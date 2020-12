INTERNATO IN UN OSPEDALE PSICHIATRICO IL MEDICO INTERVISTATO IN HOLD UP

Jean Bernard Fourtillan, professore in pensione di chimica terapeutica e farmacocinetica presso la Facoltà di Medicina e Farmacologia dell’Università di Poitiers, noto per aver partecipato in qualità di esperto in Hold up (il film documentario francese critico sulla gestione dell’emergenza sanitaria), è stato arrestato e posto con la forza in isolamento presso l’ospedale psichiatrico di Uzès.

Hold up, il documentario divenuto virale

In Hold-Up, Fourtillan ha espresso la sua preoccupazione che la crisi da COVID-19 sia stata inventata e poi usata per imporre un pericoloso vaccino alla popolazione mondiale.

Secondo il professore universitario i vaccini contro il covid19 costituiscono una terapia genetica. La stessa osservazione è stata fatta in Italia anche dalla virologa Maria Rita Gismondo.

Le accuse all’Istituto Pasteur

Fourtillan ha pubblicamente accusato l’Istituto Pasteur di aver creato artificialmente il virus SARS-COV-2 diversi anni fa e di aver avuto un ruolo nella fuoriuscita del virus dal laboratorio di Wuhan, costruito in seguito a un accordo tra Francia e Cina firmato nel 2004.

Secondo Fourtillan, al Sars Cov-2 sono state aggiunte quattro sequenze di HIV, il virus responsabile dell’AIDS, una tesi analoga a quella sostenuta nei mesi scorsi dal professor Luc Montagnier, vincitore nel 2008 del premio Nobel per la medicina per aver scoperto proprio il virus dell’HIV.

Di fronte alle accuse di Fourtillan, l’Istituto Pasteur ha annunciato verbalmente che avrebbe fatto causa al medico, ma al momento non sarebbe stata avviata alcuna azione giudiziaria.

I motivi dell’arresto

L’arresto e il successivo internamento di Fourtillan sono dovuti a una precedente inchiesta giudiziaria aperta contro di lui dalla procura di Nîmes per pratica illegale della medicina.

Fourtillan avrebbe sperimentato un cerotto ormonale a base di valentonina contro malattie neurodegenerative come il morbo di Parkinson, l’Alzheimer e altre che colpiscono la motricità, l’equilibrio e la memoria. Questa sperimentazione condotto su circa 400 pazienti sarebbe stata ritenuta illegale.

Dopo l’arresto, effettuato il 7 dicembre, tre giorni dopo, il 10 dicembre, il professore sarebbe stato visitato da un medico che avrebbe richiesto il ricovero nell’ospedale psichiatrico, disposto successivamente dalla prefettura del dipartimento del Gard.

Il pubblico ministero di Nîmes, intervistato dal sito d’informazione Midi Libre, ha detto che il Fourtillan “ha il diritto ricorrere contro la decisione amministrativa dinanzi al giudice delle libertà e della detenzione”, tuttavia questo ricorso non sarebbe ancora stato fatto, secondo quanto dichiara “Midi Libre”.

Le proteste contro l’internamento

Intanto dinanzi l’ospedale psichiatrico dove il medico è rinchiuso, i manifestanti si sono riuniti per chiederne la liberazione.

Desta molti dubbi e interrogativi la tempistica della decisione amministrativa dell’internamento, proprio a pochi giorni di distanza dall’uscita del documentario Hold up, divenuto in poco tempo virale in Francia e in tutta Europa.

