PROPOSTO UN ALTRO TSO A DARIO MUSSO: “È UNA PERSECUZIONE POLITICA!” AFFERMA IL FRATELLO

Chiusure, restrizioni, limitazioni della libertà. Da ormai quasi un anno a questa parte i cittadini italiani si stanno abituando troppo facilmente a questo tipo di normative che, in alcuni casi, hanno comportato attacchi diretti alla stessa dignità delle persone. Vi ricordate la vicenda di Dario Musso?

Quando il diritto di critica viene punito con la forza

Dario Musso è un ragazzo di trent’anni che nel maggio scorso ha potuto toccare in prima persona i rischi legati all’abuso di potere in tempi di emergenza virus. Questo ragazzo di Ravenusa, in provincia di Agrigento, si era reso protagonista di una vicenda che avevamo avuto modo di approfondire proprio qui su Byoblu. In pratica il ragazzo, esasperato dalle misure di restrizione, aveva deciso di lanciare a modo suo un messaggio ai suoi concittadini. Sulla sua macchina con l’utilizzo di un megafono aveva girato per le vie della città esprimendo la sua opinione personale sulla gestione dell’emergenza, nonché i dubbi che anche molti esperti hanno esposto negli ultimi mesi.

Certo toni duri, ma comunque classificabili all’interno del diritto di critica e dissenso. Tuttavia il ragazzo era stato circondato da diversi agenti delle forze dell’ordine per poi essere bloccato e successivamente sedato da alcuni enigmatici individui in camice bianco. Da allora il ragazzo è sparito per 4 giorni, senza che i familiari avessero notizie. Dopo questo lungo periodo il fratello, l’Avvocato Lillo Massimiliano Musso, era riuscito a sentire telefonicamente Dario. Telefonata che aveva rivelato un certo disagio fisico e psicologico. Insomma Dario era stato sottoposto ad un TSO, il Trattamento Sanitario Obbligatorio.

Tutto quello che non torna sul TSO

Al rientro a casa, Dario stava male e ancora non aveva smaltito gli effetti della sedazione forzata cui è stato soggetto. A questo proposito è utile anche riportare le dichiarazioni fatte dallo psichiatra Piero Cipriani che aveva commentato la vicenda:

I Tso sono delle ratio estreme da riservare a pochissime persone che stanno in condizioni davvero singolari. Il povero Dario subisce una cattura, una caccia all’uomo: atterrato con la faccia sull’asfalto. Una spettacolarizzazione indecente.

Il fratello, l’Avvocato Musso, ha cercato di districarsi per fare giustizia su questa vicenda, ma adesso è accaduto un altro evento apparentemente inspiegabile.

A distanza di otto mesi ci perviene una richiesta di incidente probatorio – così riferisce Massimiliano Lillo Musso su Byoblu – per un delitto che Dario avrebbe consumato e che sarebbe lo stesso evento per cui ha subito già il TSO. In buona sostanza Dario avrebbe vilipeso le forze armate rivolgendo espressioni sconvenienti nei confronti dei carabinieri che lo avevano fermato e lo stavano identificando. È un reato d’opinione per cui c’è una sanzione, una multa da 1000 fino a 5000 euro e con il patteggiamento si riduce addirittura a 600 euro. La cosa che inquieta non è in sé il capo di accusa, ma il passaggio successivo che fonda la richiesta di incidente probatorio. Il pubblico ministero chiede infatti una perizia psichiatrica su Dario per capire se all’epoca del delitto era capace di intendere e di volere al fine di escluderne la punibilità. Non solo. Si richiede di valutare l’attuale capacità di intendere e di volere e addirittura di individuare la più idonea forma di trattamento sanitario di contenimento laddove risulti socialmente pericoloso”.

Una persecuzione politica?

Sul reato contestato quindi niente da dire, ma quello che suscita quantomeno stupore è la richiesta fatta dalla Procura. Una domanda sorge spontanea: che senso ha esaminare l’attuale salute psichica di una persona per un reato commesso mesi fa? Non si capisce, e nemmeno il fratello, l’Avvocato Lillo Musso, riesce a capacitarsi di una simile richiesta e decide quindi di promettere battaglia per questa vicenda. Insomma c’è del marcio in questa vicenda.

