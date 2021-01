Il dottor Francesco Oliviero si è laureato in Medicina e Chirurgia nel 1984 ed è specialista in Psichiatria e Pneumologia. Ha prestato servizio permanente effettivo per oltre vent’anni nel Corpo di Sanità dell’Esercito italiano. È membro del tavolo permanente “Mille Medici per la Costituzione”, un comitato tecnico scientifico che riunisce alcuni scienziati italiani e non.

Durante un Convegno organizzato a a Milano lo scorso 17 ottobre, alla presenza dell’avvocato Lillo Massimiliano Musso, portavoce del movimento Forza del Popolo, ha espresso opinioni molto decise sulla natura del virus, sul modo di fronteggiarlo, sui tamponi e sul vaccino anti Covid-19. Di seguito, e nel video, una sintesi.

Chi si è vaccinato contro l’influenza, ha sviluppato anticorpi non neutralizzanti, perché sono collegati a virus a Rna, che danno un’immunogenicità blanda, scarsa. Questi anticorpi non neutralizzanti sono rimasti in circolo. Nel momento in cui queste persone sono venute a contatto con questo nuovo virus, questi anticorpi non neutralizzanti hanno sviluppato degli immunocomplessi che hanno scatenato la reazione a cascata delle citochine, che poi ha portato alla coagulazione intravascolare disseminata, cioè alla tromboembolia polmonare. Tutti i morti o erano state vaccinate per l’influenza, o erano venuti a contatto con persone vaccinate contro l’influenza. Questo perché dopo la vaccinazione, i virus a Rna continuano ad essere emessi anche per 12 settimane, possono trasmettersi, provocare la formazione di anticorpi non neutralizzanti e, per chi viene a contatto con un virus che ha un’omologia di sequenza come il coronavirus, possono causare questa patologia gravissima da immunocomplessi. Quest’anno, quindi, se vogliamo fare davvero prevenzione, non fate il vaccino antiinfluenzale. Se qualcuno a livello mondiale, cioè l’Organizzazione Mondiale della Sanità o il suo maggiore finanziatore, Bill Gates, non avesse dato l’ordine di non fare le autopsie, avremmo capito cosa stava succedendo già a fine febbraio.