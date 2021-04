CABRAS SOLLEVA ALLA CAMERA IL CASO BYOBLU: “IL GOVERNO NE DISCUTA”

Riportiamo il discorso alla Camera dei Deputati che l’onorevole del gruppo misto Pino Cabras ha tenuto in sostegno della testata giornalistica Byoblu

“Intervengo in relazione ad una questione che è stata sollevata anche nell’altro ramo del Parlamento e che ha una rilevanza per la difesa dell’articolo 21 della Costituzione, per la libertà di parola e che è prodromica a tutta l’attività che svolgiamo in questa sede, in rappresentanza del popolo italiano.

Mi riferisco alla censura gravissima che ha operato la piattaforma Youtube nei confronti della rete Byoblu, un canale che rappresenta una testata giornalistica regolarmente iscritta e che rappresenta delle posizioni che, a prescindere dal fatto che siano apprezzate o disprezzate, devono poter essere liberamente espresse.

Questo è un problema che si sta accumulando nella democrazia italiana e di cui non si discute abbastanza, è opportuno quindi che se ne discuta qui in Parlamento: sono numerosissimi gli episodi di censura da parte delle piattaforme FANG (Facebook, Apple, Netflix, Google).

La mia richiesta è che si convochi il Governo per discutere di questo argomento, per trovare delle misure a livello internazionale, convenzione internazionale nei confronti delle piattaforme che hanno assunto un potere di mercato predominante in grado di condizionare pesantemente il dibattito e di impedire la libera espressione di testate giornalistiche, proprio in virtù di quel potere di mercato. Questo è un tema che deve essere iniziato a discutere in questa sede.”