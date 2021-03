DECRETO SOSTEGNO: TRA SIMILITUDINI CON CONTE E INSODDISFAZIONE DI IMPRESE E PARTITE IVA

È stato approvato dal Consiglio dei Ministri il tanto atteso Decreto Sostegno che, almeno nelle intenzioni, ha l’obiettivo di aiutare le imprese e le Partite Iva costrette alla chiusura dalle nuove misure restrittive imposte dal Governo Draghi.

La continuità con il Governo Conte

Andiamo quindi a vedere cosa prevede questo nuovo decreto e se potrà essere una misura sufficiente per la sopravvivenza del tessuto economico italiano.

Innanzitutto occorre sottolineare come modalità e tempistiche di erogazione degli aiuti siano in linea con quelle dell’esecutivo precedente. Il Governo Draghi ha infatti scelto di dare priorità all’introduzione di nuove misure restrittive per poi mettersi con calma al lavoro per la stesura del decreto sostegno.

Decreto che è arrivato a distanza di oltre un mese dall’insediamento del Governo. Come per Conte, anche per Draghi il principio è: prima ti chiudo e poi forse ti pago. Un modo di fare che difficilmente rispecchia le esigenze di un settore privato, dove le certezze e la rapidità sono elementi necessari per sopravvivere.

I numeri del Decreto Sostegno

Veniamo ai numeri. Nel nuovo decreto sostegno sono previsti 32 miliardi di euro di risorse aggiuntive che dovrebbero andare alle imprese e alle Partite Iva. In realtà anche la distribuzione effettiva delle risorse sembra essere regolata dal principio della calma, senza troppa fretta.

I primi aiuti arriveranno infatti dall’8 aprile in poi e nel mese di aprile, secondo le previsioni del Governo, entreranno in circolo appena 11 miliardi, meno della metà della cifra totale prevista.

E chi avrà il diritto a richiedere i soldi? Le imprese e le Partite Iva che hanno registrato tra il 2019 e il 2020 una perdita fatturato pari ad almeno il 30%. È particolare il fatto che in questo calcolo non vengano prese in considerazione le previsioni di perdita per il 2021, considerate le nuove restrizioni che sembrano andare anche oltre Pasqua.

Tutto quello che non torna

L’importo del contributo a fondo perduto sarà determinato in percentuale rispetto alla differenza di fatturato rilevata e si va da un massimo del 60% fino ad un minimo del 20%. Teoricamente maggiore è la perdita e maggiore dovrebbe essere la percentuale di sostegno ricevuta.

Il tutto però deve essere calcolato al netto degli affitti da pagare e delle casse integrazioni per i dipendenti che spesso il titolare dell’azienda si ritrova a dover anticipare. E facendo un paragone in termini di liquidità prevista con quanto fatto in precedenza non si riscontra, almeno per ora, un cambio di passo così sostanziale.

Perché se è vero che gli interventi del Governo Conte sono arrivati a spizzichi e bocconi, tra decreto cura Italia e i quattro decreti ristori, la cifra totale è stata oltre 40 miliardi di euro.

L’aspettativa è che quindi il decreto sostegno rappresenti solo una risposta parziale rispetto alle reali esigenze delle imprese, come dichiarato dallo stesso Draghi, e che possa essere integrato da un’ulteriore misura in un futuro non meglio definito.

Tuttavia il mondo del settore privato e in particolare della piccola e media impresa e delle Partite Iva non può vivere di promesse e di sussidi a singhiozzo. C’è una filiera produttiva che rischia il collasso, ci sono debiti accumulati e dipendenti che rischiano il licenziamento non appena sarà eliminato il blocco a fine giugno. L’unico aiuto richiesto dagli imprenditori italiani sembra essere quello di poter riprendere al più presto lavorare.

