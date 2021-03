CASSAZIONE: NON POSSONO APPLICARSI SANZIONI PENALI A CHI VÌOLA LE MISURE ANTI COVID.

A chi vìola la normativa anti Covid non possono applicarsi sanzioni penali. Lo ha chiarito la Corte di Cassazione stabilendo in particolare che non può applicarsi l’articolo 650 del codice penale.

Quest’ultimo punisce penalmente chiunque non rispetta un ordine imposto da un’Autorità per ragione di giustizia o sicurezza pubblica o di ordine pubblico o d’igiene. Si tratta di una cosiddetta ‘norma penale in bianco‘ nella quale il comportamento da rispettare è volutamente lasciato indeterminato e per la sua fissazione si fa rinvio ad altri atti.

La Cassazione ha chiarito che il decreto legge entrato in vigore a marzo 2020, che andò a sostituire quello precedente del mese di febbraio, depenalizzò la condotta di mancato rispetto delle misure anti Covid, trasformandole in illecito amministrativo. Ciò significa che, ad esempio, ad un ristoratore che apre possono applicarsi al massimo sanzioni amministrative, ma non certo sanzioni penali.

La decisione della Cassazione ricorda quella in precedenza presa da un pubblico ministero della Procura della Repubblica di Modena, la dottoressa Claudia Natalini.

Quest’ultima, con riferimento al caso della palestra GimFive di Vignola in provincia di Modena che aveva aderito all’iniziativa Ioapro, non ne convalidò il sequestro preventivo e scrisse per la prima volta che non possono applicarsi misure penali a chi non rispetta le misure anti Covid.

La recente pronuncia della Cassazione è favorevole anche a Mattia Florulli, il gestore del pub Halloween di Bologna. Quest’ultimo mantenne aperta la sua attività imprenditoriale e fu accusato di epidemia colposa e del reato di cui all’articolo 650 del codice penale, cioè di mancato rispetto delle ordinanze del sindaco di Bologna che imponeva la chiusura del pub.

Il Tribunale del Riesame annullò l’accusa più grave di epidemia colposa e lasciò in piedi quella relativa all’articolo 650. Adesso con la pronuncia della Cassazione anche quest’ultima dovrebbe essere annullata nei suoi confronti.

A questo quadro giudiziario bisogna aggiungere la sentenza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Emilia, il dottor Dario De Luca.

Questi ha stabilito che esibire un’autocertificazione falsa non costituisce reato e che i dpcm sono illegittimi per violazione dell’articolo 13 della Costituzione che tutela la libertà personale.

Imporre un obbligo di restare a casa e di uscire con un autocertificazione solo per comprovate giustificazioni costituisce una illegittima limitazione della libertà personale. Illegittima perché in base alla nostra Costituzione tale libertà è inviolabile e può essere ristretta solo per atto motivato dall’autorità giudiziaria sulla base dei casi e modi previsti da una legge ordinaria dello Stato.

A poco a poco tutto l’impianto repressivo delle misure anti Covid viene demolito da diverse pronunce della magistratura. A questo punto bisogna chiedersi perché anche il governo Draghi si ostini nel proseguire su una strada illegittima e incompatibile con la nostra Costituzione.

Clicca sul link in basso per scaricare e leggere la sentenza

Sentenza Corte di Cassazione 7988.2021

AIUTACI A COMPENSARE GLI ABBONAMENTI RUBATI DA YOUTUBE €64.173 of €100.000 raised Youtube ha rubato alla TV dei cittadini migliaia di abbonamenti e ci ha tolto la possibilità di fare pubblicità. Vogliono soffocarci perché siamo “dannosi”. Omettono di dire che in realtà siamo “dannosi” solo per loro e per la loro brutale bramosia di controllo. Siamo invece aria fresca e pura per i cittadini. Stiamo lavorando da mesi alla conversione delle entrate di Byoblu e di DavveroTV a formule che il potere non può controllare, ma abbiamo bisogno di comprare ancora un po’ di tempo. Siamo sul ring e non abbiamo finito di combattere. Solo tu puoi suonare quel gong e permetterci di fare un altro round, perché il potere, che nulla ammette se non se stesso, non deve averla vinta: la tv dei cittadini deve continuare ad esistere. Devono capire che tutti i loro soldi non sono niente di fronte alla determinazione dei cittadini che si organizzano per fare da soli. Siamo centinaia di migliaia. Forse milioni… Diamo una risposta secca. In cambio avrete qualcosa che neanche loro possono comprare: la libertà! Vi daremo programmi ancora migliori e ancora più coraggiosi. Noi non abbiamo paura di essere “controversi”. Comprateci solo un altro po’ di tempo!

