Giuseppe Conte si presenta alle Camere per le comunicazioni in vista del Consiglio europeo. Il Senato e la Camera dovranno esprimere una votazione per dare il mandato al Presidente per questo incontro europeo.

Fra i temi in discussione la riforma del MES, il meccanismo europeo di stabilità che ha creato tensioni nella maggioranza che adesso rischia di avere numeri risicati in Senato.

Tutti i possibili scenari verrano analizzati in uno speciale TG Byoblu24 in diretta dalle 17.30 con ospiti ed esperti come l’avvocato Giuseppe Palma, il giornalista economico Giuseppe Liturri e Giancarlo Marcotti di Finanza in Chiaro. Non mancheranno anche i contributi di Mauro Scardovelli, l’economista Lidia Undiemi, il deputato 5Stelle Pino Cabras e molti altri. Durante lo speciale collegamenti in diretta dal Senato.

Firma la petizione sulla nazionalizzazione del debito pubblico

Ha raggiunto quasi 50 mila firme la petizione sulla nazionalizzazione del debito pubblico BTP Italia lanciata su Byoblu. Un grande successo che esprime una chiara volontà dei cittadini che non vogliono utilizzare fondi esteri e legarsi alle cancellerie europee che invadono la nostra sovranità, ma vogliono investire i loro risparmi nello Stato a condizioni agevolate e quindi risolvere le problematiche di finanziamento della spesa pubblica.