È un atto totalmente abnorme – ha poi aggiunto l’Avvocato Musso – a cui noi dobbiamo resistere con grande fermezza perché dopo 8 mesi non si capisce l’attualità di questa richiesta. Sembra più il tentativo di dare la patente di pazzo a Dario per coprire poi tutto quello che sta emergendo negli altri procedimenti. Infatti sta venendo fuori che la dottoressa che aveva proposto il TSO per Dario non ha preso l’iniziativa spontaneamente, ma fu contattata direttamente dal sindaco di Ravanusa. La dottoressa inizialmente si era rifiutata perché non era in servizio, ma il sindaco continuò ad insistere. È poi emerso che nessun dottore ha mai visitato Dario, che ha quindi subito un TSO totalmente illegale, immotivato. Solleciteremo quindi un’ispezione ministeriale, del Ministero della Giustizia e una serie di interrogazioni parlamentari.

Ci sono zone d’ombra in quella che sembra ormai essere una vera e propria persecuzione nei confronti di questo ragazzo. E l’idea che un osservatore esterno può farsi di fronte a tutto questo è che tale episodio possa essere stato una dimostrazione di forza, un avvertimento verso tutti, da parte di chi deve far rispettare leggi che minacciano le libertà fondamentali dei cittadini.

REALIZZIAMO INSIEME L’OTTAVA TELEVISIONE ITALIANA, CHE SIA FINALMENTE UNA TV DEI CITTADINI! €78.874 of €100.000 raised Fermati e rifletti: che tu sia giovane o che abbia alle spalle ormai diverse primavere, quante volte ti è capitato di vedere una televisione che nascesse per l’esclusiva volontà dei cittadini? Sta avvenendo oggi, e sta accadendo in Italia. Per la prima volta abbiamo la possibilità di finanziare non un giornale, non un semplice canale youtube, ma un’informazione diversa, al vertice della piramide dell’informazione, che possa raggiungere milioni di italiani e che sia davvero libera. In questo video Claudio Messora e Virginia Camerieri vi raccontano la magia che sta avvenendo sotto ai vostri occhi, e vi chiedono di crederci. Non è mai bastato così poco per ottenere così tanto, perché Democrazia è Confronto, e già solo offrire un punto di vista diverso a milioni di cittadini, nell’era della censura social e del pensiero unico dominante, è un atto rivoluzionario. Non è più il momento di essere nichilisti né quello di dividersi: sarà una televisione di tutti, e per averla ti chiediamo solo di partecipare con il tuo piccolo atto di fiducia mensile. Riusciresti a sopportare, quando un giorno ogni spazio dovesse chiudersi – come già avvenuto in passato – il rimorso o il rimpianto di non averci provato quando sarebbe bastato così poco per far accadere il miracolo? Diventa un editore della nuova televisione. Fai una donazione mensile ricorrente, o sottoscrivi un piccolo abbonamento. Potrebbe essere l’ultimo spiraglio aperto, nel quale infilarsi prima che la pesante paratia stagna del controllo sociale si chiuda del tutto. € Importo della Donazione: 5

