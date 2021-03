Tutte le menzogne del mainstream – Massimo Citro presenta ‘Eresia’ #ByobluEdizioni

06/03/2021 – “Eresia, riflessioni politicamente scorrette sulla pandemia di Covid19” è l’ultimo libro edito da Byoblu Edizioni. L’autore, il dottor Massimo Citro Della Riva, ospite di Francesco Toscano, racconta il contenuto in una lunga intervista.

“Per quanto il mainstream si sforzi di occultare la verità, le evidenze che provano l’origine artificiale del virus sono oramai troppe. Sarebbe poi il caso che la magistratura iniziasse ad indagare seriamente per punire quelli che hanno grossolanamente sbagliato i protocolli terapeutici“, spiega il dottor Citro.

Tragedia per alcuni, commedia per altri, farsa per altri ancora, la pandemia 2020 è stata una rappresentazione. Un virus che non vuole saperne di abbandonare le scene, dalla sua prima comparsa sul palcoscenico.