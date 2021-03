Lettera di una mamma a Byoblu: la DAD è rumore, distrazione, demoralizzazione e alienazione

Pubblichiamo questa lettera scritta a Byoblu da una mamma:

Sono un medico ospedaliero e mamma di due bambine in età scolare: voglio innanzitutto ringraziarvi per il lavoro prezioso ed encomiabile che svolgete quotidianamente e che faccio il possibile per divulgare e sostenere.

Oggi mi rivolgo a Voi a nome mio e di un gruppo di genitori e di insegnanti della scuola primaria a seguito dell’ordinanza n.714 del 4 marzo 2021 di Regione Lombardia che ha nuovamente disposto la chiusura delle scuole. Ciò a nostro avviso è non solo ingiustificato dell’attuale situazione sanitaria nella nostra provincia, ma rappresenta in ogni caso una violazione del diritto all’istruzione dei bambini e della tutela della loro salute mentale.

La cosiddetta didattica a distanza non è istruzione né educazione e non può essere considerata una valida alternativa alla scuola ordinariamente strutturata in presenza in aule, in laboratori, in uscite didattiche, in attività complementari come saggi, mostre, feste ecc.

La DAD è rumore, distrazione, confusione, demoralizzazione e alienazione: crea danni neurologici e psichici ai bambini. Inoltre le improvvise chiusure, l’incertezza della riapertura, la continua mutevolezza delle condizioni dello stare a scuola e dello stare insieme in senso più generale (sottolineo come nella medesima ordinanza vengano chiusi anche le aree gioco dei parchi comunali) minano il benessere psichico dei minori e delle loro famiglie: a fronte di un rischio per la salute fisica per i bambini prossimo allo zero, questi provvedimenti espongono i più piccoli ad un rischio elevatissimo di danno per la salute mentale oltre a ledere il loro diritto all’istruzione.

Nessuna emergenza può giustificare una così grave mancanza di attenzione verso i bisogni dell’infanzia e la sua tutela, nessuno stato di emergenza può giustificare la violenza sull’infanzia, laddove si ricordi che esiste (eccome!) la violenza psicologica, relazionale e istituzionale, non solo quella meramente fisica.

Ci rivolgiamo pertanto aVoi per chiedere , oltre che di dare voce se possibile al nostro dolore di fronte all’impotenza di poter proteggere i nostri figli, anche solo dando lettura di queste poche righe, per chiedervi se avete notizia di iniziative di tipo legale che vadano nella medesima direzione da noi auspicata, ovvero di tutela della salute mentale e del diritto all’istruzione dei bambini, esigendo la riapertura e il ritorno alla normalità della scuola, affinché possiamo aderirvi a nostra volta, ovvero se raccogliete analoghe segnalazioni da altri gruppi di genitori in modo da poterci trovare e unire le forze.

Grazie per quanto vorrete e potrete fare. Un affettuoso saluto a tutta la redazione, con grande stima e con incoraggiamento a proseguire nel vostro lavoro avanguardista!

Stefania, 8 marzo 2021

AIUTACI A COMPENSARE GLI ABBONAMENTI RUBATI DA YOUTUBE €44.795 of €100.000 raised Youtube ha rubato alla TV dei cittadini migliaia di abbonamenti e ci ha tolto la possibilità di fare pubblicità. Vogliono soffocarci perché siamo “dannosi”. Omettono di dire che in realtà siamo “dannosi” solo per loro e per la loro brutale bramosia di controllo. Siamo invece aria fresca e pura per i cittadini. Stiamo lavorando da mesi alla conversione delle entrate di Byoblu e di DavveroTV a formule che il potere non può controllare, ma abbiamo bisogno di comprare ancora un po’ di tempo. Siamo sul ring e non abbiamo finito di combattere. Solo tu puoi suonare quel gong e permetterci di fare un altro round, perché il potere, che nulla ammette se non se stesso, non deve averla vinta: la tv dei cittadini deve continuare ad esistere. Devono capire che tutti i loro soldi non sono niente di fronte alla determinazione dei cittadini che si organizzano per fare da soli. Siamo centinaia di migliaia. Forse milioni… Diamo una risposta secca. In cambio avrete qualcosa che neanche loro possono comprare: la libertà! Vi daremo programmi ancora migliori e ancora più coraggiosi. Noi non abbiamo paura di essere “controversi”. Comprateci solo un altro po’ di tempo!

