TG BYOBLU24 | 20 gennaio 2021 | EDIZIONE 19.00

20/01/2021 Alcune notizie del Tg di Byoblu24:

Il Pubblico ministero di Modena ha ordinato la riapertura di una palestra della società GymFive a Vignola, in provincia di Modena, che ha aderito all’iniziativa #IoApro. La palestra era stata infatti chiusa dai Carabinieri con provvedimento di sequestro preventivo. A difendere la palestra l’avvocato Mauro Sandri che ha ottenuto la riapertura e che ci parla anche di un altro caso, quello riguardante il pub Halloween di Bologna.

Le restrizioni in Italia sono sempre più stringenti e di durata indefinita nel tempo. Analizzando i dati sull’andamento del contagio non si trova però la giustificazione di tutta questa durezza, soprattutto se si confronta con quello che succedeva in Italia durante il cosiddetto picco della prima fase, tra marzo e aprile.

Rimane forte l’instabilità politica all’indomani della fiducia ottenuta dal Governo Conte. I numeri sono risicati, specie al Senato dove l’esecutivo può contare solo su una maggioranza relativa. Quali saranno gli scenari? Molto dipenderà anche dalle considerazioni che farà il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Oggi Donald Trump ha lasciato la Casa Bianca, ma non sembra un addio. Per il Wall Street Journal l’ex presidente starebbe già pensando di fondare una nuova forza politica che potrebbe avere il nome di Patriotic Party, partito Patriottico.