EMA LEAKS: EMERGONO I PRIMI CONTENUTI DEI FILE HACKERATI

Trapelano i primi contenuti degli EMA Leaks, le mail e i documenti ufficiali riservati dell’EMA (l’Agenzia europea dei medicinali che ha dato l’ok al vaccino anti covid della Pfizer/Biontech), hackerati lo scorso dicembre e pubblicati sul dark web e che anche noi di Byoblu iniziamo a mostrarvi.

Da essi emerge che la qualità del vaccino Pfizer contenuto in alcuni lotti commerciali risulta inferiore rispetto ai lotti utilizzati negli esperimenti clinici e che ciò potrebbe influire sulla loro efficacia e sicurezza.

I documenti interni dell’EMA sembrano quindi confermare nella sostanza i dubbi sul vaccino della Pfizer, avanzati in particolare da Peter Doshi, professore di servizi farmaceutici dell’Università del Maryland. Secondo quest’ultimo la reale efficacia del vaccino anti covid si attesterebbe tra il 19% e il 29%, ben lungi dal 95% strombazzato mesi fa dalla Pfizer.



In una mail interna del 24 novembre, un funzionario dell’Ema ha scritto di “differenze nel livello di integrità dell’mRna”, comparando il materiale per le prove cliniche e quello di alcuni lotti destinati all’immissione in commercio.

Come rivelato in un post su facebook da Report, che ha collaborato con i giornalisti investigativi del progetto “Behind the pledge”, nei documenti interni dell’EMA risulta che “i vaccini utilizzati negli studi clinici avevano tra il 69% e l’81% di Rna intatto. Al contrario, i dati sui lotti prodotti nelle linee di produzione hanno rivelato percentuali inferiori, in media 59%”.

Secondo Report dalla documentazione emergerebbe che Pfizer è stata in grado di risolvere il problema, raggiungendo una integrità del 75%, ma ciò potrebbe aver comportato un rallentamento della produzione.

Pfizer ha annunciato una riduzione delle forniture di vaccini del 29% in diversi Paesi europei (tra cui anche l’Italia), a causa “dell’adeguamento delle strutture e dei processi in fabbrica che richiede nuovi test di qualità e approvazioni da parte delle autorità”. La versione che Pfizer avrebbe comunicato a Report è che non esisterebbe comunque alcun collegamento tra i problemi emersi lo scorso novembre con l’EMA e l’attuale riduzione delle forniture.

EMA, all’indomani dell’uscita dei file hackerati, si è affrettata a dire che gli stessi sarebbero stati modificati dai pirati informatici, però si è ben tenuta lontana da dimostrare questa presunta alterazione pubblicando lei i documenti con un’operazione di trasparenza.

Sulla vicenda è intervenuto anche Roberto Burioni che ha scritto su Tweeter: “la notizia che la qualità dell’RNA contenuto nel vaccino Pfizer è inferiore a quello usato nei trial è contenuta nei documenti ufficiali dell’EMA”.



Il professore avrebbe voluto rassicurare e sgonfiare la notizia degli EMA Leaks. Ma voi trovate rassicurante che alla luce del sole gli Stati stiano somministrando vaccini molto probabilmente poco efficaci, di bassa qualità almeno in alcuni lotti inizialmente messi in commercio e su cui mancano dati certi relativamente alla sicurezza?