Claudio Messora € Importo della Donazione: 5

10

25

50

100

200

SCEGLI TU Fai questa donazione mensile Seleziona il metodo di pagamento PayPal

Donazione con bonifico

Carta di credito

SEPA Direct Debit Informazioni Personali Nome * Cognome Indirizzo Email * Rendi anonima questa donazione. Termini Chi siamo L'indirizzo del nostro sito web è: https://www.byoblu.com. Quali dati personali raccogliamo e perché li raccogliamo Commenti Quando i visitatori lasciano commenti sul sito, raccogliamo i dati mostrati nel modulo dei commenti oltre all'indirizzo IP del visitatore e la stringa dello user agent del browser per facilitare il rilevamento dello spam. Una stringa anonimizzata creata a partire dal tuo indirizzo email (altrimenti detta hash) può essere fornita al servizio Gravatar per vedere se lo stai usando. La privacy policy del servizio Gravatar è disponibile qui: https://automattic.com/privacy/. Dopo l'approvazione del tuo commento, la tua immagine del profilo è visibile al pubblico nel contesto del tuo commento. Media Se carichi immagini sul sito web, dovresti evitare di caricare immagini che includono i dati di posizione incorporati (EXIF GPS). I visitatori del sito web possono scaricare ed estrarre qualsiasi dato sulla posizione dalle immagini sul sito web. Modulo di contatto Cookie Se lasci un commento sul nostro sito, puoi scegliere di salvare il tuo nome, indirizzo email e sito web nei cookie. Sono usati per la tua comodità in modo che tu non debba inserire nuovamente i tuoi dati quando lasci un altro commento. Questi cookie dureranno per un anno. Se hai un account e accedi a questo sito, verrà impostato un cookie temporaneo per determinare se il tuo browser accetta i cookie. Questo cookie non contiene dati personali e viene eliminato quando chiudi il browser. Quando effettui l'accesso, verranno impostati diversi cookie per salvare le tue informazioni di accesso e le tue opzioni di visualizzazione dello schermo. I cookie di accesso durano due giorni mentre i cookie per le opzioni dello schermo durano un anno. Se selezioni "Ricordami", il tuo accesso persisterà per due settimane. Se esci dal tuo account, i cookie di accesso verranno rimossi. Se modifichi o pubblichi un articolo, un cookie aggiuntivo verrà salvato nel tuo browser. Questo cookie non include dati personali, ma indica semplicemente l'ID dell'articolo appena modificato. Scade dopo 1 giorno. Contenuto incorporato da altri siti web Gli articoli su questo sito possono includere contenuti incorporati (ad esempio video, immagini, articoli, ecc.). I contenuti incorporati da altri siti web si comportano esattamente allo stesso modo come se il visitatore avesse visitato l'altro sito web. Questi siti web possono raccogliere dati su di te, usare cookie, integrare ulteriori tracciamenti di terze parti e monitorare l'interazione con quel contenuto incorporato, incluso il tracciamento della tua interazione con il contenuto incorporato se hai un account e hai effettuato l'accesso a quel sito web. Analytics Con chi condividiamo i tuoi dati Per quanto tempo conserviamo i tuoi dati Se lasci un commento, il commento e i relativi metadati vengono conservati a tempo indeterminato. È così che possiamo riconoscere e approvare automaticamente eventuali commenti successivi invece di tenerli in una coda di moderazione. Per gli utenti che si registrano sul nostro sito web (se presenti), memorizziamo anche le informazioni personali che forniscono nel loro profilo utente. Tutti gli utenti possono vedere, modificare o cancellare le loro informazioni personali in qualsiasi momento (eccetto il loro nome utente che non possono cambiare). Gli amministratori del sito web possono anche vedere e modificare queste informazioni. Quali diritti hai sui tuoi dati Se hai un account su questo sito, o hai lasciato commenti, puoi richiedere di ricevere un file esportato dal sito con i dati personali che abbiamo su di te, compresi i dati che ci hai fornito. Puoi anche richiedere che cancelliamo tutti i dati personali che ti riguardano. Questo non include i dati che siamo obbligati a conservare per scopi amministrativi, legali o di sicurezza. Dove spediamo i tuoi dati I commenti dei visitatori possono essere controllati attraverso un servizio di rilevamento automatico dello spam. Le tue informazioni di contatto [email protected]

02 3031 24664 Acconsento all’utilizzo dei dati personali. Ricevi i nuovi video di Byoblu per email Totale Donazione: €10,00 One Time