartello in mano su cui è scritto: “non rivolgermi la parola”. È come per la Costituzione, che detta le linee guida, i principi generali, ma lascia i dettagli organizzativi alle fonti di secondo e terzo livello: le leggi e i regolamenti. Così dobbiamo essere noi, avere chiaro in quale tipo di mondo vogliamo vivere, ma restare aperti alle strategie per realizzare i nostri sogni.

Adesso, chi vuole provare a vedere se possiamo aggiungere una persona in più a tirare dalla nostra parte, rafforzando una posizione (e non necessariamente quella persona) che altrimenti potrebbe evaporare velocemente, firmi questa petizione. Chi invece, nonostante tutto, ancora non ne comprendesse il motivo, attenda pure e nel frattempo, magari, si legga i 36 stratagemmi cinesi e l’arte della guerra di Sun Tzu, ben spiegati nel libro di Francesco Carraro “Manuale di Autodifesa per Sovranisti (con prologo per non sovranisti)“.