10

25

50

100

200

SCEGLI TU Fai questa donazione mensile Seleziona il metodo di pagamento PayPal

Donazione con bonifico

Carta di credito

SEPA Direct Debit Informazioni Personali Nome * Cognome Indirizzo Email * Rendi anonima questa donazione. ByoBlu - Il video blog di Claudio Messora 1.00 REALIZZIAMO INSIEME L’OTTAVA TELEVISIONE ITALIANA, CHE SIA FINALMENTE UNA TV DEI CITTADINI! ERROR: Either you do not have a saved card to donate with Google Pay or you're using an older version of Chrome without Google Pay support. or Pay with Card Numero Carta * CVC * Nome intestatario carta * Scadenza * Termini Chi siamo L'indirizzo del nostro sito web è: https://www.byoblu.com. Quali dati personali raccogliamo e perché li raccogliamo Commenti Quando i visitatori lasciano commenti sul sito, raccogliamo i dati mostrati nel modulo dei commenti oltre all'indirizzo IP del visitatore e la stringa dello user agent del browser per facilitare il rilevamento dello spam. Una stringa anonimizzata creata a partire dal tuo indirizzo email (altrimenti detta hash) può essere fornita al servizio Gravatar per vedere se lo stai usando. La privacy policy del servizio Gravatar è disponibile qui: https://automattic.com/privacy/. Dopo l'approvazione del tuo commento, la tua immagine del profilo è visibile al pubblico nel contesto del tuo commento. Media Se carichi immagini sul sito web, dovresti evitare di caricare immagini che includono i dati di posizione incorporati (EXIF GPS). I visitatori del sito web possono scaricare ed estrarre qualsiasi dato sulla posizione dalle immagini sul sito web. Modulo di contatto Cookie Se lasci un commento sul nostro sito, puoi scegliere di salvare il tuo nome, indirizzo email e sito web nei cookie. Sono usati per la tua comodità in modo che tu non debba inserire nuovamente i tuoi dati quando lasci un altro commento. Questi cookie dureranno per un anno. Se hai un account e accedi a questo sito, verrà impostato un cookie temporaneo per determinare se il tuo browser accetta i cookie. Questo cookie non contiene dati personali e viene eliminato quando chiudi il browser. Quando effettui l'accesso, verranno impostati diversi cookie per salvare le tue informazioni di accesso e le tue opzioni di visualizzazione dello schermo. I cookie di accesso durano due giorni mentre i cookie per le opzioni dello schermo durano un anno. Se selezioni "Ricordami", il tuo accesso persisterà per due settimane. Se esci dal tuo account, i cookie di accesso verranno rimossi. Se modifichi o pubblichi un articolo, un cookie aggiuntivo verrà salvato nel tuo browser. Questo cookie non include dati personali, ma indica semplicemente l'ID dell'articolo appena modificato. Scade dopo 1 giorno. Contenuto incorporato da altri siti web Gli articoli su questo sito possono includere contenuti incorporati (ad esempio video, immagini, articoli, ecc.). I contenuti incorporati da altri siti web si comportano esattamente allo stesso modo come se il visitatore avesse visitato l'altro sito web. Questi siti web possono raccogliere dati su di te, usare cookie, integrare ulteriori tracciamenti di terze parti e monitorare l'interazione con quel contenuto incorporato, incluso il tracciamento della tua interazione con il contenuto incorporato se hai un account e hai effettuato l'accesso a quel sito web. Analytics Con chi condividiamo i tuoi dati Per quanto tempo conserviamo i tuoi dati Se lasci un commento, il commento e i relativi metadati vengono conservati a tempo indeterminato. È così che possiamo riconoscere e approvare automaticamente eventuali commenti successivi invece di tenerli in una coda di moderazione. Per gli utenti che si registrano sul nostro sito web (se presenti), memorizziamo anche le informazioni personali che forniscono nel loro profilo utente. Tutti gli utenti possono vedere, modificare o cancellare le loro informazioni personali in qualsiasi momento (eccetto il loro nome utente che non possono cambiare). Gli amministratori del sito web possono anche vedere e modificare queste informazioni. Quali diritti hai sui tuoi dati Se hai un account su questo sito, o hai lasciato commenti, puoi richiedere di ricevere un file esportato dal sito con i dati personali che abbiamo su di te, compresi i dati che ci hai fornito. Puoi anche richiedere che cancelliamo tutti i dati personali che ti riguardano. Questo non include i dati che siamo obbligati a conservare per scopi amministrativi, legali o di sicurezza. Dove spediamo i tuoi dati I commenti dei visitatori possono essere controllati attraverso un servizio di rilevamento automatico dello spam. Le tue informazioni di contatto [email protected]

02 3031 24664 Acconsento all’utilizzo dei dati personali. Ricevi i nuovi video di Byoblu per email Totale Donazione: €10,00 One Time

Niente e nessuno potrà più manipolarti, con i suoi trucchi per convincerti che la guerra è pace, la libertà è schiavitù, l’ignoranza è forza. Manuale di Autodifesa per Sovranisti: il primo libro edito da Byoblu. Scritto da Francesco Carraro.