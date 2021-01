IL BIASIMO DELLA POLITICA CONTRO LE “OLIGARCHIE DIGITALI”

di Adalberto Gianuario

Non si può dire che la rimozione forzata di Donald Trump dai grandi social sia passata inosservata. È ormai da giorni che le cancellerie e i giornali di tutto il mondo si interrogano sulla legittimità della decisione.

Dai media mainstream reazioni eterogenee

Domenica scorsa Gianni Riotta, dalle colonne de “La Stampa“, si era affrettato a dare una lezione di neolingua ai suoi lettori, spiegando che l’operazione di Zuckerberg non era stata censura, bensì “una tardiva azione di autodifesa, per evitare ulteriori tragiche violenze”.

Non tutti però se l’erano sentita di arrivare a una tale giravolta concettuale, ad esempio Roberto Saviano, pur non nascondendo un certo compiacimento per la rimozione di Trump, aveva dovuto riconoscere che la cosa suscitava “più di un interrogativo”.

Prese di posizione più convinte dalla politica

Sono invece arrivate le prese di posizione delle cancellerie europee. È stata Angela Merkel, non certo un’alleata di Trump, ad aprire le danze:

La possibilità di interferire con la libertà di espressione è possibile solo nei limiti delle leggi e non può venire dalla decisione autonoma e opaca di un’impresa privata.

Ha dichiarato la Cancelliera. Subito dopo è arrivato il turno del ministro dell’economia francese Bruno Le Maire, con parole ancora più categoriche: “L’oligarchia digitale è una delle grandi minacce che gravano su Stati e democrazie. “Disapprovazione per l’accaduto è poi stata espressa anche dal leader del Partito Popolare Europeo, Manfred Weber.

Se politicamente la purga messa in atto dai grandi social si sta rivelando un clamoroso autogol, sul piano finanziario non si può dire che le cose vadano meglio: fin dal giorno in cui è scattata la spedizione punitiva contro il Presidente americano e il suo entourage, le azioni di Facebook e Twitter hanno registrato un tonfo degno di nota: – 6,8 per Twitter, -2,6 per Facebook sul Nasdaq.

Quello che succede nel mondo dei social alternativi

Nel frattempo Andrew Torba, CEO del social network alternativo GAB, che gira su software open source, ha fatto sapere che la sua creatura ha accolto 900mila nuovi utenti solo nelle ultime 48 ore, registrando una delle crescite più rapide nella storia di Internet.

Destino inverso pare sia invece toccato a Parler, il social che fino a pochi giorni fa sembrava l’alternativa più credibile a Twitter, fin quando cioè Amazon non ha spento i suoi server rendendolo irraggiungibile. Poche ore fa Ron, ex amministratore di 8chan e voce molto ascoltata nel mondo dell’internet alternativo, ha fatto sapere che probabilmente tutto il database di Parler, che raccoglieva i dati di 12 milioni di iscritti in tutto il mondo, è andato distrutto.

Si può notare che le vicende degli ultimi giorni, oltre che una pesantissima ipoteca sulla libertà di espressione, pongono anche un serio problema su quello che dovrebbe essere un dogma dell’economia neoliberista: il diritto di impresa e la libera concorrenza.

