PRESTO UN RICORSO EUROPEO CONTRO L’AUTORIZZAZIONE AL VACCINO ANTI COVID – Mauro Sandri #Byoblu24

11-02-2021

L’emergenza sanitaria che non c’è e la crisi economica

Mentre l’emergenza sanitaria va ormai affievolendosi sempre di più, grazie al naturale indebolimento del virus e all’operato di molti medici che stanno curando a casa i pazienti con protocolli di cura efficaci, la vera criticità nel Paese è di tipo sociale ed economico.

C’è un dato che dimostra più di ogni altro che l’emergenza sanitaria in Italia in questo momento non c’è più: la percentuale di posti letto occupati nei reparti di terapia intensiva in Italia. Secondo i dati ufficiali, raccolti dall’Agenas (l’agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali), la suddetta percentuale si attesta al 24%, ben al di sotto di una soglia di criticità.

Ben più allarmanti sono invece alcuni indicatori economici.

A settembre 2020, secondo Confesercenti, erano circa 90mila le imprese già fallite e 600mila quelle in bilico e si tratta di numeri che sicuramente sono cresciuti nei primi mesi del 2021.

Le partite IVA che sono state chiuse nel 2020 sono oltre 240mila.

Nonostante questo sia lo scenario attuale, molte attività commerciali e imprenditoriali continuano ad essere chiuse o sono costrette a rispettare orari di apertura limitati, stabiliti nei dpcm.

Diversi imprenditori e commercianti hanno deciso di reagire a questa situazione riaprendo i loro esercizi commerciali in violazione dei dpcm.

L’avvocato Mauro Sandri, uno dei legali che sta difendendo molti di questi imprenditori, intervenuto su #Byoblu24 sottolinea che “ormai le misure restrittive contenute nei dpcm risultano obsolete rispetto alla situazione attuale”.

Il Dpcm day. Attesa la pronuncia del TAR Lazio

Dinanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio è pendente un ricorso avente ad oggetto la richiesta di annullamento di diversi dpcm succedutesi nei mesi scorsi e del provvedimento con cui si è imposto l’obbligo di indossare la mascherina ai minori a scuola. Nei prossimi giorni è attesa la pronuncia. L’auspicio dell’avvocato Sandri è che ci sia una giusta lettura della realtà e che prevalga l’articolo 1 della Costituzione (che stabilisce al primo comma che: “L’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro”) e che sia consentito “il pieno esercizio della libertà personale e della libertà economica che sono del resto strettamente collegate tra di loro”.

Può esistere un obbligo morale a vaccinarsi?

Con l’avvocato Sandri, nel corso dell’intervista, affrontiamo un tema molto delicato e di stretta attualità riguardante i vaccini. Non esiste alcun obbligo di sottoporsi a qualsiasi trattamento sanitario, compreso ovviamente il vaccino anti Covid. L’articolo 32 della Costituzione stabilisce che: “nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge” e aggiunge che “la legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”.

Nonostante questa tutela per il cittadino, inizia a farsi breccia una tesi, a nostro avviso illegittima, secondo la quale un lavoratore possa essere licenziato dal datore di lavoro se non si sottopone al vaccino. Recentemente il Consiglio provinciale dell’ordine dei medici di Bologna ha pubblicato una nota dal titolo “Il medico di fronte alla vaccinazione anti Sars-Cov-2” da cui si evince la volontà dell’ordine di porre in capo ai medici una sorta di obbligo morale e deontologico a sottoporsi al vaccino.

Un ricorso europeo contro l’autorizzazione al vaccino Pfizer/Biontech

L’avvocato Sandri annuncia in esclusiva su #Byoblu24 che impugnerà dinanzi al Tribunale dell’Unione europea la delibera di autorizzazione al vaccino Pfizer/Biontech emanata dalla Commissiore europea. I motivi del ricorso si basano sul fatto che si tratta di un farmaco che “ha avuto un’autorizzazione provvisoria ed è stato testato in maniera insufficiente”. Vale a dire, chiarisce l’avvocato, “il vaccino non è stato testato sulle persone che dovrebbero utilizzarlo, mentre è stato testato sulle persone che non hanno mai avuto il covid”. “Siamo inoltre al secondo anno di diffusione del virus e se ampie fasce della popolazione non vengono affette dal covid-19, non si comprende quale sia il senso logico, giuridico e scientifico per cui le persone debbano essere sottoposte alla vaccinazione”.

Il primo firmatario del ricorso sarà il dottor Mariano Amici, che ha curato con successo i suoi pazienti affetti dal Covid-19 e che è sottoposto in questo momento a un procedimento disciplinare dinanzi la commissione arbitrale per aver contestato la validità del vaccino.

Il ricorso verrà tradotto in diverse lingue europee e potranno intervenire in supporto ad esso anche altre persone residenti in tutti gli Stati membri dell’Unione Europea.

