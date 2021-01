TG BYOBLU24 | 18 GENNAIO 2021 | EDIZIONE 19.00

Alcune notizie del TG di oggi

Mentre il Governo Conte continua ad inasprire le misure restrittive a colpi di DPCM, in altri Paesi c’è una realtà completamente diversa.

In Svizzera, infatti, i cittadini potranno esprimersi sulla necessità e legittimità delle misure restrittive che il Governo ha da poco introdotto. Una lezione di democrazia che arriva a pochi passi dall’Italia.

Google vuole combattere le cosiddette fake news sui vaccini anti Covid con un fondo che metta insieme tutti i debunker del mondo. Nessuno però dice che google in tema di vaccini ha giganteschi conflitti di interessi visto che, ad esempio, nel 2018 ha investito 27 milioni di dollari in Vaccitech per produrre vaccini contro l’influenza.

Mentre Giuseppe Conte parlava alla Camera e poi al Senato, siamo stati tra le vie di Roma per capire cosa pensano le persone di questo Esecutivo, della sua gestione dell’emergenza e di questa ennesima crisi di Governo.

Il senatore a vita Mario Monti, nonostante il momento difficile a livello politico e soprattutto a livello economico che il nostro Paese sta vivendo, ha dichiarato in un’intervista che la politica dei ristori non serve, certe imprese andrebbero chiuse o ristrutturate con l’aiuto dello Stato. Non sono mancate le polemiche per delle dichiarazioni che arrivano in un momento in cui alcune categorie vivono condizioni davvero difficili.