PALAMARA RACCONTA “IL SISTEMA”. C’È UNA PROCURA CHE INDAGA?

“La giustizia è amministrata in nome del popolo”, recita l’articolo 101 della Costituzione. In nome di chi, invece, è stata amministrata la giustizia nelle vicende denunciate da Luca Palamara, l’ex membro del Consiglio superiore della magistratura (CSM), già presidente dell’associazione nazionale magistrati (ANM)?

La cupola di potere

Una domanda lecita perché le rivelazioni del dottor Palamara, contenute nel libro intervista “Il Sistema” scritto con Alessandro Sallusti, sembrano quelle di un collaboratore di giustizia che svela appunto l’esistenza di un sistema e di inquietanti inquinamenti della politica (e forse anche di mondi occulti) nell’amministrazione della giustizia italiana.

L’ex giudice, attualmente indagato a Perugia per corruzione, definisce come una “cupola” la magistratura che gestisce il potere tramite le correnti con il beneplacito dei politici ai massimi vertici delle istituzioni.

I rapporti con Giorgio Napolitano

Palamara racconta che nel 2011, quando il governo Berlusconi cadde sotto la minaccia costante dell’aumento dello spread da parte delle agenzie internazionali di rating, l’allora presidente della Repubblica Giorgio Napolitano approvò la linea dello scontro frontale tra l’esecutivo e la magistratura.

Palamara, nel libro, rivela che ogni sua attività in qualità di presidente dell’ANM era condivisa e decisa con il Capo dello Stato, che – è giusto ricordarlo – presiede anche il Consiglio superiore della magistratura. “È impensabile sostenere che negli anni di cui stiamo parlando l’ANM si sia mossa al di fuori della copertura del Quirinale”, racconta l’ex giudice.

Due pesi e due misure

Secondo Palamara, la “cupola”, nella gestione di importanti inchieste, avrebbe usato due pesi e due misure: mano pesante con il centrodestra guidato da Berlusconi e mano leggera con il centrosinistra.

I riferimenti più gravi sono alle vicende che hanno riguardato Luigi de Magistris e Clementina Forleo.

Il caso de Magistris

Il primo, quando svolgeva la funzione di pubblico ministero a Catanzaro, era titolare di tre inchieste: Poseidone, Why not e Toghe Lucane, che crearono forti imbarazzi, per la gravità dei possibili reati, al governo Prodi nel 2006. Tutte le indagini furono tolte a de Magistris, che venne punito disciplinarmente dal CSM. La stessa sorte accade anche ai pubblici ministeri di Salerno, Gabriella Nuzzi e Dionigio Verasani, e al procuratore capo Luigi Apicella che indagarono sulle vicende riguardanti de Magistris, ricostruendo che le inchieste furono a quest’ultimo sottratte con atti contrari ai doveri di ufficio, frutto di accordi corruttivi.

Il caso Forleo

Palamara racconta anche come il CSM rimosse da Milano il giudice per le indagini preliminari Clementina Forleo trasferendola d’ufficio a Cremona. Il giudice Forleo ne uscì pienamente pulita e, anni dopo, il Consiglio di Stato annullò il suo illegittimo trasferimento. La Forleo svolse inchieste sui furbetti del quartierino, un manipolo di finanzieri che avevano tentato l’acquisto di gruppi bancari e sulla scalata di Unipol, la cassaforte del Pds, alla Bnl. La Forleo, contraddicendo i suoi colleghi pm della procura di Milano, chiese l’autorizzazione all’utilizzo delle intercettazioni che coinvolgevano alcuni parlamentari, come Piero Fassino, Massimo D’Alema,e Nicola Latorre. Il gip chiese di poter inquisire alcuni degli stessi parlamentari che apparivano, nella sua ricostruzione dei fatti, “consapevoli complici di un disegno criminoso”.

Tutte le vicende riguardanti de Magistris e Forleo sono ben raccontate in libri come “Il Caso Genchi” di Edoardo Montolli oppure “Il caso de Magistris” e “Clementina Forleo – un giudice contro” di Antonio Massari.

Adesso Luca Palamara racconta a Sallusti che “la procura di Milano e il Pds non presero bene” queste azioni della Forleo e da lì fu presa la decisione dal CSM di rimuoverla dall’incarico.

Le denunce contenute nel libro “Il Sistema” costituiscono materiale molto ampio per una procura disposta a indagare. Una giustizia davvero amministrata in nome del popolo italiano non può sottrarsi dal fare chiarezza su queste vicende.

È infatti il popolo italiano che lo richiede per aver ancora fiducia nella magistratura.