2021: AIUTACI A PORTARE BYOBLU SULLE TELEVISIONI DI TUTTA ITALIA €18.433 of €100.000 raised 2021: ECCO LE COSE CHE ABBIAMO FATTO E QUELLE CHE VORREMMO FARE 03:08 2021: ECCO LE COSE CHE ABBIAMO FATTO E QUELLE CHE VORREMMO FARE Hai guardato il video che racconta tutte le cose che abbiamo fatto, insieme, nel 2020? Bene: quest’anno dev’essere l’anno della svolta. Insieme, dobbiamo arrivare nelle case di tutti gli italiani. Conosci il vecchio detto “l’unione fa la forza“? Oggi è più attuale che mai: è il solo modo che abbiamo di reagire a un mondo che sappiamo istintivamente essere sbagliato e che vogliamo cambiare, prima che lui cambi noi. Spegniamo la televisione del dolore e della paura. Accendiamone una nuova, che smetta di trattarci come telespettatori o clienti di una televendita. Una televisione dei cittadini, per i cittadini. Nel 2020, con il vostro aiuto, l’abbiamo fatta nascere, e oggi ci sono App su tutti i dispositivi e ben tre regioni sul digitale terrestre, Lazio, Lombardia e Piemonte. Nel 2021 dobbiamo completare l’opera e coprire l’intero territorio nazionale. Dobbiamo! Non c’è alternativa, lo sai anche tu. Non importa quanto sembri difficile: nessuno credeva che saremmo arrivati fin qui, senza i soldi delle multinazionali, delle banche, dei governi, dei grandi “filantropi”. E invece… Quindi, dimmi: adesso cosa ci impedisce di compiere anche il prossimo passo? L’unico limite è la nostra volontà. L’unico ostacolo è la nostra convinzione. Con li tuo aiuto possiamo farcela, possiamo arrivare ovunque. Perché tutti insieme siamo un’onda gigantesca. Un’onda che travolge tutto. Coraggio: metti la tua goccia nel vaso, e facciamolo traboccare!

Claudio Messora € Importo della Donazione: 5

10

25

50

100

200

SCEGLI TU Fai questa donazione mensile Seleziona il metodo di pagamento PayPal

Donazione con bonifico

Carta di credito

SEPA Direct Debit Informazioni Personali Nome * Cognome Indirizzo Email * Rendi anonima questa donazione. Termini Chi siamo L'indirizzo del nostro sito web è: https://www.byoblu.com. Quali dati personali raccogliamo e perché li raccogliamo Commenti Quando i visitatori lasciano commenti sul sito, raccogliamo i dati mostrati nel modulo dei commenti oltre all'indirizzo IP del visitatore e la stringa dello user agent del browser per facilitare il rilevamento dello spam. Una stringa anonimizzata creata a partire dal tuo indirizzo email (altrimenti detta hash) può essere fornita al servizio Gravatar per vedere se lo stai usando. La privacy policy del servizio Gravatar è disponibile qui: https://automattic.com/privacy/. Dopo l'approvazione del tuo commento, la tua immagine del profilo è visibile al pubblico nel contesto del tuo commento. Media Se carichi immagini sul sito web, dovresti evitare di caricare immagini che includono i dati di posizione incorporati (EXIF GPS). I visitatori del sito web possono scaricare ed estrarre qualsiasi dato sulla posizione dalle immagini sul sito web. Modulo di contatto Cookie Se lasci un commento sul nostro sito, puoi scegliere di salvare il tuo nome, indirizzo email e sito web nei cookie. Sono usati per la tua comodità in modo che tu non debba inserire nuovamente i tuoi dati quando lasci un altro commento. Questi cookie dureranno per un anno. Se hai un account e accedi a questo sito, verrà impostato un cookie temporaneo per determinare se il tuo browser accetta i cookie. Questo cookie non contiene dati personali e viene eliminato quando chiudi il browser. Quando effettui l'accesso, verranno impostati diversi cookie per salvare le tue informazioni di accesso e le tue opzioni di visualizzazione dello schermo. I cookie di accesso durano due giorni mentre i cookie per le opzioni dello schermo durano un anno. Se selezioni "Ricordami", il tuo accesso persisterà per due settimane. Se esci dal tuo account, i cookie di accesso verranno rimossi. Se modifichi o pubblichi un articolo, un cookie aggiuntivo verrà salvato nel tuo browser. Questo cookie non include dati personali, ma indica semplicemente l'ID dell'articolo appena modificato. Scade dopo 1 giorno. Contenuto incorporato da altri siti web Gli articoli su questo sito possono includere contenuti incorporati (ad esempio video, immagini, articoli, ecc.). I contenuti incorporati da altri siti web si comportano esattamente allo stesso modo come se il visitatore avesse visitato l'altro sito web. Questi siti web possono raccogliere dati su di te, usare cookie, integrare ulteriori tracciamenti di terze parti e monitorare l'interazione con quel contenuto incorporato, incluso il tracciamento della tua interazione con il contenuto incorporato se hai un account e hai effettuato l'accesso a quel sito web. Analytics Con chi condividiamo i tuoi dati Per quanto tempo conserviamo i tuoi dati Se lasci un commento, il commento e i relativi metadati vengono conservati a tempo indeterminato. È così che possiamo riconoscere e approvare automaticamente eventuali commenti successivi invece di tenerli in una coda di moderazione. Per gli utenti che si registrano sul nostro sito web (se presenti), memorizziamo anche le informazioni personali che forniscono nel loro profilo utente. Tutti gli utenti possono vedere, modificare o cancellare le loro informazioni personali in qualsiasi momento (eccetto il loro nome utente che non possono cambiare). Gli amministratori del sito web possono anche vedere e modificare queste informazioni. Quali diritti hai sui tuoi dati Se hai un account su questo sito, o hai lasciato commenti, puoi richiedere di ricevere un file esportato dal sito con i dati personali che abbiamo su di te, compresi i dati che ci hai fornito. Puoi anche richiedere che cancelliamo tutti i dati personali che ti riguardano. Questo non include i dati che siamo obbligati a conservare per scopi amministrativi, legali o di sicurezza. Dove spediamo i tuoi dati I commenti dei visitatori possono essere controllati attraverso un servizio di rilevamento automatico dello spam. Le tue informazioni di contatto [email protected]

02 3031 24664 Acconsento all’utilizzo dei dati personali. Ricevi i nuovi video di Byoblu per email Totale Donazione: €10,00 One Time