Claudio Messora € Importo della Donazione: 5

10

25

50

100

200

SCEGLI TU Fai questa donazione mensile Seleziona il metodo di pagamento PayPal

Donazione con bonifico

Carta di credito

SEPA Direct Debit Informazioni Personali Nome * Cognome Indirizzo Email * Rendi anonima questa donazione. Termini Chi siamo L'indirizzo del nostro sito web è: https://www.byoblu.com. Quali dati personali raccogliamo e perché li raccogliamo Commenti Quando i visitatori lasciano commenti sul sito, raccogliamo i dati mostrati nel modulo dei commenti oltre all'indirizzo IP del visitatore e la stringa dello user agent del browser per facilitare il rilevamento dello spam. Una stringa anonimizzata creata a partire dal tuo indirizzo email (altrimenti detta hash) può essere fornita al servizio Gravatar per vedere se lo stai usando. La privacy policy del servizio Gravatar è disponibile qui: https://automattic.com/privacy/. Dopo l'approvazione del tuo commento, la tua immagine del profilo è visibile al pubblico nel contesto del tuo commento. Media Se carichi immagini sul sito web, dovresti evitare di caricare immagini che includono i dati di posizione incorporati (EXIF GPS). I visitatori del sito web possono scaricare ed estrarre qualsiasi dato sulla posizione dalle immagini sul sito web. Modulo di contatto Cookie Se lasci un commento sul nostro sito, puoi scegliere di salvare il tuo nome, indirizzo email e sito web nei cookie. Sono usati per la tua comodità in modo che tu non debba inserire nuovamente i tuoi dati quando lasci un altro commento. Questi cookie dureranno per un anno. Se hai un account e accedi a questo sito, verrà impostato un cookie temporaneo per determinare se il tuo browser accetta i cookie. Questo cookie non contiene dati personali e viene eliminato quando chiudi il browser. Quando effettui l'accesso, verranno impostati diversi cookie per salvare le tue informazioni di accesso e le tue opzioni di visualizzazione dello schermo. I cookie di accesso durano due giorni mentre i cookie per le opzioni dello schermo durano un anno. Se selezioni "Ricordami", il tuo accesso persisterà per due settimane. Se esci dal tuo account, i cookie di accesso verranno rimossi. Se modifichi o pubblichi un articolo, un cookie aggiuntivo verrà salvato nel tuo browser. Questo cookie non include dati personali, ma indica semplicemente l'ID dell'articolo appena modificato. Scade dopo 1 giorno. Contenuto incorporato da altri siti web Gli articoli su questo sito possono includere contenuti incorporati (ad esempio video, immagini, articoli, ecc.). I contenuti incorporati da altri siti web si comportano esattamente allo stesso modo come se il visitatore avesse visitato l'altro sito web. Questi siti web possono raccogliere dati su di te, usare cookie, integrare ulteriori tracciamenti di terze parti e monitorare l'interazione con quel contenuto incorporato, incluso il tracciamento della tua interazione con il contenuto incorporato se hai un account e hai effettuato l'accesso a quel sito web. Analytics Con chi condividiamo i tuoi dati Per quanto tempo conserviamo i tuoi dati Se lasci un commento, il commento e i relativi metadati vengono conservati a tempo indeterminato. È così che possiamo riconoscere e approvare automaticamente eventuali commenti successivi invece di tenerli in una coda di moderazione. Per gli utenti che si registrano sul nostro sito web (se presenti), memorizziamo anche le informazioni personali che forniscono nel loro profilo utente. Tutti gli utenti possono vedere, modificare o cancellare le loro informazioni personali in qualsiasi momento (eccetto il loro nome utente che non possono cambiare). Gli amministratori del sito web possono anche vedere e modificare queste informazioni. Quali diritti hai sui tuoi dati Se hai un account su questo sito, o hai lasciato commenti, puoi richiedere di ricevere un file esportato dal sito con i dati personali che abbiamo su di te, compresi i dati che ci hai fornito. Puoi anche richiedere che cancelliamo tutti i dati personali che ti riguardano. Questo non include i dati che siamo obbligati a conservare per scopi amministrativi, legali o di sicurezza. Dove spediamo i tuoi dati I commenti dei visitatori possono essere controllati attraverso un servizio di rilevamento automatico dello spam. Le tue informazioni di contatto [email protected]

02 3031 24664 Acconsento all’utilizzo dei dati personali. Ricevi i nuovi video di Byoblu per email Totale Donazione: €10,00 One Time