IL CONTROLLO DEL CLIMA, IL PROGETTO CINESE ENTRO IL 2025. QUALI RISCHI?

Molti governi, in tutto il mondo, potrebbero avere già da tempo gli strumenti per controllare e modificare a proprio piacemento le condizioni metereologiche e il clima. No, non è l’inizio della trama di un film di fantascienza, ma è una realtà di cui dovremmo prendere consapevolezza.

Il governo cinese ha ufficialmente annunciato che sta potenziando il suo progetto di controllo del tempo per creare pioggia e nevicate artificiali. Questo progetto sarà pronto entro il 2025 e punta a coprire il 56% dell’intera superficie territoriale del Paese con pioggie laddove queste dovessero essere necessarie.

L’obiettivo del governo cinese è portare il progetto ad un “livello globale avanzato” entro il 2035 per mitigare “disastri come la siccità e la grandine” e facilitare gli interventi di emergenza “in caso di incendi di boschi o di pascoli”.

La Cina non è il solo Stato ad avere questa tecnologia, di sicuro gli Stati Uniti e molti altri paesi occidentali ne sono in possesso. Il suo nome è cloud seeding o “inseminazione delle nuvole” e consiste nell’irrorare prodotti chimici come lo ioduro d’argento o l’azoto liquido nelle nuvole, dove le goccioline d’acqua si condensano e cadono.

L’inseminazione delle nuvole è una scoperta scientifica che risale addirittura al 1946. A farla fu Vincent J. Schaefer un ricercatore statunitense che lavorava per la general electric. Non è la sola tecnica per controllare e modificare il tempo. Pier Luigi Ighina, scienziato italiano e collaboratore di Guglielmo Marconi, in un’intervista rilasciata a report nel 1998 all’età di novant’anni, mostrò la macchina della pioggia.

Si tratta di uno strumento composto da una grossa elica da elicottero rivolta verso l’alto e da due gruppi di tubi, posti in superficie e sotto terra, caricati con polvere di alluminio, in grado di allontanare o avvicinare le nuvole per creare, in quest’ultimo caso, uno stato di nuvolosità che permetterebbe lo scatenarsi delle precipitazioni.

Quella del controllo del clima non è quindi più una ipotesi inverosimile, in base a quanto ha rivelato il governo cinese. Abbiamo tecnologie che possono modificare il clima, combattere la siccità e risolvere il problema della fame nel mondo.

Cosa potrebbe accadere però se queste tecnologie fossero usate per scopi bellici? Lo ritenete improbabile?

Nel 2013 il generale Fabio Mini, comandante dell’esercito italiano nella missione in Kossovo del 2002-2003, scrisse un articolo sulla rivista di geopolitica, Limes, dal titolo “Owning the Weather: la guerra ambientale è già cominciatà”, in cui avvisava della possibilità che le guerre del futuro si sarebbero combattute con terremoti, maremoti e disastri ambientali artificiali.

Il generale Mini citava nell’articolo uno studio dal titolo Owning the weather in 2025, “Possedere il clima nel 2025”, condotto nel 1996 da un gruppo di ricercatori della scuola del dipartimento della difesa degli Stati Uniti d’America.

Come spesso accade, una tecnologia potrebbe distruggere il mondo o renderlo un posto migliore. Il vero punto è chi saranno gli uomini e l’umanità che l’avrà a disposizione.