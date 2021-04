“DISCIPLINARE YOUTUBE COME SI FA CON LE TV PRIVATE”- Lucio Malan in Senato per Byoblu

Intervento del senatore Lucio Malan, Forza Italia, in difesa di Byoblu a seguito della chiusura del canale da parte di Youtube.

Di seguito la trascrizione completa dell’intervento:

Io mi riallaccio all’intervento fatto questa mattina dal collega Bagnai sulla chiusura del canale Youtube di Byoblu. Un canale che ha trasmesso migliaia di video, che ha centinaia di migliaia di persone che lo seguono e che è stato chiuso da Youtube per motivi ideologici, per questioni di opinioni.

Allora questo colosso multinazionale, più potente di molte ditte manifatturiere, decide che cosa si può vedere e cosa non si può vedere. La logica per la quale questo sarebbe come un club privato dove ciascuno decide chi può parlare e chi no non regge, perché anche per quelle televisioni che sono private esiste la legge sulla par condicio, quella più nota la 28 del 2000, ma anche la legge 515 del 1993, e stabiliscono il tipo di accesso che devono concedere.

Si mettono dei limiti, si impediscono gli spot che parlano di politica, impongono per l’appunto la par condicio specialmente in periodi elettorali. Per cui se si può imporre alle televisioni private, si può e a questo punto si deve imporre una disciplina di salvaguardia del libero dibattito, anche a questi colossi del web che tra l’altro in pratica evadono le tasse nel nostro Paese, anche quando gli inserzionisti sono italiani, si rivolgono ad un pubblico italiano e si allacciano a video italiani.

Pertanto io mi associo a quello che tanti hanno detto con tante provenienze politiche, ideologiche, professionali, diverse. Bisogna che ci sia un’iniziativa, mi appello al Presidente del Senato che so sensibile al riguardo per aver sottolineato la gravità della cancellazione tra l’altro dell’account di un Senatore, forse di più di uno, perché questo è davvero importantissimo perché continui ad essere garantita la libertà di espressione a tutti, qualunque siano le loro opinioni.