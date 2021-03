OMICIDIO KHASHOGGI: IL DIRITTO DELL’ARABIA SAUDITA DI UCCIDERE SENZA SUBIRE CONSEGUENZE

Sono stati finalmente resi pubblici i documenti della CIA relativi all’omicidio di Jamal Khashoggi, il giornalista saudita ucciso nell’ottobre del 2018 all’interno del consolato dell’Arabia Saudita di Istanbul.

Per la CIA non ci sono dubbi: il responsabile è bin Salman

A distanza di oltre due anni si aggiunge quindi un tassello ulteriore per comprendere chi fu il mandante di quell’omicidio. Nel rapporto CIA si parla chiaramente di una responsabilità diretta del principe ereditario Mohamed bin Salman.

Gli agenti dell’agenzia americana scrivono che:

Basiamo questa valutazione sul controllo del principe saudita sul processo decisionale nel regno, sul diretto coinvolgimento di un consigliere chiave e di membri della cerchia di Muhammad bin Salman nell’operazione, sul sostegno del principe ereditario all’uso di misure violente per silenziare il dissenso all’estero, incluso Khashoggi.

Ricordiamo che Khashoggi, giornalista per al Arab News e al Watan, era andato in esilio volontario dall’Arabia Saudita nel 2017 a causa di una serie di minacce ricevute per alcuni articoli critici nei confronti del principe bin Salman.

Khashoggi si era poi recato nel 2018 presso il consolato saudita di Istanbul per richiedere alcuni documenti. Da quel consolato Khashoggi non è mai uscito e secondo le ricostruzioni della polizia turca sarebbe stato ucciso e il suo corpo squartato per farlo successivamente sparire.

Le timide reazioni occidentali

Un episodio di un’efferatezza inaudita, la cui responsabilità ricade ora in maniera inequivocabile sul principe del regno. Abbiamo quindi un regime teocratico repressivo e abbiamo un despota che ha avuto un ruolo attivo nell’omicidio di un giornalista dissidente.

Secondo il copione standard dovremmo quindi assistere ad una reazione indignata del mondo occidentale, con conseguenti minacce di rotture dei rapporti diplomatici, embarghi e rappresaglie. Eppure a differenza di altri Stati, quando è l’Arabia Saudita ad essere colta in flagrante le reazioni dell’occidente tardano sempre ad arrivare e quando arrivano sono decisamente imbarazzate.

Per esempio il Presidente americano Joe Biden si è limitato ad una telefonata al padre di bin Salman per esprimere le sue perplessità sull’accaduto. E basta.

Insomma l’omicidio efferato di un giornalista innocente viene trattato al pari di una marachella che può essere risolta con un colloquio tra insegnante e genitore. Il meglio però è arrivato dal portavoce del dipartimento di Stato USA Ned Price che in riferimento ai responsabili dell’assassinio ha detto:

Esortiamo l’Arabia Saudita a smantellare questa forza e ad adottare riforme istituzionali e dei meccanismi di controllo al fine di fare cessare completamente le operazioni contro i dissidenti.

Una dichiarazione che fa quasi apparire l’Arabia Saudita come un Paese vittima inconsapevole di una rete incontrollata di violenti al suo interno.

La grande ipocrisia della politica estera occidentale

In Europa invece l’imbarazzo ha lasciato spazio al silenzio. Nessuna dichiarazione e nessuna presa di posizione è stata fatta dai principali vertici europei. E tutto questo succede mentre la stessa Unione europea decide di inasprire le sanzioni contro la Russia per la vicenda Navalny, per un arresto che per quanto controverso risulta essere decisamente molto meno grave rispetto ad un omicidio a sangue freddo.

La vicenda Khashoggi rivela quindi la vera natura della politica estera occidentale: non ci sono diritti umani che tengano di fronte alle vagonate di petrolio garantite da un Paese che veniva definito dal New York Times come un Isis che ce l’ha fatta.