2021: AIUTACI A PORTARE BYOBLU SULLE TELEVISIONI DI TUTTA ITALIA €88.438 of €100.000 raised 2021: ECCO LE COSE CHE ABBIAMO FATTO E QUELLE CHE VORREMMO FARE 03:08 2021: ECCO LE COSE CHE ABBIAMO FATTO E QUELLE CHE VORREMMO FARE Hai guardato il video che racconta tutte le cose che abbiamo fatto, insieme, nel 2020? Bene: quest’anno dev’essere l’anno della svolta. Insieme, dobbiamo arrivare nelle case di tutti gli italiani. Conosci il vecchio detto “l’unione fa la forza“? Oggi è più attuale che mai: è il solo modo che abbiamo di reagire a un mondo che sappiamo istintivamente essere sbagliato e che vogliamo cambiare, prima che lui cambi noi. Spegniamo la televisione del dolore e della paura. Accendiamone una nuova, che smetta di trattarci come telespettatori o clienti di una televendita. Una televisione dei cittadini, per i cittadini. Nel 2020, con il vostro aiuto, l’abbiamo fatta nascere, e oggi ci sono App su tutti i dispositivi e ben tre regioni sul digitale terrestre, Lazio, Lombardia e Piemonte. Nel 2021 dobbiamo completare l’opera e coprire l’intero territorio nazionale. Dobbiamo! Non c’è alternativa, lo sai anche tu. Non importa quanto sembri difficile: nessuno credeva che saremmo arrivati fin qui, senza i soldi delle multinazionali, delle banche, dei governi, dei grandi “filantropi”. E invece… Quindi, dimmi: adesso cosa ci impedisce di compiere anche il prossimo passo? L’unico limite è la nostra volontà. L’unico ostacolo è la nostra convinzione. Con li tuo aiuto possiamo farcela, possiamo arrivare ovunque. Perché tutti insieme siamo un’onda gigantesca. Un’onda che travolge tutto. Coraggio: metti la tua goccia nel vaso, e facciamolo traboccare!

Claudio Messora € Importo della Donazione: 5

10

25

50

100

200

SCEGLI TU Fai questa donazione mensile Seleziona il metodo di pagamento PayPal

Donazione con bonifico

Carta di credito

SEPA Direct Debit Informazioni Personali Nome * Cognome Indirizzo Email * Rendi anonima questa donazione. Termini Chi siamo L'indirizzo del nostro sito web è: https://www.byoblu.com. Quali dati personali raccogliamo e perché li raccogliamo Commenti Quando i visitatori lasciano commenti sul sito, raccogliamo i dati mostrati nel modulo dei commenti oltre all'indirizzo IP del visitatore e la stringa dello user agent del browser per facilitare il rilevamento dello spam. Una stringa anonimizzata creata a partire dal tuo indirizzo email (altrimenti detta hash) può essere fornita al servizio Gravatar per vedere se lo stai usando. La privacy policy del servizio Gravatar è disponibile qui: https://automattic.com/privacy/. Dopo l'approvazione del tuo commento, la tua immagine del profilo è visibile al pubblico nel contesto del tuo commento. Media Se carichi immagini sul sito web, dovresti evitare di caricare immagini che includono i dati di posizione incorporati (EXIF GPS). I visitatori del sito web possono scaricare ed estrarre qualsiasi dato sulla posizione dalle immagini sul sito web. Modulo di contatto Cookie Se lasci un commento sul nostro sito, puoi scegliere di salvare il tuo nome, indirizzo email e sito web nei cookie. Sono usati per la tua comodità in modo che tu non debba inserire nuovamente i tuoi dati quando lasci un altro commento. Questi cookie dureranno per un anno. Se hai un account e accedi a questo sito, verrà impostato un cookie temporaneo per determinare se il tuo browser accetta i cookie. Questo cookie non contiene dati personali e viene eliminato quando chiudi il browser. Quando effettui l'accesso, verranno impostati diversi cookie per salvare le tue informazioni di accesso e le tue opzioni di visualizzazione dello schermo. I cookie di accesso durano due giorni mentre i cookie per le opzioni dello schermo durano un anno. Se selezioni "Ricordami", il tuo accesso persisterà per due settimane. Se esci dal tuo account, i cookie di accesso verranno rimossi. Se modifichi o pubblichi un articolo, un cookie aggiuntivo verrà salvato nel tuo browser. Questo cookie non include dati personali, ma indica semplicemente l'ID dell'articolo appena modificato. Scade dopo 1 giorno. Contenuto incorporato da altri siti web Gli articoli su questo sito possono includere contenuti incorporati (ad esempio video, immagini, articoli, ecc.). I contenuti incorporati da altri siti web si comportano esattamente allo stesso modo come se il visitatore avesse visitato l'altro sito web. Questi siti web possono raccogliere dati su di te, usare cookie, integrare ulteriori tracciamenti di terze parti e monitorare l'interazione con quel contenuto incorporato, incluso il tracciamento della tua interazione con il contenuto incorporato se hai un account e hai effettuato l'accesso a quel sito web. Analytics Con chi condividiamo i tuoi dati Per quanto tempo conserviamo i tuoi dati Se lasci un commento, il commento e i relativi metadati vengono conservati a tempo indeterminato. È così che possiamo riconoscere e approvare automaticamente eventuali commenti successivi invece di tenerli in una coda di moderazione. Per gli utenti che si registrano sul nostro sito web (se presenti), memorizziamo anche le informazioni personali che forniscono nel loro profilo utente. Tutti gli utenti possono vedere, modificare o cancellare le loro informazioni personali in qualsiasi momento (eccetto il loro nome utente che non possono cambiare). Gli amministratori del sito web possono anche vedere e modificare queste informazioni. Quali diritti hai sui tuoi dati Se hai un account su questo sito, o hai lasciato commenti, puoi richiedere di ricevere un file esportato dal sito con i dati personali che abbiamo su di te, compresi i dati che ci hai fornito. Puoi anche richiedere che cancelliamo tutti i dati personali che ti riguardano. Questo non include i dati che siamo obbligati a conservare per scopi amministrativi, legali o di sicurezza. Dove spediamo i tuoi dati I commenti dei visitatori possono essere controllati attraverso un servizio di rilevamento automatico dello spam. Le tue informazioni di contatto [email protected]

02 3031 24664 Acconsento all’utilizzo dei dati personali. Ricevi i nuovi video di Byoblu per email Totale Donazione: €10,00 One Time