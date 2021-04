SENTIERI DI LIBERTÀ: UN’UMANITÀ RIBELLE IN CERCA DI COMUNITÀ #Corrispondenze

“[Gli uomini mutevoli e facili a giudicare] sono da chiamare pecore, e non uomini; ché se una pecora si gittasse da una ripa di mille passi, tutte l’altre andrebbero dietro”.

Questo atto d’accusa contro la tendenza degli uomini ad imitare come pecore i comportamenti altrui, fino a gettarsi inutilmente da una rupe, risale al 1300 e fu scritto dal poeta fiorentino di cui pochi giorni fa abbiamo celebrato i 700 anni dalla morte: Dante Alighieri. E’ contenuto nel “Convivio”, trattato filosofico scritto pochi anni dopo il bando che lo costrinse a lasciare Firenze.

Era il 1300, anno in cui i neri presero il potere e costrinsero i bianchi all’umiliazione di processi sommari, alla razzia dei propri beni e ad abbandonare la città per sempre.

Secondo la cronaca di Dino Compagni, testimone diretto dei fatti:

“Molti furono, e conveniva loro confessare di far parte della congiura, piuttosto che dichiararsi colpevoli. Chi non si difendeva era accusato e condannato in contumacia e chi ubbidiva e pagava era poi accusato di altre colpe e cacciato da Firenze senza nessuna pietà”.

Molto probabilmente fu proprio il clima di persecuzione e giustizia sommaria che portò Dante a scrivere l’invettiva contro il conformismo contenuta nel Convivio. Non ci sarebbero i presupposti per le ingiustizie e le angherie del potere se la massa non si adattasse ad esso facendo finta di non vedere.

Invece la massa è ipnotizzata dai pifferai o dagli incantatori di turno del potere.

Edvard Munch, nel suo celebre quadro “Sera sul viale Karl Johan”, ce la rappresenta come una falange compatta di cadaveri viventi, che si incammina verso un destino scritto per loro da qualcun’altro, la strada più facile da battere.

In direzione ostinata e contraria c’è un sol’uomo dall’esile profilo: il poeta, il ribelle, forse lo stesso Munch. Lungo il suo percorso incombe un escrescenza nerastra: un cipresso, secondo alcuni critici d’arte, che assomiglia di più a un cumulo di sterco. In lontananza, una schiera di abitazioni, del tutto simili a quelle «case mostruose / dalle cento e cento occhiaie» cantate da Gabriele D’Annunzio.

Pier Paolo Pasolini sulla solitudine scriveva:

Bisogna essere molto forti

per amare la solitudine; bisogna avere buone gambe

e una resistenza fuori dal comune; non si deve rischiare

raffreddore, influenza e mal di gola; non si devono temere

rapinatori o assassini; se tocca camminare

per tutto il pomeriggio o magari per tutta la sera

bisogna saperlo fare senza accorgersene; da sedersi non c’è;

specie d’inverno; col vento che tira sull’erba bagnata,

e coi pietroni tra l’immondizia umidi e fangosi;

non c’è proprio nessun conforto, su ciò non c’è dubbio,

oltre a quello di avere davanti tutto un giorno e una notte

senza doveri o limiti di qualsiasi genere.

C’è il rischio che il ribelle, il disobbediente resti solo? Bisogna essere molto forti per affrontare il senso di solitudine, come ci ammoniva Pasolini.

Verso dove è in cammino quell’uomo solo del quadro di Munch? Cosa c’è oltre quelle abitazioni dei morti viventi? Immaginiamolo.

C’è una comunità di uomini e donne che vuole salvarsi, entrare in relazione, perché solo nel confronto animico tra esseri umani è possibile salvarsi ed evolversi.

C’è una comunità di uomini e donne in cammino gli uni verso gli altri. Abbiamo bisogno di riconoscerci, di vederci e di incontrarci.

Lungo il sentiero ci accompagni la Smisurata preghiera di Fabrizio De André:

Ricorda Signore questi servi disobbedienti

Alle leggi del branco

Non dimenticare il loro volto

Che dopo tanto sbandare

È appena giusto che la fortuna li aiuti

“Comunità è conoscersi e volersi bene”, scrive un gruppo di artisti che si è riunito in un progetto che si chiama Atlantide, di cui presto parleremo su Byoblu.

Comunità è essere amici. Nobili amici.

E proprio di amicizia parleremo nella prossima puntata. Sono cambiate le vostre amicizie ai tempi del pensiero unico dominante e del virus unico imperante? Che cos’è per voi questo sentimento insondabile che chiamiamo amicizia?

Scriveteci a [email protected]

E adesso spazio alle corrispondenze di voi, uomini e donne in cammino verso una comunità di nobili amici:

Buongiorno amici di byoblu, vi seguo da pochi mesi, grazie a Mauro Scardovelli.

Per me non è inferno aver conosciuto all’università professori e compagni di studi straordinari, in questo periodo di distanziamento sociale e di spersonalizzazione del proprio Sé.

Grazie a loro ho degli obiettivi più chiari su quello che voglio fare nel futuro, cosa cambiare, dove concentrare le mie energie per lavorare al meglio.

Grazie alla vostra informazione posso (ri)conoscere la realtà in cui vivo ed accettarla così com’è, per poi chissà riuscire a cambiarla.

Ci sono tante persone che (come me) vorrebbero vivere nella Verità e nella Giustizia.

Vi stimo molto per il lavoro che fate.

Grazie!

Tea

Non è inferno

Stupirmi ancora osservando il filo d’erba che sbuca dall’asfalto.

Scorgere quell’albero dai fiori rosa che, a fine inverno, spicca tra i tetti con le fronde

e mi dà gioia.

Fermarmi a guardare incantata la vetrina della drogheria all’angolo.

Sentire la confusione di voci e di suoni che mi accoglie all’uscita di casa.

Ritrovarmi fra tante persone che frettolose vanno, desiderosa che si avvicinino fino a toccarmi

come prima.

Non è inferno

Svegliarsi più consapevoli cercando di comprendere le ragioni del lungo sonno.

Grazie byoblu! Grazie Francesco!

Marialuisa

E poi …

Un nuovo sole di speranza , una nuova consapevolezza che possa risvegliare le coscienze, come ci scrive Andrea, l’autore di questa foto:

