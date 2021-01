“IL GIARDINO DEI FINZI CONTINI”, PERCHÉ È UN ROMANZO NECESSARIO ORA?

“Il giardino dei Finzi Contini” è uno dei capolavori della letteratura italiana del Novecento, scritto da Giorgio Bassani ed uscito nel 1962. È un romanzo commovente, denso, di amplissimo respiro che avvolge il lettore nella sua prosa elegante e lo conduce nella storia del protagonista (l’io narrante) e di una famiglia dell’alta borghesia ebrea, i Finzi Contini, nella Ferrara fascista, al momento dell’emanazione delle leggi razziali.

Il prologo del romanzo si svolge nel 1957: il protagonista si trova nel cimitero etrusco di Cerveteri per una gita domenicale fuori porta assieme ad amici. Giannina, una bimbetta vivace, la più piccola del gruppo, cattura la sua attenzione e gli chiede: “Perché le tombe antiche fanno meno malinconia di quelle più nuove?”. Da questa domanda scaturisce il flusso narrativo che dà vita alla storia. La memoria del protagonista rivà al cimitero ebraico di Ferrara e a quello dell’immenso giardino della tenuta dei Finzi Contini, che lui frequentava nella sua giovinezza.

Il narratore ricorda quando, da ragazzino, nel 1929, fu rimandato in matematica. Amareggiato, carico di un giovanile mal di vivere per questo insuccesso che avrebbe procurato dispiacere ai suoi genitori ebrei e borghesi, prende la sua bicicletta e corre piangente lungo i bastioni di Ferrara, per andare a consolarsi, da solo, su un prato vicino alle mura di cinta del giardino della tenuta dei Finzi Contini.

A un certo punto uno “psst” e poi ancora un altro “psst“, qualcuno lo chiama; alza il capo, è una ragazzina, che spunta con la sua testolina bionda sopra l’alto muro. La ragazzina si chiama Micòl Finzi Contini, con cui il protagonista, prima di allora, aveva scambiato soltanto fugaci sguardi di simpatia e ammirazione in sinagoga. I Finzi Contini sono una famiglia ricchissima, quasi aristocratica, percepita come snob dal cittadinanza ferrarese e dal resto della comunità ebraica. Micòl e Alberto, il fratello, non frequentano neanche la scuola, ma hanno precettori privati per la paura della madre dei microbi.

Micòl rincuora il ragazzo e lo invita a salire sul muro, ma, quando i due sono l’uno di fronte all’altro, il domestico della famiglia, Perotti, richiama con tono di rimprovero Micòl, che è costretta ad andar via. Da lì nasce comunque un’amicizia tra i due giovani.

La storia si sposta poi avanti di una decina di anni. Il protagonista e Micol sono adesso universitari. Il regime fascista ha approvato le leggi razziali e, a poco a poco, gli ebrei sono esclusi dalla vita sociale. Per questo motivo, Micòl e Alberto decidono di aprire la villa agli altri, organizzando un torneo di tennis nel campo della loro tenuta con tutti i giovani ebrei esclusi dal circolo cittadino. Mentre la grande Storia e l’Italia stanno precipitando verso il baratro, per i ragazzi si apre una stagione bellissima in un autunno soleggiato che sembra voler allontanare l’inverno ormai vicino.

Bassani trasporta il lettore in una sorta di bolla felice, in un mondo ovattato fatto dalle delicate trame dei primi amori vissuti dai ragazzi. Il giovane protagonista si innamora perdutamente di Micòl con cui condivide profonde affinità elettive, ma è un amore destinato a non essere mai vissuto. Micòl lo allontana per una concezione dell’amore tutta sua: “… roba per gente decisa a sopraffarsi a vicenda, uno sport crudele, feroce […] da praticarsi senza esclusione di colpi e senza mai scomodare, per mitigarlo, bontà d’animo e onestà di propositi“. La ragazza dice che tra loro, così in tutto simili, l’amore è impossibile. Questo rifiuto, doloroso e struggente per il protagonista, diventa il fulcro del resto della storia.

Micòl Finzi Contini è uno dei più bei personaggi femminili della letteratura italiana del Novecento. Bella, intelligente, sensibile, colta (ama le poesie di Emily Dicknson) è una giovane donna risoluta (è lei a occuparsi dell’organizzazione della tenuta), ma al tempo stesso misteriosa, enigmatica, ribelle, anticonformista e lunatica. Difficile non innamorarsi di Micòl Finzi Contini, che nel film di Vittorio De Sica sarà interpretata da una stupenda Dominique Sanda.

Micòl ha un’avversione per il futuro. Non sa cosa farsene del futuro, le fa paura, presagio della tragedia che incombe sulla sua famiglia. Preferisce di gran lunga il presente e cita Mallarmé: “le vierge, le vivace et le bel aujourd‘hui”, l’immacolato, vivace e bel presente, che lei ama solo perché fugge subito via, diventando ricostruibile e plasmabile nella sua memoria come passato: “il caro, il dolce, il pio passato.”

Perché oggi ho voluto parlarvi de “Il giardino dei Finzi Contini”?

Perché racconta come un mondo, anche felice, anzi molto felice, può crollare da un momento all’altro e perché è altresì la storia della crescita personale di un giovane che diventa uomo nella tragedia della Storia collettiva. Il protagonista, in un momento di apertura con il padre, gli confessa la sua delusione d’amore e Bassani fa dire al padre in un dialogo memorabile: “Nella vita, se uno vuol capire, capire sul serio come stanno le cose di questo mondo, deve morire almeno una volta. E allora, dato che la legge è questa, meglio morire da giovani, quando uno ha ancora tanto tempo davanti a sé per tirarsi su e risuscitare…”.

Ecco, mi sembrava il miglior messaggio di rinascita nel nostro complesso momento storico.

